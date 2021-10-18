Long Nhật trải lòng, nhắc 'nhẹ' nhân vật nào đó: 'Phi Nhung mới nằm xuống... 'phun' ra những lời độc ác thế thì công đức đổ sông đổ biển hết'

Hậu trường 18/10/2021 11:52

Ca sĩ Long Nhật tiếp tục bộc bạch cho khán giả những suy nghĩ của mình về lùm xùm liên quan đến Hồ Văn Cường và cố ca sĩ Phi Nhung.

Sau khi nam ca sĩ Long Nhật bày tỏ sự tiếc thương của mình đối với người nghệ sĩ tài hoa bằng một MV ca nhạc mang tên Phi Nhung miền tiên cảnh, nam ca sĩ tiếp tục nhắc về cố ca sĩ Phi Nhung trong livestream mới đây của giọng ca Mấy nhịp cầu tre

Đồng thời, anh tiếp tục trải lòng về câu chuyện giữa cố ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Nam ca sĩ bức xúc lên tiếng: "Phi Nhung mới nằm xuống mà leo lên mạng gọi con này, con kia, cái chết của nó là thế này thế kia là quá ác. Cũng có con cái, cũng làm mẹ, cũng làm từ thiện mà sao lại khẩu nghiệp, phun ra những lời độc ác thế thì công đức đổ sông đổ biển hết. Những lời này, tôi nói bằng gan ruột, bằng sự chân tình của mình".

 

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Long Nhật chia sẻ về cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: chụp màn hình

Trước phát ngôn liên quan đến Quán quân Việt Nam Idol Kids, nam ca sĩ thẳng thắng chia sẻ suy nghĩ của mình: "Họ còn bảo, Long Nhật sẽ phải trả giá cho những gì đã nói về Hồ Văn Cường. Tôi làm gì mà phải trả giá? 

Đồng thời, anh cũng nhấn mạnh rằng: "Người ta bảo, Hồ Văn Cường về với Phi Nhung là lúc đã nổi tiếng rồi. Phi Nhung lợi dụng tên tuổi của Hồ Văn Cường để PR, gà đẻ trứng vàng. Đ.iều này hoàn toàn không đúng. Hồ Văn Cường gặp được Phi Nhung là may mắn, nếu không gặp Phi Nhung, chưa chắc Hồ Văn Cường được như hôm nay, chứ đừng nói gà đẻ trứng vàng".

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Hồ Văn Cường và mẹ nuôi quá cố Phi Nhung - Ảnh: Internet

Trước đó, Long Nhật liên tục kêu oan và cho rằng anh không chia rẽ quan hệ mẹ con Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Đó là thông tin bịa đặt và cho biết đã tìm ra kẻ đứng sau ca sĩ kia để vu khống nhằm chia rẽ tình nghệ sĩ. Dù không tiết lộ danh tính của người đứng sau câu chuyện này nhưng khẳng định của Long Nhật đã trấn an được người hâm mộ nam ca sĩ.

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Hiện tại, người đẹp chỉ có thể giữ lại một ít trang phục để tiếp tục lên đường, phía ekip Việt Nam đang liên hệ với BTC Hoa hậu Liên lục địa để nhờ giúp đỡ.

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Từ khóa:   nam ca sĩ Long Nhật cố ca sĩ Phi Nhung Hồ Văn Cường

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