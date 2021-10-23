Hoa hậu Tiểu Vy “lột” trang sức hàng hiệu tặng sinh nhật Đỗ Hà

Sinh nhật của Hoa hậu Đỗ Hà ngày 20/7 rơi vào thời điểm dịch bệnh bùng phát khiến cho cô nàng không thể hội ngộ cùng chị em của mình. Chính vì vậy, hội chị em quyết định tổ chức sinh nhật muộn bất ngờ cho cô nàng nhân dịp nàng hậu có mặt tại TP.HCM.

Trước đó, ekip thông báo cho Đỗ Thị Hà chuẩn bị ăn mặc đẹp, chỉn chu để phỏng vấn. Lịch trình một ngày của Đỗ Hà được ekip theo sát và thông báo ngầm cho nhau để kế hoạch không bị lộ. Sau khi tập gym, nàng hậu có mặt đúng giờ, ăn mặc chỉn chu sẵn sàng tham dự phỏng vấn, nhưng vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của hội chị em chân dài, chờ đợi cô với chiếc bánh kem vô cùng xinh xắn.

Nàng hậu bày tỏ trên trang cá nhân: “Em bất ngờ và vui lắm ạ. Sau mấy tháng bị kẹt ngoài Hà Nội dù qua sinh nhật rồi, nhưng vào đây mọi người vẫn tổ chức sinh nhật muộn cho em. Em thật sự cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn chị Phạm Kim Dung và anh Hoàng Nhật Nam cũng như tất cả anh chị từ ekip Sen Vàng đã đạo diễn chương trình bất ngờ này cho em”.

Người đẹp xứ Thanh nổi bật trong chiếc đầm vai trần tông trắng- xanh đầy gợi cảm, chụp hình và nhận quà từ “Bà trùm Hoa hậu” cùng dàn người đẹp. Vì tổ chức sinh nhật bất ngờ nên Hoa hậu Tiểu Vy không kịp chuẩn bị quà từ trước, nàng hậu liền rút trang sức hàng hiệu trên người tặng luôn cho cô em Đỗ Hà. Trước đó khi được biết ekip tổ chức sinh nhật cho Hoa hậu Đỗ Hà, Tiểu Vy đã nhiệt tình tham gia, tự tay trang trí bữa tiệc cho cô “em út” của gia đình hoa hậu.

Bữa tiệc diễn ra ấm cúng chứa đầy những câu chuyện, niềm vui ngày đoàn tụ sau khoảng thời gian dài giãn cách vì dịch bệnh. Dàn Hoa, Á hậu hỏi thăm quá trình hoa hậu Đỗ Hà chuẩn bị cho cuộc thi Miss World 2021 vào tháng 12 và đưa ra những lời chúc ủng hộ tinh thần nàng hậu khi lên đường chinh chiến. Đặc biệt là chiếc bánh kem hình vương miện do “Bà trùm Hoa hậu” chuẩn bị cũng chứa đầy hy vọng rằng Đỗ Hà sẽ đạt được ngôi vị cao nhất tại cuộc thi sắp tới.

Thời gian qua, Hoa hậu Đỗ Hà chăm chỉ tập luyện catwalk cũng như rèn luyện thể hình, tích cực trau dồi các kỹ năng cần thiết để thật tự tin tỏa sáng tại Miss World 2021. Hình ảnh tại buổi sinh nhật cho thấy nhan sắc của Hoa hậu Việt Nam 2020 ngày một sắc sảo hơn. Hãy cùng theo dõi hành trình chuẩn bị cho cuộc thi Miss World của Đỗ Thị Hà trong thời gian sắp tới nhé!

Ảnh: BTC