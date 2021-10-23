Trên trang cá nhân, sao nam nổi tiếng này chia sẻ đoạn clip quá trình bị trộm lẻn vào quán được camera ghi lại.

Ngày 22/10, trên trang cá nhân, Mạc Văn Khoa tiết lộ một chi nhánh quán bún đậu của anh tại TP. Biên Hòa đã bị trộm lẻn vào. Sự việc xảy ra vào lúc 1h sáng ngày 21/10 được camera ghi lại. Đối tượng sau khi đột nhập vào bên trong đã lục lọi một lúc lâu. Kẻ gian này nhận thấy dich bệnh không có người trông coi quán, ngang nhiên soi đèn, bật điện trong phòng bếp để tìm kiếm đồ vật có giá trị trước khi rời đi bằng cách trèo tường.

Mạc Văn Khoa viết trên trang cá nhân như sau: "Chia sẻ để cả nhà mình cảnh giác ạ! Trộm vào quán của em ở dưới Biên Hoà! Dịch bệnh đã khó khăn lắm rồi với lại quán em không có gì đâu chỉ có mắm tôm thôi à". Bên dưới phần bình luận, nhiều người tỏ ra khiếp sợ trước hành vi bất chấp của kẻ trộm và nhắc nhau nên đề cao cảnh giác hơn trong việc bảo quản tài sản.

Quán bún đậu mắm tôm của nam diễn viên hài nổi tiếng Mạc Văn Khoa "ăn nên làm ra" thời chưa có dịch bệnh diễn ra. Ảnh: FBNV

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