Đan Trường để tóc đầu đinh, mặc quân phục còn 'ngon lành' hơn hẳn 'đại uý' Song Joong Ki

Sao Việt 24/10/2021 15:44

"Anh Bo" trẻ trung, phong độ xuất hiện với vẻ ngoài mới khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ.

Là một trong những nam ca sĩ nổi tiếng ở thập niên 90, Đan Trường không chỉ được khán giả yêu mến bởi giọng hát cuốn hút, sâu lắng, nhẹ nhàng mà anh còn “đốn gục” không biết bao nhiêu trái tim cô gái bởi vẻ ngoài điển trai và bất biến theo thời gian. Vốn quen thuộc với khán giả trong kiểu đầu "bổ luống" huyền thoại, mới đây Đan Trường gây "sốt" khi "xuống tóc" còn đầu 5 phân và lại còn vận quân phục trôg cực kỳ soái ca.

Đan Trường để tóc đầu đinh, mặc quân phục còn 'ngon lành' hơn hẳn 'đại uý' Song Joong Ki - Ảnh 1

Đan Trường để tóc đầu đinh, mặc quân phục còn 'ngon lành' hơn hẳn 'đại uý' Song Joong Ki - Ảnh 2
Diện mạo mới gây bất ngờ của "anh Bo" Đan Trường

Dưới phần bình luận của video, nhiều khán giả bình luận thích thú: “Một lần chơi lớn đổi kiểu luôn anh ơi”. Những tưởng khán giả được một phen đã mắt vì Đan Trường thay đổi diện mao quen thuộc, tuy nhiên, đây chỉ là hình ảnh được cắt ra từ video chỉnh sửa diện mạo mà ca sĩ Đan Trường sử dụng để gây bất ngờ với người hâm mộ. 

Đan Trường để tóc đầu đinh, mặc quân phục còn 'ngon lành' hơn hẳn 'đại uý' Song Joong Ki - Ảnh 3

Đan Trường để tóc đầu đinh, mặc quân phục còn 'ngon lành' hơn hẳn 'đại uý' Song Joong Ki - Ảnh 4
Đan Trường trong bộ quân phục còn "ngon lành" hơn đại uý Joo. Ảnh: Internet
 

Ảnh: FBNV

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