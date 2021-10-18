Thực hư thông tin Việt Hương 'viện cớ' đưa tro cốt Phi Nhung sang Mỹ để 'tiện' bỏ trốn?

Hậu trường 18/10/2021 08:27

Việt Hương vì bận rộn lo liệu tang sự của bạn thân và mẹ nuôi nên không có thời gian để tâm đến tin đồn.

Suốt thời gian, nghệ sĩ Việt Hương là người được con gái ruột của Phi Nhung tin tưởng và ủy quyền xử lý mọi việc khi cố ca sĩ còn nằm viện chữa trị Covid-19. Khi Phi Nhung qua đời, nữ danh hài cũng là người hỗ trợ gia đình lo liệu hậu sự chu toàn cho cố ca sĩ và đích thân đưa tro cốt của người bạn tri kỷ về Mỹ để đoàn tụ với gia đình.

Tuy nhiên, không biết tin đồn xuất phát từ đâu cho rằng Việt Hương viện cớ đưa tro cốt Phi Nhung về Mỹ để sẵn… bỏ trốn. Bản thân nữ danh hài không lên tiếng về tin đồn này. Tuy nhiên, mới đây, bạn thân của cố ca sĩ Phi Nhung lúc sinh thời - nhà báo S.M đã lên tiếng thanh minh thay cho Việt Hương. 

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Nhà báo S.M lên tiếng thanh minh thay cho Việt Hương - Ảnh: Chụp màn hình 

Cụ thể, anh đăng tải hình ảnh check-in của Việt Hương và ông xã Hoài Phương tại sân bay Đà Nẵng và cho biết, vợ chồng cô đã trở về Việt Nam sau khi lo liệu hoàn tất tang sự cho mẹ nuôi (bà Trần Hoàng Kiếm - mẹ ruột của nghệ sĩ Hoài Tâm). 

Bạn thân cố ca sĩ Phi Nhung cho hay: "Ai đồn Việt Hương - Hoài Phương về Mỹ lần này là 'trốn' ở lại bên ấy luôn thì mau mau xin lỗi họ đi nha!".

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Nhà báo S.M thân thiết với Việt Hương không thua kém gì cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Đồng thời, người này còn khẳng định sẵn sàng cung cấp địa chỉ khách sạn nơi vợ chồng Việt Hương đang thực hiện cách ly theo quy định để những ai tung tin đồn thất thiệt đến tận nơi xin lỗi. 

Việt Hương tiều tuỵ, 'khóc cạn nước mắt' trong ngày tiễn đưa mẹ nuôi về nơi an nghỉ cuối cùng

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Chỉ trong một thời gian ngắn, nghệ sĩ Việt Hương đã phải "nén" đau thương để tổ chức đám tang cho mẹ nuôi, đồng thời cũng chính là mẹ ruột của nghệ sĩ Hoài Tâm.

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