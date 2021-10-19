Lần đầu con gái Phi Nhung song ca cùng mẹ quá cố sau tang lễ? CĐM giật mình vì dung nhan có điều 'LẠ' gây xúc động mạnh

Hậu trường 19/10/2021 11:44

Wendy Phạm gây chú ý cho toàn thể người hâm mộ với diện mạo giống hết cố nghệ sĩ Phi Nhung lúc sinh thời. Dân mạng không khỏi xót xa tưởng cố nghệ sĩ Phi Nhung vẫn còn tại thế: "Ôi sao mà giống quá!"

Mới đây, trên trang cá nhân của chuyên gia make up Nhật Bình, là người rất thân thiết với cố nghệ sĩ Phi Nhung lúc còn sinh thời đã đăng tải hình ảnh ê-kíp tất bật chuẩn bị trang điểm và làm tóc cho con gái Phi Nhung để chuẩn bị lên sóng show truyền hình của Paris By Night sau khoảng thời gian đau thương vì tang lễ của mẹ.

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Chuyên viên Make up Nhật Bình chia sẻ về việc chuẩn bị cho con gái Phi Nhung lên show đầu tiên sau tang lễ mẹ

Theo như layout make up, vì là người vốn dĩ quen chăm sóc cho diện mạo của Phi Nhung nên Nhật Bình đã trang điểm cho Wendy trông giống hệt người mẹ quá cố, từ mái tóc tết kiểu đội mấn, cho đến gương mặt. Trông Wendy giống mẹ như tạc mà người nhìn thoạt qua không tránh khỏi cảm giác xúc động vì cứ ngỡ cố nghệ sĩ Phi Nhung sống lại và đang trò chuyện với chính khán giả của mình trên sóng truyền hình.

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Trông Wendy make up lên không khác nào cố nghệ sĩ Phi Nhung đang còn tại thế. Người xem không tài nào tránh khỏi xúc động
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Khoé mắt bạn có cay khi thấy hình ảnh này?

Theo như Nhật Bình tiết lộ, Wendy sẽ có tiết mục song ca cùng cố nghệ sĩ Phi Nhung trong chương trình. Dù chưa biết là sẽ trình diễn thế nào nhưng đây là một điều hai mẹ con chưa làm lúc còn sinh thời nên khán giả rất háo hức mong đợi chờ đón đươc xem khoảnh khắc này.

Ảnh: FBNV, Internet

Con gái ruột thực hiện di nguyện của mẹ, rải tro cốt Phi Nhung ở biển Hawaii

Con gái ruột thực hiện di nguyện của mẹ, rải tro cốt Phi Nhung ở biển Hawaii

Con gái Phi Nhung cho hay việc này là tâm nguyện của gia đình và cũng là dựa theo ý thích của cố ca sĩ.

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