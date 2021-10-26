Ông Cao Thắng - Đông Nhi tung ảnh 'thôi nôi' con gái, 'thiên kim tiểu thư' gây sốt cõi mạng vì điều này

Tối ngày 25/10, Đông Nhi "xả kho" loạt ảnh gia đình nhân dịp sinh nhật bé Winnie tròn 1 tuổi. Trên trang cá nhân, giọng ca của "Bad boy" viết: "Winnie's birthday coming soon 26/10 (tạm dịch: Sinh nhật của Winnie sẽ đến sớm vào 26/10)". Vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng trong bộ ảnh gia đình cùng con gái, cả gia đình diện đồ "tông xuyệt tông" màu trắng, ông bố bà mẹ trẻ hạnh phúc ôm con vào lòng. Hình ảnh nhóc tỳ chu môi với biểu cảm cưng xỉu khiến netizen rần rần và trở thành tấm hình viral trên mạng. Trước đó, mẹ bỉm cũng có màn "nhá hàng" gây sốt với loạt ảnh ái nữ nhà hào môn hóa công chúa, cầm chùm bóng bay đa màu sắc pose dáng đáng yêu trước thềm sinh nhật.