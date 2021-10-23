Hoa hậu Tiểu Vy “lột” trang sức hàng hiệu tặng sinh nhật Đỗ Hà

Hậu trường 23/10/2021 14:40

Hội chị em "bông hậu" tận dụng thời gian Đỗ Hà có mặt ở TP.HCM để tổ chức sinh nhật muộn bất ngờ cho cô nàng với chiếc bánh kem đầy ngụ ý.

Tối 21/10, hội chị em gồm “bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung, Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Phương Anh, Á hậu Ngọc Thảo, Hoa khôi Thúy Vi tụ họp cùng nhau trang trí backdrop, bong bóng, hoa tươi cho bữa tiệc sinh nhật muộn đầy bất ngờ của Hoa hậu Đỗ Hà

Sinh nhật của Hoa hậu Đỗ Hà ngày 20/7 rơi vào thời điểm dịch bệnh bùng phát khiến cho cô nàng không thể hội ngộ cùng chị em của mình. Chính vì vậy, hội chị em quyết định tổ chức sinh nhật muộn bất ngờ cho cô nàng nhân dịp nàng hậu có mặt tại TP.HCM. 

Hoa hậu Tiểu Vy “lột” trang sức hàng hiệu tặng sinh nhật Đỗ Hà - Ảnh 1

Trước đó, ekip thông báo cho Đỗ Thị Hà chuẩn bị ăn mặc đẹp, chỉn chu để phỏng vấn. Lịch trình một ngày của Đỗ Hà được ekip theo sát và thông báo ngầm cho nhau để kế hoạch không bị lộ. Sau khi tập gym, nàng hậu có mặt đúng giờ, ăn mặc chỉn chu sẵn sàng tham dự phỏng vấn, nhưng vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của hội chị em chân dài, chờ đợi cô với chiếc bánh kem vô cùng xinh xắn.

Nàng hậu bày tỏ trên trang cá nhân: “Em bất ngờ và vui lắm ạ. Sau mấy tháng bị kẹt ngoài Hà Nội dù qua sinh nhật rồi, nhưng vào đây mọi người vẫn tổ chức sinh nhật muộn cho em. Em thật sự cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn chị Phạm Kim Dung và anh Hoàng Nhật Nam cũng như tất cả anh chị từ ekip Sen Vàng đã đạo diễn chương trình bất ngờ này cho em”.

Hoa hậu Tiểu Vy “lột” trang sức hàng hiệu tặng sinh nhật Đỗ Hà - Ảnh 2

Người đẹp xứ Thanh nổi bật trong chiếc đầm vai trần tông trắng- xanh đầy gợi cảm, chụp hình và nhận quà từ “Bà trùm Hoa hậu” cùng dàn người đẹp. Vì tổ chức sinh nhật bất ngờ nên Hoa hậu Tiểu Vy không kịp chuẩn bị quà từ trước, nàng hậu liền rút trang sức hàng hiệu trên người tặng luôn cho cô em Đỗ Hà. Trước đó khi được biết ekip tổ chức sinh nhật cho Hoa hậu Đỗ Hà, Tiểu Vy đã nhiệt tình tham gia, tự tay trang trí bữa tiệc cho cô “em út” của gia đình hoa hậu.

Hoa hậu Tiểu Vy “lột” trang sức hàng hiệu tặng sinh nhật Đỗ Hà - Ảnh 3

Bữa tiệc diễn ra ấm cúng chứa đầy những câu chuyện, niềm vui ngày đoàn tụ sau khoảng thời gian dài giãn cách vì dịch bệnh. Dàn Hoa, Á hậu hỏi thăm quá trình hoa hậu Đỗ Hà chuẩn bị cho cuộc thi Miss World 2021 vào tháng 12 và đưa ra những lời chúc ủng hộ tinh thần nàng hậu khi lên đường chinh chiến. Đặc biệt là chiếc bánh kem hình vương miện do “Bà trùm Hoa hậu” chuẩn bị cũng chứa đầy hy vọng rằng Đỗ Hà sẽ đạt được ngôi vị cao nhất tại cuộc thi sắp tới.

Hoa hậu Tiểu Vy “lột” trang sức hàng hiệu tặng sinh nhật Đỗ Hà - Ảnh 4Hoa hậu Tiểu Vy “lột” trang sức hàng hiệu tặng sinh nhật Đỗ Hà - Ảnh 5Hoa hậu Tiểu Vy “lột” trang sức hàng hiệu tặng sinh nhật Đỗ Hà - Ảnh 6

Thời gian qua, Hoa hậu Đỗ Hà chăm chỉ tập luyện catwalk cũng như rèn luyện thể hình, tích cực trau dồi các kỹ năng cần thiết để thật tự tin tỏa sáng tại Miss World 2021. Hình ảnh tại buổi sinh nhật cho thấy nhan sắc của Hoa hậu Việt Nam 2020 ngày một sắc sảo hơn. Hãy cùng theo dõi hành trình chuẩn bị cho cuộc thi Miss World của Đỗ Thị Hà trong thời gian sắp tới nhé!

Ảnh: BTC

Hoa hậu Tiểu Vy bật khóc, xin lỗi Thuỳ Tiên trên sóng truyền hình, CĐM thắc mắc 'chuyện gì đây?'

Hoa hậu Tiểu Vy bật khóc, xin lỗi Thuỳ Tiên trên sóng truyền hình, CĐM thắc mắc 'chuyện gì đây?'

Vừa qua, Hoa hậu Tiểu Vy và Thuỳ Tiên đã cùng nhau góp mặt trong tập phát sóng mới nhất của chương trình Giải Mã Tri Kỷ. Tại đây, cả hai được dịp chia sẻ về tình bạn đặc biệt giữa các nàng hậu.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Tiểu Vy Hoa hậu Đỗ Hà sinh nhật Đỗ Hà

TIN MỚI NHẤT

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 2 giờ 41 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 10 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 3 giờ 32 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 4 giờ 11 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36