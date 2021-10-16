Nhật Kim Anh tung sao kê số tiền từ thiện, Trang Khàn đáp 'cực gắt': 'Từ nay ở nhà ngủ cho khỏe bạn ơi'

Sao Việt 16/10/2021 10:22

Sau khi Nhật Kim Anh đã tung sao kê và cho biết sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng điều tra, người mẫu Trang Trần có động thái gây chú ý.

Không thoát khỏi cảnh vướng vào "Vườn sao kê" của bà Nguyễn Phương Hằng, Nhật Kim Anh bất ngờ bị "réo tên" về chuyện kêu gọi từ thiện giúp bà con miền Trung vào năm 2020. Sự việc này lại khiến cư dân mạng chú ý và bàn tán.

Vào tối ngày 15/10, nữ diễn viên đã ra ngân hàng để sao kê minh bạch tiền từ thiện và quay video để chia sẻ rõ ràng tới khán giả. Cô cho biết, vào ngày 19/10/2020, cô mở tài khoản Hạnh Phúc tại ngân hàng để nhận tiền ủng hộ đồng bào miền Trung.

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Nhật Kim Anh tung sao kê rõ rằng nhằm chứng minh rằng mình không 'ăn chặn' tiền từ thiện - Ảnh: chụp màn hình

Ngay sau khi Nhật Kim Anh lên tiếng, Trang Khàn có động thái khiến dân tình lại một lần nữa "để mắt" đến. Cụ thể, cựu người mẫu đã để lại bình luận "cực gắt" dưới bài chia sẻ của người đồng nghiệp. Cô nhắn nhủ: "Từ nay ở nhà ngủ cho khỏe bạn ơi".

Giữa lúc lùm xùm nghệ sĩ kêu gọi quyên góp, "bà chủ quán bún đậu" cũng tuyên bố từ nay về sau sẽ không bao giờ kêu gọi quyên góp, bởi mỗi ngày cô đều nhận về hàng trăm tin nhắn mắng chửi. 

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Trang Khàn bình luận dưới bài viết 'sao kê' của Nhật Kim Anh - Ảnh: chụp màn hình

Về phía Nhật Kim Anh, tổng số tiền thống kê từ ngân hàng là 880 triệu đồng. Trong đó, cá nhân nữ diễn viên đã ủng hộ 324.866.327 đồng, các đối tác và bạn bè kinh doanh của cô là 166.000.000 đồng. Số tiền còn lại 389.133.673 đồng do fan, khán giả khắp cả nước chuyển khoản từ ngày kêu gọi. 

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 Cô nàng cũng khẳng định 'chắc nịch' rằng cô chưa rút ra một đồng nào kể từ khi lập tài khoản đến khi khóa - Ảnh: FBNV

Đồng thời, nữ diễn viên cũng khẳng định "chắc nịch" rằng cô chưa rút ra một đồng nào kể từ khi lập tài khoản đến khi khóa. Chỉ một lần duy nhất nữ diễn viên chuyển thẳng số tiền sang tài khoản thuộc quỹ An vui của nghệ sĩ Đại Nghĩa. Sau đó, cả hai cùng mọi người trực tiếp ra miền Trung 2 đợt để tiến hành công tác trao tặng quà đến người dân. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng thẳng thắn bày tỏ sẽ sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng nếu có yêu cầu. 

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Từ khóa:   Trang Khàn Nhật Kim Anh lùm xùm từ thiện miền Trung

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