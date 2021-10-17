Rap Việt tập 1: 'Thành Cry' nước mắt giàn giụa khi nhắc đến bố: 'Bố tôi lao ra và ôm chặt lấy tôi khóc'

Ngay từ tập 1 của chương trình Rap Việt, nghệ sĩ Trấn Thành đã bộc lộ cảm xúc dạt dào, bật khóc nức nở khi thí sinh Mai Ngô chia sẻ về người cha của mình.
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Chương trình "Rap Việt" đã chính thức "khởi động" mùa 2 trên sóng truyền hình. Sau khi tập đầu lên sóng, chương trình đã trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên các trang mạng xã hội. Đồng thời, việc Trấn Thành tiếp tục làm MC mùa 2 cũng nhận không ít ý kiến trái chiều bởi anh đang vướng những ồn ào về sao kê từ thiện. Tuy nhiên, không ít khán giả cho rằng Trấn Thành chính là "nhân tố" dẫn dắt tốt và phù hợp với chương trình nhất.
Trong những tiết mục đầu tiên được phát sóng, Mai Ngô - chàng rapper trẻ sinh năm 2002 đã khiến cả trường quay "rưng rưng nước mắt" với ca khúc "Không phải tại nó". Theo như Mai Ngô chia sẻ, bài hát này được xây dựng dựa trên nhân vật cậu bé mồ côi bán vé mà mình từng tiếp xúc. Đáng nói, nam rapper cho biết bản thân đã tự sáng tác một ca khúc tặng sinh nhật bố. Sau khi nhận món quà này, bố Mai Ngô lần đầu tiên bật khóc trước mặt con trai.
Không hổ danh xưng "Thành Cry", Trấn Thành không thể kìm chế cảm xúc và bật khóc ngay sau khi nghe câu chuyện của thí sinh Mai Ngô. Anh nghẹn ngào bày tỏ: "Tôi không biết rằng từ bao giờ những người đàn ông châu Á rất khó diễn đạt cảm xúc ra ngoài, khi họ yêu thương họ thường giấu vào trong. Bố của chúng ta cũng là những người như thế. Tôi cũng đồng cảm với bạn vì lần đầu tiên tôi thấy bố mình khóc nức nở như một đứa trẻ là sau khi bố xem phim Bố già. Từ hàng ghế khán giả, bố tôi lao ra và ôm chặt lấy tôi khóc. Bố tôi sẽ không bao giờ làm điều đó một lần nữa, tôi tin như vậy".
Ngoài ra, nam MC cũng hy vọng rằng bố của Mai Ngô sẽ tiếp tục được nghe nhiều tác phẩm ý nghĩ của con trai mình trong tương lai. Đồng thời, chàng rapper trẻ nhận được nhiều lời khen ngợi từ các huấn luyện viên. Kết quả cuối cùng, JustaTee cùng LK quyết chọn đội Rhymastic cho Mai Ngô.