Việt Hương tiều tuỵ, 'khóc cạn nước mắt' trong ngày tiễn đưa mẹ nuôi về nơi an nghỉ cuối cùng

Hậu trường 16/10/2021 14:37

Chỉ trong một thời gian ngắn, nghệ sĩ Việt Hương đã phải "nén" đau thương để tổ chức đám tang cho mẹ nuôi, đồng thời cũng chính là mẹ ruột của nghệ sĩ Hoài Tâm.

Trong chuyến bay về Mỹ lần này, nghệ sĩ Việt Hương phải liên tiếp đứng ra lo hậu sự để tiễn đưa người bạn thân và mẹ nuôi về thế giới bên kia. Đây thực sự là những ngày bi thương đối với nữ nghệ sĩ khiến nhiều người không khỏi xót xa và xúc động. 

Xuất hiện trong lễ viếng của mẹ nuôi vào ngày 14/10 ở Mỹ (tức 15/10 ở Việt Nam), bà xã Hoài Phương gầy hơn, gương mặt thất thần, đôi mắt đượm buồn vì phải trải qua quá nhiều biến cố chỉ trong thời gian ngắn. Đồng thời, cô đeo khăn tang trắng, vừa phát biểu vừa nghẹn ngào khóc đến sưng cả 2 mắt. Khoảnh khắc này khiến nhiều khán giả không khỏi đau lòng, xót xa và rưng rưng nước mắt.

nghe si viet huongViệt Hương tiều tuỵ, 'khóc cạn nước mắt' trong ngày tiễn đưa mẹ nuôi về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 2
 Cả nữ danh hài và nghệ sĩ Hoài Tâm đều vô cùng đau lòng và bật khóc nức nở khi chia sẻ về mẹ - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, nữ danh hài cũng đội tang như 1 thành viên trong gia đình và luôn kề cận bên nghệ sĩ Hoài Tâm để lo chu toàn tang sự.

Đến chia buồn cùng với gia đình Việt Hương, nhiều nghệ sĩ Việt như là: NS Ngọc Huyền, ca sĩ Phương Loan, MC Khánh Hoàng, ca sĩ Đan Nguyên,... đã đến thắp hương và an ủi gia quyến. Theo chia sẻ từ phía gia đình, thi hài của mẹ nuôi NS Việt Hương sẽ được an táng vào chiều ngày 15/10 tại Mỹ (tức 16/10 theo giờ Việt Nam).

nghe si viet huong 2Việt Hương tiều tuỵ, 'khóc cạn nước mắt' trong ngày tiễn đưa mẹ nuôi về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 4Việt Hương tiều tuỵ, 'khóc cạn nước mắt' trong ngày tiễn đưa mẹ nuôi về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 5Việt Hương tiều tuỵ, 'khóc cạn nước mắt' trong ngày tiễn đưa mẹ nuôi về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 6
Các nghệ sĩ Việt cũng tới thăm viếng lễ tang của mẹ nuôi Việt Hương tại Mỹ - Ảnh: FBNV

Đau buồn thay, nữ nghệ sĩ lại nhận tin mẹ nuôi từ trần là lúc Việt Hương đang mang tro cốt cố ca sĩ Phi Nhung về Mỹ. Đồng thời, vào ngày 15/10cũng chính là sinh nhật của nữ danh hài. Song, cô không thể nào vui vẻ đón tuổi mới của mình mà đón nhận nhiều tin tức đau thương về sự ra đi của những người thân thương. Trước nỗi buồn của bà xã, nhạc sĩ Hoài Phương cũng vô cùng xúc động và đau lòng thay.

Tang lễ mẹ nuôi NS Việt Hương ở Mỹ: Nữ danh hài túc trực bên Hoài Tâm, vợ cố NS Chí Tài và dàn nghệ sĩ đến chia buồn!

Tang lễ mẹ nuôi NS Việt Hương ở Mỹ: Nữ danh hài túc trực bên Hoài Tâm, vợ cố NS Chí Tài và dàn nghệ sĩ đến chia buồn!

Sau khi cố ca sĩ Phi Nhung được an vị, NS Việt Hương tiếp tục gánh chịu nỗi đau mất mát trong tang lễ mẹ nuôi ở Mỹ.

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