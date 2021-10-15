Bị 'réo tên' trong lùm xùm từ thiện, Nhật Kim Anh bất ngờ tung sao kê, tiết lộ bỏ tiền túi vào cả trăm triệu đồng

Sao Việt 15/10/2021 20:56

Nhật Kim Anh cho biết rằng cô mở tài khoản Hạnh Phúc tại Ngân hàng Vietcombank để nhận tiền ủng hộ đồng bào miền Trung. 

Vào ngày 14/10, trong buổi phát sóng trực tiếp, bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ gọi tên Đông Nhi, Đỗ Mạnh Cường, Nhật Kim Anh vì nghi ngờ tính minh bạch của số tiền từ thiện mà những nghệ sĩ này kêu gọi trong đợt lũ miền Trung năm 2020. 

Ngay lập tức, vào tối ngày 15/10, ca sĩ kiêm diễn viên Nhật Kim Anh đã có phản hồi chính thức về vụ việc trên trang cá nhân của mình. Nữ ca sĩ cho biết rằng cô mở tài khoản Hạnh Phúc tại Ngân hàng Vietcombank để nhận tiền ủng hộ đồng bào miền Trung. Trong số, 880.000.000 đồng Nhật Kim Anh quyên góp được để ủng hộ bà con lũ lụt thì riêng cá nhân nữ ca sỹ đã ủng hộ 324.866.327 đồng.

nhat kim anhBị 'réo tên' trong lùm xùm từ thiện, Nhật Kim Anh bất ngờ tung sao kê, tiết lộ bỏ tiền túi vào cả trăm triệu đồng - Ảnh 2
Nhật Kim Anh bất ngờ tung sao kê - Ảnh: chụp màn hình

Nguyên văn dòng trạng thái của Nhật Kim Anh:

"Xin Thông Báo Cáo Quý Mạnh Thường Quân:

Kể từ ngày 19/10/2020 Nhật Kim Anh mở tài khoản Hanh Phúc số tài khoản : 1017061**** ngân hàng Vietcombank. Để những ai muốn hỗ trợ bà con bị thiên tai lũ lụt miền Trung thông qua Nhật Kim Anh năm 2020 thì đến hôm nay Nhật Kim Anh xin tổng kết ạ!

- Số tiền cá nhân của Nhật Kim Anh ủng hộ là: 324.866.327 (vì số tiền cá nhân Nhật Kim Anh ủng hộ cũng nhiều nên Nhật Kim Anh cũng ngại những người tiêu cực cho là Nhật Kim Anh khoe khoang hay đánh bóng tên tuổi vì vậy đến hôm nay sẵn dịp quý mạnh thường quân yêu cầu thì Nhật Kim Anh sao kê luôn rất mong mọi người thông cảm cho Nhật Kim Anh ạ)

- Số tiền các nhà phân phối và cửa hàng của Nhật Kim Anh ủng hộ là: 166.000.000

- Và số tiền các khách hàng, fan, mạnh thường quân khắp nơi ủng hộ là: 389.133.673

- TỔNG CỘNG LÀ: 880.000.000

Từ ngày mở tài khoản cho đến ngày Nhật Kim Anh khoá tài khoản thì Nhật Kim Anh chưa rút ra một đồng nào. Mà chuyển thẳng một lần duy nhất từ tài khoản Hạnh Phúc qua tài khoản An Vui của anh Đại Nghĩa và đã cùng anh Đại Nghĩa lên đường đi cứu trợ bà con miền Trung vào 2 đợt.

Đợt 1 vào ngày : 4,5,6,7/11/2020 và đợt 2 vào ngày 11,12,13/11/2020 rồi ạ. (Nhật Kim Anh có thông báo livestream những lúc hỗ trợ bà con, cả nhà có thể lục lại livestream hoặc những status Nhật Kim Anh đã đăng ạ).

Chi tiết về sao kê cả nhà vui lòng coi kỹ video giúp Nhật Kim Anh nha. Nhật Kim Anh sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ hết mình nếu có cơ quan chức năng vào cuộc muốn điều tra việc thiện nguyện của Nhật Kim Anh ạ!

Nhật Kim Anh xin chân thành cảm ơn quý khán giả và các fan cùng quý mạnh thường quân đã yêu thương tin tưởng ạ!".

nhat kim anh 1Bị 'réo tên' trong lùm xùm từ thiện, Nhật Kim Anh bất ngờ tung sao kê, tiết lộ bỏ tiền túi vào cả trăm triệu đồng - Ảnh 4Bị 'réo tên' trong lùm xùm từ thiện, Nhật Kim Anh bất ngờ tung sao kê, tiết lộ bỏ tiền túi vào cả trăm triệu đồng - Ảnh 5
Nữ ca sĩ cùng đoàn từ thiện của đàn anh hỗ trợ cho bà con vùng lũ trong 2 đợt - Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ bộc bạch thêm rằng toàn bộ số tiền được chuyển thẳng một lần duy nhất qua tài khoản từ thiện An Vui của MC Đại Nghĩa sau khi đóng tài khoản. Sau đó, cô đã cùng đoàn từ thiện của đàn anh hỗ trợ cho bà con vùng lũ trong 2 đợt.

Cuối bài viết, Nhật Kim Anh đính kèm video giải thích chi tiết và bộc bạch: "Chi tiết về sao kê cả nhà vui lòng coi kỹ video giúp Nhật Kim Anh nha. Nhật Kim Anh sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ hết mình nếu có cơ quan chức năng vào cuộc muốn điều tra việc thiện nguyện của Nhật Kim Anh".

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