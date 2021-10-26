Phương Lan chê Dương Lâm khóc khó coi, chính chủ phản pháo: ‘Ai ăn hiếp Quỳnh Quỳnh là tôi sẽ khóc’

Nam diễn viên Lê Dương Bảo Lâm có những quan điểm rất hay về "nước mắt đàn ông" và những lần "khóc ra tiền" của mình.

Trong chương trình truyền hình có sự tham dự của khách mời là diễn viên Phương Lan, các ngôi sao tranh luận về vấn đề đàn ông có nên khóc hay không? Và việc đó tốt hay xấu. Nữ diễn viên Phương Lan đã thẳng thừng nói về "nước mắt Lê Dương Bảo Lâm" như sau: "Một người đàn ông mà khóc là thiếu bản lĩnh, không đáng mặt đàn ông. Tôi không chấp nhận việc đàn ông khóc. Đàn ông là phải mạnh mẽ, làm chỗ dựa cho phụ nữ, không được phép khóc. Theo như tôi biết, anh Lê Dương Bảo Lâm là một người đàn ông lực lưỡng, cơ thể khỏe mạnh, là trụ cột trong gia đình. Bởi vậy nên anh phải đứng ra bao bọc, bảo vệ vợ con. Vì vậy, anh mà khóc thì nhìn cực kỳ khó coi, không chấp nhận được."



Phương Lan nói đàn ông như Dương Lâm khóc rất khó coi Nữ diễn viên còn nói thêm bảo vệ quan điểm của mình: "Đàn ông mà khóc thì cũng phải đúng chỗ, đúng lúc, đừng có bạ đâu cũng khóc. Tôi nói đơn giản, bây giờ đàn ông đi với vợ, tự nhiên có người tới ăn hiếp cô vợ. Lúc này, người đàn ông phải bản lĩnh, đứng ra bảo vệ vợ con chứ, không lẽ đứng khóc à?". Ngay lập tức Dương Lâm, một ông chồng vốn rất yêu vợ và chăm lo chu toàn cho vợ từng chút một liên lên tiếng "phản pháo" như sau: "Đúng rồi, ai ăn hiếp vợ tôi thì tôi sẽ đứng khóc. Là một người văn minh, đi ra đường không thể nào hổ báo được. Người ta đã nói rồi, một điều nhịn chín điều lành, cứ sửng cồ lên rồi mang họa có ngày. Nếu vợ tôi bị những kẻ giang hồ, số má gây chuyện, tôi sẽ khóc. Nhưng khóc ở đây là nước mắt kỹ thuật, nước mắt diễn xuất để chúng bỏ qua cho mình, không có gì đáng xấu hổ hay tủi thân cả. Nếu khóc mà bảo vệ được gia đình thì tôi chấp nhận. Đó là cái khóc quá ý nghĩa, không có gì phải trốn tránh điều này".

Dương Lâm lại cho đó là điều bình thường và còn nói về việc sẵn sàng khóc để bảo vệ gia đình và người thân Ngoài ra, nam danh hài Lê Dương Bảo Lâm còn tiết lộ về những lần khóc của mình như sau, có lần khóc xúc động vì con ra đời đã kiếm ra 25 triệu tiền Youtube: "Tôi nghĩ, khóc là bản năng trong mỗi con người, ai cũng có. Con người ai chẳng có lúc đau, lúc buồn, lúc thất bại. Những lúc đó ai chẳng khóc, khóc xong rồi làm lại từ đầu. Đừng nghĩ mình là đàn ông không được khóc rồi cứ nín, nín lâu ngày ủ thành bệnh. Tôi còn nhớ, thời gian tôi mới lập kênh Youtube không hề có view. Nhưng lúc đó đứa con gái thứ hai của tôi cũng mới ra đời. Khi bác sĩ vừa đưa con ra, tôi ôm con vào lòng, tự nhiên nước mắt chảy ra, khóc nức nở. Lần Dương Lâm "khóc ra tiền" là lúc con gái anh chào đời và anh đã kiếm được 25 triệu tiền Youtube. Nam danh hài cho rằng khóc là xứng đáng, đặc biệt là vì vợ con Khán giả xem xong thấy thương quá nên xem quá trời, clip đó tôi được 8 triệu view và có ngay 25 triệu tiền Youtube. Như vậy, rõ ràng đàn ông khóc luôn có lợi, đem về tiền bạc, kinh tế vững chắc để giúp gia đình mình hạnh phúc hơn". Ảnh: Internet, FBNV

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