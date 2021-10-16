Việt Hương tiều tuỵ, 'khóc cạn nước mắt' trong ngày tiễn đưa mẹ nuôi về nơi an nghỉ cuối cùng

Chỉ trong một thời gian ngắn, nghệ sĩ Việt Hương đã phải "nén" đau thương để tổ chức đám tang cho mẹ nuôi, đồng thời cũng chính là mẹ ruột của nghệ sĩ Hoài Tâm.
- Vừa xong tang sự Phi Nhung, Việt Hương lại tiếp tục chịu tang mẹ nuôi ngay đúng ngày sinh nhật
- Trên bàn thờ cố ca sĩ Phi Nhung tại tang lễ Mỹ có đặt 1 món từng khiến NS Việt Hương khóc nghẹn khi nhắc đến!
Trong chuyến bay về Mỹ lần này, nghệ sĩ Việt Hương phải liên tiếp đứng ra lo hậu sự để tiễn đưa người bạn thân và mẹ nuôi về thế giới bên kia. Đây thực sự là những ngày bi thương đối với nữ nghệ sĩ khiến nhiều người không khỏi xót xa và xúc động.
Xuất hiện trong lễ viếng của mẹ nuôi vào ngày 14/10 ở Mỹ (tức 15/10 ở Việt Nam), bà xã Hoài Phương gầy hơn, gương mặt thất thần, đôi mắt đượm buồn vì phải trải qua quá nhiều biến cố chỉ trong thời gian ngắn. Đồng thời, cô đeo khăn tang trắng, vừa phát biểu vừa nghẹn ngào khóc đến sưng cả 2 mắt. Khoảnh khắc này khiến nhiều khán giả không khỏi đau lòng, xót xa và rưng rưng nước mắt.
Ngoài ra, nữ danh hài cũng đội tang như 1 thành viên trong gia đình và luôn kề cận bên nghệ sĩ Hoài Tâm để lo chu toàn tang sự.
Đến chia buồn cùng với gia đình Việt Hương, nhiều nghệ sĩ Việt như là: NS Ngọc Huyền, ca sĩ Phương Loan, MC Khánh Hoàng, ca sĩ Đan Nguyên,... đã đến thắp hương và an ủi gia quyến. Theo chia sẻ từ phía gia đình, thi hài của mẹ nuôi NS Việt Hương sẽ được an táng vào chiều ngày 15/10 tại Mỹ (tức 16/10 theo giờ Việt Nam).
Đau buồn thay, nữ nghệ sĩ lại nhận tin mẹ nuôi từ trần là lúc Việt Hương đang mang tro cốt cố ca sĩ Phi Nhung về Mỹ. Đồng thời, vào ngày 15/10cũng chính là sinh nhật của nữ danh hài. Song, cô không thể nào vui vẻ đón tuổi mới của mình mà đón nhận nhiều tin tức đau thương về sự ra đi của những người thân thương. Trước nỗi buồn của bà xã, nhạc sĩ Hoài Phương cũng vô cùng xúc động và đau lòng thay.