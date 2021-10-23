Hari Won bất ngờ khiến cả cõi mạng hoang mang khi đăng status có nội dung nhắc đến cái chết trên trang cá nhân.

Tối ngày 22/10, "bà xã" Trấn Thành khiến cả cõi mạng hoang mang khi đăng status có nội dung nhắc đến cái chết trên trang cá nhân. Cụ thể, Hari Won đã chia sẻ 1 mẩu chuyện người vợ mong muốn mất trước chồng 2 năm vì sợ không chịu đựng được nỗi đau của người ở lại và được đối phương đáp: "Chồng sẽ theo lời vợ mà quan trọng là vợ có sống thọ hay không?". Đang yên đang lành lại nhắc đến những điều không may, lại là liên quan đến cái chết khiến dân mạng ào vào liên tục để lại bình luận hỏi thăm và lo lắng cho Hari Won.

Dòng trạng thế dễ gây hiểu nhầm của Hari Won giữa lúc "dầu sôi lửa bỏng". Ảnh: Chụp màn hình

Dân mạng tràn vào trấn an "bà xã" Trấn Thành và khuyên cô không nên nói gở. Ảnh: Chụp màn hình

Ngay lập tức dân mạng tràn vào "khẩu chiến" liên tục vì status gây tranh cãi của nữ ca sĩ. Thấy vậy chính chủ đăng đàn giải thích rằng đây chỉ là câu chuyện rất vui vẻ và tích cực ở Hàn Quốc. "Mọi người hãy mang tâm lý tích cực mà đọc nhé", vợ Trấn Thành nhấn mạnh. Hoá ra đây chỉ là hiểu nhầm của dân mạng nhưng do mọi người cứ làm quá lên vấn đề trở nên to tát.

Hari và Trấn Thành là cặp đôi hạnh phúc của Vbiz mặc dù có nhiều sóng gió trải qua. Ảnh: Internet

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