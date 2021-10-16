Việt Hương tiều tuỵ, 'khóc cạn nước mắt' trong ngày tiễn đưa mẹ nuôi về nơi an nghỉ cuối cùng

Trong chuyến bay về Mỹ lần này, nghệ sĩ Việt Hương phải liên tiếp đứng ra lo hậu sự để tiễn đưa người bạn thân và mẹ nuôi về thế giới bên kia. Đây thực sự là những ngày bi thương đối với nữ nghệ sĩ khiến nhiều người không khỏi xót xa và xúc động.

Xuất hiện trong lễ viếng của mẹ nuôi vào ngày 14/10 ở Mỹ (tức 15/10 ở Việt Nam), bà xã Hoài Phương gầy hơn, gương mặt thất thần, đôi mắt đượm buồn vì phải trải qua quá nhiều biến cố chỉ trong thời gian ngắn. Đồng thời, cô đeo khăn tang trắng, vừa phát biểu vừa nghẹn ngào khóc đến sưng cả 2 mắt. Khoảnh khắc này khiến nhiều khán giả không khỏi đau lòng, xót xa và rưng rưng nước mắt.