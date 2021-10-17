Rap Việt tập 1: 'Thành Cry' nước mắt giàn giụa khi nhắc đến bố: 'Bố tôi lao ra và ôm chặt lấy tôi khóc'

Sao Việt 17/10/2021 10:52

Ngay từ tập 1 của chương trình Rap Việt, nghệ sĩ Trấn Thành đã bộc lộ cảm xúc dạt dào, bật khóc nức nở khi thí sinh Mai Ngô chia sẻ về người cha của mình.

Chương trình "Rap Việt" đã chính thức "khởi động" mùa 2 trên sóng truyền hình. Sau khi tập đầu lên sóng, chương trình đã trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên các trang mạng xã hội. Đồng thời, việc Trấn Thành tiếp tục làm MC mùa 2 cũng nhận không ít ý kiến trái chiều bởi anh đang vướng những ồn ào về sao kê từ thiện. Tuy nhiên, không ít khán giả cho rằng Trấn Thành chính là "nhân tố" dẫn dắt tốt và phù hợp với chương trình nhất.

tran thanh
Rap Việt mùa 2 chính thức phát sóng vào tháng 10 năm nay - Ảnh: Internet
tran thanh 1
Trấn Thành tiếp tục làm MC mùa 2 cho Rap Việt - Ảnh: chụp màn hình

Trong những tiết mục đầu tiên được phát sóng, Mai Ngô - chàng rapper trẻ sinh năm 2002 đã khiến cả trường quay "rưng rưng nước mắt" với ca khúc "Không phải tại nó". Theo như Mai Ngô chia sẻ, bài hát này được xây dựng dựa trên nhân vật cậu bé mồ côi bán vé mà mình từng tiếp xúc. Đáng nói, nam rapper cho biết bản thân đã tự sáng tác một ca khúc tặng sinh nhật bố. Sau khi nhận món quà này, bố Mai Ngô lần đầu tiên bật khóc trước mặt con trai.

tran thanh 2
Mai Ngô - chàng rapper trẻ sinh năm 2002 đã khiến cả trường quay 'rưng rưng nước mắt' - Ảnh: chụp màn hình

 

Không hổ danh xưng "Thành Cry", Trấn Thành không thể kìm chế cảm xúc và bật khóc ngay sau khi nghe câu chuyện của thí sinh Mai Ngô. Anh nghẹn ngào bày tỏ: "Tôi không biết rằng từ bao giờ những người đàn ông châu Á rất khó diễn đạt cảm xúc ra ngoài, khi họ yêu thương họ thường giấu vào trong. Bố của chúng ta cũng là những người như thế. Tôi cũng đồng cảm với bạn vì lần đầu tiên tôi thấy bố mình khóc nức nở như một đứa trẻ là sau khi bố xem phim Bố già. Từ hàng ghế khán giả, bố tôi lao ra và ôm chặt lấy tôi khóc. Bố tôi sẽ không bao giờ làm điều đó một lần nữa, tôi tin như vậy".

tran thanh 3
Ông xã của Hari Won nước mắt giàn giụa khi kể về bố của mình - Ảnh: chụp màn hình

Ngoài ra, nam MC cũng hy vọng rằng bố của Mai Ngô sẽ tiếp tục được nghe nhiều tác phẩm ý nghĩ của con trai mình trong tương lai. Đồng thời, chàng rapper trẻ nhận được nhiều lời khen ngợi từ các huấn luyện viên. Kết quả cuối cùng, JustaTee cùng LK quyết chọn đội Rhymastic cho Mai Ngô.

Nhật Kim Anh tung sao kê số tiền từ thiện, Trang Khàn đáp 'cực gắt': 'Từ nay ở nhà ngủ cho khỏe bạn ơi'

Nhật Kim Anh tung sao kê số tiền từ thiện, Trang Khàn đáp 'cực gắt': 'Từ nay ở nhà ngủ cho khỏe bạn ơi'

Sau khi Nhật Kim Anh đã tung sao kê và cho biết sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng điều tra, người mẫu Trang Trần có động thái gây chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Trấn Thành bố của Trấn Thành Rap Việt

TIN MỚI NHẤT

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Video 10 phút trước
Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 10 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 1 giờ 43 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"