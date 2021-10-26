Gia đình Hồ Văn Cường từng lên tiếng về việc ở nhà Phi Nhung suốt 5 năm và nguyên nhân nhà dưới quê vẫn xập xệ dù giọng ca nhí đi hát có tiền

Trươc đó, vào tháng 6/2021, hình ảnh căn nhà dưới quê của gia đình Hồ Văn Cường từng được dân mạng "khui" ra xập xệ, tồi tàn, dột nát và gây ra không ít ý kiến trái chiều của dân mạng giữa ồn ào cát xê giữa cố nghệ sĩ Phi Nhung và cậu con trai nuôi. Thông tin về căn nhà của Hồ Văn Cường dưới quê khiến nhiều người bất ngờ vì sau 5 năm đi hát giọng ca 10x vẫn không kiếm được gì nhiều để sửa sang ngôi nhà mình từng sinh sống lúc nhỏ.

Tối ngày 24/10, "bầu Thụy", người từng ngỏ lời sẽ nâng đỡ Hồ Văn Cường về dưới "trướng" danh ca Ngọc Sơn, đồng thời chăm lo ăn ở và có luôn ê-kíp để phục vụ cho sự nghiệp ca hát của nam ca sĩ cho xứng tầm với "anh Ba" Ngọc Sơn, bất ngờ tuyên bố sẽ xây nhà, sắm sửa nội thất mới cho nơi ở của Hồ Văn Cường và bố mẹ ở quê nhà Tiền Giang.

Trước đó, trong buổi trò chuyện ngắn với truyền thông được tờ Pháp Luật và Bạn Đọc đưa tin, ba ruột Hồ Văn Cường đã có lời giải thích thích về căn nhà xập xệ dưới quê.

Ngoài ra, hoàn cảnh nghèo khó, thiếu thốn của chị gái ruột Hồ Văn Cường dưới quê dù có em trai ruột nổi tiếng khiến nhiều người đau xót. Ngoài ra, một người thân cũng từng tiết lộ ba mẹ nam ca sĩ khổ hơn phụ hồ ở quê, không đủ tiền để mua xe máy đi lại và sống như người "ở đợ" cho cố nghệ sĩ Phi Nhung.

"Chúng tôi không sửa nhà dưới quê lúc này vì muốn cất nhà ở trên thành phố đã. Chúng tôi cũng không có ý định về quê sinh sống nên khi nào mọi thứ trên thành phố ổn định mới về quê sửa nhà để mai này có về một hai hôm chơi thì ở đó thôi. Còn xe máy, tôi cũng chưa muốn mua vì trên này, công việc của tôi cũng đi đi lại lại ở quán nên mua để không cũng uổng.

Về phần con gái, nó đã lấy chồng thì vợ chồng cùng nhau làm sống chứ cha mẹ cũng chỉ giúp đỡ phần nào thôi. Cháu cũng lên ở chung nhưng chỉ thời gian cháu lại về quê. Cháu không thích cuộc sống ở thành phố". - Ba Hồ Văn Cường giải thích



Bên ngoài căn nhà cấp 4 xập xệ và xuống cấp của gia đình Hồ Văn Cường dưới Tiền Giang

Nói về việc người khác nói anh "ở đợ" cho nhà cố nghệ sĩ Phi Nhung, bà Võ Thị Ngọc Thu, mẹ ruột Hồ Văn Cường phân trần: "Nói tôi đi 'ở đợ' có hơi quá lời vì tôi sống trong gia đình này như chị em ruột thịt trong nhà. Mọi người quan tâm, chăm sóc nhau chứ không phải kiểu làm việc lấy lương. Khi nào cần tiền tôi hỏi hoặc mẹ Nhung sẽ tự đưa tôi tiền để xài."

Khi được hỏi về tổng số tiền cát xê mà Hồ Văn Cường kiếm được trong nhiều năm, ba mẹ Hồ Văn Cường khẳng định biết rõ số tiền là bao nhiêu nhưng không thể công bố vì "không ai lại đi nói với mọi người tôi có bao nhiều tiền".

Về việc "bầu Thụy" tuyên bố nâng đỡ sự nghiệp, xây nhà và mua nội thất mới cho Hồ Văn Cường, nam ca sĩ vẫn chưa có động thái lộ diện và phản hồi lại lời đề nghị giúp đỡ nói trên.

Ảnh: Internet