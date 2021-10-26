Ông Cao Thắng - Đông Nhi tung ảnh 'thôi nôi' con gái, 'thiên kim tiểu thư' gây sốt cõi mạng vì điều này

Hậu trường 26/10/2021 07:30

Bức ảnh ái nữ nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng trong dịp tròn 1 tuổi đã gây "sốt" mạng xã hội khi được "tung" ra.

Tối ngày 25/10, Đông Nhi "xả kho" loạt ảnh gia đình nhân dịp sinh nhật bé Winnie tròn 1 tuổi. Trên trang cá nhân, giọng ca của "Bad boy" viết: "Winnie's birthday coming soon 26/10 (tạm dịch: Sinh nhật của Winnie sẽ đến sớm vào 26/10)". Vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng trong bộ ảnh gia đình cùng con gái, cả gia đình diện đồ "tông xuyệt tông" màu trắng, ông bố bà mẹ trẻ hạnh phúc ôm con vào lòng. Hình ảnh nhóc tỳ chu môi với biểu cảm cưng xỉu khiến netizen rần rần và trở thành tấm hình viral trên mạng. Trước đó, mẹ bỉm cũng có màn "nhá hàng" gây sốt với loạt ảnh ái nữ nhà hào môn hóa công chúa, cầm chùm bóng bay đa màu sắc pose dáng đáng yêu trước thềm sinh nhật.

Ông Cao Thắng - Đông Nhi tung ảnh 'thôi nôi' con gái, 'thiên kim tiểu thư' gây sốt cõi mạng vì điều này - Ảnh 1

Ông Cao Thắng - Đông Nhi tung ảnh 'thôi nôi' con gái, 'thiên kim tiểu thư' gây sốt cõi mạng vì điều này - Ảnh 2
Biểu cảm đáng yêu của "công chúa" Winnie nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng

 Ông Cao Thắng - Đông Nhi tung ảnh 'thôi nôi' con gái, 'thiên kim tiểu thư' gây sốt cõi mạng vì điều này - Ảnh 3Ông Cao Thắng - Đông Nhi tung ảnh 'thôi nôi' con gái, 'thiên kim tiểu thư' gây sốt cõi mạng vì điều này - Ảnh 4Ông Cao Thắng - Đông Nhi tung ảnh 'thôi nôi' con gái, 'thiên kim tiểu thư' gây sốt cõi mạng vì điều này - Ảnh 5Ông Cao Thắng - Đông Nhi tung ảnh 'thôi nôi' con gái, 'thiên kim tiểu thư' gây sốt cõi mạng vì điều này - Ảnh 6

Ông Cao Thắng - Đông Nhi tung ảnh 'thôi nôi' con gái, 'thiên kim tiểu thư' gây sốt cõi mạng vì điều này - Ảnh 7
Trước đó, bà mẹ 1 con từng đăng tải hình ảnh cưng xỉu của ái nữ nhà mình trước thêm sinh nhật

 Ảnh: FBNV

 

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