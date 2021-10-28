Body ‘hừng hực lửa’, lại còn ngoại hình giống Idol Kpop như tạc của thí sinh hot nhất lượt vote catsing online ‘The Next Face’

Tin tức giải trí 28/10/2021 17:27

Mới vòng voting online để tìm kiếm thí sinh vào vòng nhưng nhưng “The Next Face Vietnam 2021” đã “tậu” được hẳn thí sinh “hàng hiệu” sở hữu đầy đủ tốt chất để trở thành Quán quân thế này đây.

Nam người mẫu thế hệ Gen Z Hóa Trần, một hotboy có lượt follow đông đảo trên Instagram đã xuất sắc dẫn đầu lượt vote bảng C vòng voting online của chương trình “The Next Face Vietnam 2021”.

Body ‘hừng hực lửa’, lại còn ngoại hình giống Idol Kpop như tạc của thí sinh hot nhất lượt vote catsing online ‘The Next Face’ - Ảnh 1Body ‘hừng hực lửa’, lại còn ngoại hình giống Idol Kpop như tạc của thí sinh hot nhất lượt vote catsing online ‘The Next Face’ - Ảnh 2

Trên trang cá nhân, Hóa Trần chia sẻ bài đăng kêu gọi voting của mình kèm theo thông tin hình thể. Bài đăng kêu gọi voting đã thu hút 2600 lượt thích, 479 lượt chia sẻ và 1100 bình luận. Với số lượng quy đổi ra vote, Hóa Trần đã xuất sắc lọt vào vòng trong và trở thành thí sinh hot nhất bảng C của chương trình “The Next Face Vietnam 2021”.

Body ‘hừng hực lửa’, lại còn ngoại hình giống Idol Kpop như tạc của thí sinh hot nhất lượt vote catsing online ‘The Next Face’ - Ảnh 3

Body ‘hừng hực lửa’, lại còn ngoại hình giống Idol Kpop như tạc của thí sinh hot nhất lượt vote catsing online ‘The Next Face’ - Ảnh 4Body ‘hừng hực lửa’, lại còn ngoại hình giống Idol Kpop như tạc của thí sinh hot nhất lượt vote catsing online ‘The Next Face’ - Ảnh 5

Body ‘hừng hực lửa’, lại còn ngoại hình giống Idol Kpop như tạc của thí sinh hot nhất lượt vote catsing online ‘The Next Face’ - Ảnh 6
Body 'hừng hực lửa' không chê vào đâu được của Hóa Trần, chàng trai có số phiếu "khủng" lượt voting online "The Next Face"

Hóa Trần có số đo hình thể là 94 -65 – 87, sở hữu hình thể chuẩn cùng làn da nâu rám năng đăng trưng của dân miền biển, đặc biệt tôn lên nét nam tính của chàng trai sinh năm 2001. Hóa Trần xuất thân từ Huế, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Nam thí sinh đã làm mẫu ảnh tự do được một khoảng thời gian khá dài.

Body ‘hừng hực lửa’, lại còn ngoại hình giống Idol Kpop như tạc của thí sinh hot nhất lượt vote catsing online ‘The Next Face’ - Ảnh 7Body ‘hừng hực lửa’, lại còn ngoại hình giống Idol Kpop như tạc của thí sinh hot nhất lượt vote catsing online ‘The Next Face’ - Ảnh 8

Body ‘hừng hực lửa’, lại còn ngoại hình giống Idol Kpop như tạc của thí sinh hot nhất lượt vote catsing online ‘The Next Face’ - Ảnh 9
Nhìn xem Hóa Trần có "mlem mlem" không kia chứ? Hội chị em chắc hẳn là rất điêu đứng đây

Nói về lý do tham gia “The Next Face Vietnam 2021”, anh chàng cho biết mình đã bỏ lỡ 2 chương trình “Next Top Model” và “The Face Vietnam” nhiều lần nên hiện tại chàng trai quyết tâm không để lỡ cơ hội tham gia dự thi chương trình là “con lai” của 2 chương trình thực tế hot nhất nhì nói trên.

Body ‘hừng hực lửa’, lại còn ngoại hình giống Idol Kpop như tạc của thí sinh hot nhất lượt vote catsing online ‘The Next Face’ - Ảnh 10

Nói về lý do tham gia “The Next Face Vietnam 2021”, anh chàng cho biết mình đã bỏ lỡ 2 chương trình “Next Top Model” và “The Face Vietnam” nhiều lần nên hiện tại chàng trai quyết tâm không để lỡ cơ hội tham gia dự thi chương trình là “con lai” của 2 chương trình thực tế hot nhất nhì nói trên.

Body ‘hừng hực lửa’, lại còn ngoại hình giống Idol Kpop như tạc của thí sinh hot nhất lượt vote catsing online ‘The Next Face’ - Ảnh 11

Body ‘hừng hực lửa’, lại còn ngoại hình giống Idol Kpop như tạc của thí sinh hot nhất lượt vote catsing online ‘The Next Face’ - Ảnh 12
Ngoại ngoại hình "không có gì ngoài múi", Hóa Trần còn có một gương mặt cực kỳ điện ảnh đấy nhé

Body ‘hừng hực lửa’, lại còn ngoại hình giống Idol Kpop như tạc của thí sinh hot nhất lượt vote catsing online ‘The Next Face’ - Ảnh 13Body ‘hừng hực lửa’, lại còn ngoại hình giống Idol Kpop như tạc của thí sinh hot nhất lượt vote catsing online ‘The Next Face’ - Ảnh 14

Body ‘hừng hực lửa’, lại còn ngoại hình giống Idol Kpop như tạc của thí sinh hot nhất lượt vote catsing online ‘The Next Face’ - Ảnh 15
Hẳn là các fan sẽ "mất máu" không ít sau khi thấy hình ảnh này của Hóa Trần
 

Body ‘hừng hực lửa’, lại còn ngoại hình giống Idol Kpop như tạc của thí sinh hot nhất lượt vote catsing online ‘The Next Face’ - Ảnh 16Body ‘hừng hực lửa’, lại còn ngoại hình giống Idol Kpop như tạc của thí sinh hot nhất lượt vote catsing online ‘The Next Face’ - Ảnh 17

Trên trang cá nhân và Instagram, người hâm mộ không khỏi trầm trồ vì những bức ảnh khoe body “hừng hực lửa” của Hóa Trần. Thể hình ‘căng đét’ cùng với làn da ngăm nam tính quyến rũ của chàng trai gen z làm fan hâm mộ không tài nào rời mắt. Ngoài ra, Hóa Trần còn có gương mặt và ngoại hình hao hao nam ca sĩ Idol Kpop nổi tiếng BM của nhóm nhạc KARD.

Body ‘hừng hực lửa’, lại còn ngoại hình giống Idol Kpop như tạc của thí sinh hot nhất lượt vote catsing online ‘The Next Face’ - Ảnh 18Body ‘hừng hực lửa’, lại còn ngoại hình giống Idol Kpop như tạc của thí sinh hot nhất lượt vote catsing online ‘The Next Face’ - Ảnh 19

Body ‘hừng hực lửa’, lại còn ngoại hình giống Idol Kpop như tạc của thí sinh hot nhất lượt vote catsing online ‘The Next Face’ - Ảnh 20
Vì là một chàng trai xuất thân từ xứ "nắng gió" nên Hóa Trần yêu biển và rất yêu quý làn da ngăm rám nắng và chắc khỏe của mình
Body ‘hừng hực lửa’, lại còn ngoại hình giống Idol Kpop như tạc của thí sinh hot nhất lượt vote catsing online ‘The Next Face’ - Ảnh 21
Có ai muốn "bắt" chú thỏ này về nuôi không?
Body ‘hừng hực lửa’, lại còn ngoại hình giống Idol Kpop như tạc của thí sinh hot nhất lượt vote catsing online ‘The Next Face’ - Ảnh 22
Anh chàng Hóa Trần có ngoại hình giống hệt như nam ca sĩ BM của nhóm nhạc Idol đình đám Hàn Quốc KARD

 Ảnh: FB,IGNV

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Từ khóa:   Hóa Trần The Next face Vietnam 2021 Voting online

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