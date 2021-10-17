Rap Việt tập 1: 'Thành Cry' nước mắt giàn giụa khi nhắc đến bố: 'Bố tôi lao ra và ôm chặt lấy tôi khóc'

Chương trình "Rap Việt" đã chính thức "khởi động" mùa 2 trên sóng truyền hình. Sau khi tập đầu lên sóng, chương trình đã trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên các trang mạng xã hội. Đồng thời, việc Trấn Thành tiếp tục làm MC mùa 2 cũng nhận không ít ý kiến trái chiều bởi anh đang vướng những ồn ào về sao kê từ thiện. Tuy nhiên, không ít khán giả cho rằng Trấn Thành chính là "nhân tố" dẫn dắt tốt và phù hợp với chương trình nhất.

Rap Việt mùa 2 chính thức phát sóng vào tháng 10 năm nay - Ảnh: Internet

Trấn Thành tiếp tục làm MC mùa 2 cho Rap Việt - Ảnh: chụp màn hình

Trong những tiết mục đầu tiên được phát sóng, Mai Ngô - chàng rapper trẻ sinh năm 2002 đã khiến cả trường quay "rưng rưng nước mắt" với ca khúc "Không phải tại nó". Theo như Mai Ngô chia sẻ, bài hát này được xây dựng dựa trên nhân vật cậu bé mồ côi bán vé mà mình từng tiếp xúc. Đáng nói, nam rapper cho biết bản thân đã tự sáng tác một ca khúc tặng sinh nhật bố. Sau khi nhận món quà này, bố Mai Ngô lần đầu tiên bật khóc trước mặt con trai.