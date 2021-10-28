Á hậu Mâu Thủy nổi bần bật với nguyên ‘cây’ da báo, lại còn ‘chơi lớn’ đổi trang phục 2 lần trong ngày đầu casting “The Next Face Vietnam 2021”

Tin tức giải trí 28/10/2021 08:52

Á hậu Mâu Thủy diện trang phục cực kỳ nổi bật trong ngày casting offline “The Next Face Vietnam 2021”

Ngay sau khi Nhà sản xuất Multimedia JSC công bố format chương trình truyền hình thực tế hoàn toàn mới mang tên The Next Face Vietnam 2021, chương trình đã nhận được sự quan tâm chú ý của giới truyền thông và đông đảo khán giả cả nước, đặc biệt khi những nhân vật quyền lực chính thức được công bố, gồm: Giám đốc sáng tạo Nam Trung đảm nhận vị trí Dẫn chương trình (Host), cùng Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê và Á hậu Hoàn vũ 2017 - Quán quân “Vietnam’s Next Top Model 2013” Mâu Thủy đảm nhận vị trí Huấn luyện viên (Mentor).

Á hậu Mâu Thủy nổi bần bật với nguyên ‘cây’ da báo, lại còn ‘chơi lớn’ đổi trang phục 2 lần trong ngày đầu casting “The Next Face Vietnam 2021” - Ảnh 1
Á hậu Mâu Thủy diện nguyên cây da báo nổi bần bật đọ dáng cùng với Hoa hậu H'Hen Niê trong ngày tuyển sinh offline của "The Next Face Vietnam 2021"

Mới đây, vòng Sơ tuyển (casting) của “The Next Face Vietnam 2021” đã diễn ra vô cùng sôi động với hai hình thức: thi trực tiếp với những thí sinh tại TP. HCM đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin, và thi trực tuyến (online) qua nền tảng OnMeeting với những thí sinh ở xa. Hoa hậu H’Hen Niê, Á hậu Mâu Thủy cùng Chuyên gia trang điểm Nam Trung đã có màn xuất hiện cực ấn tượng tại Vòng Sơ tuyển của “The Next Face Vietnam 2021”.

Á hậu Mâu Thủy mới ngày đầu casting đã ‘chặt chém’ đối thủ H’Hen Niê của mình bằng bộ cánh không thể nào bắt mắt hơn. Trong ngày casting online, Mâu Thủy diện nguyên bộ đầm màu da báo nổi bần bật kết hợp với phụ kiện thắt lưng và để kiểu tóc ngang vai cá tính. Mentor của “The Next Face” không quên điểm xuyết bộ trang phục bằng chiếc nón beret chất liệu da quý cô không thể nào sang chảnh hơn.

Á hậu Mâu Thủy nổi bần bật với nguyên ‘cây’ da báo, lại còn ‘chơi lớn’ đổi trang phục 2 lần trong ngày đầu casting “The Next Face Vietnam 2021” - Ảnh 2

Á hậu Mâu Thủy nổi bần bật với nguyên ‘cây’ da báo, lại còn ‘chơi lớn’ đổi trang phục 2 lần trong ngày đầu casting “The Next Face Vietnam 2021” - Ảnh 3

Mâu Thủy sang chảnh trong bộ đầm họa tiết da beo kết hợp cùng vớ mũ beret thời thượng 

Ở ngày Sơ tuyển online, Mâu Thủy chọn chiếc váy hai dây màu xanh dương ôm sát, khoe trọn hình thể quyến rũ vốn có của cô. Chưa dừng lại ở đó, sau phần ghi hình đầu tiên, Mentor Mâu Thủy còn “chơi lớn” thay đổi trang phục để đồng bộ với outfit của các giám khảo còn lại. 

Á hậu Mâu Thủy nổi bần bật với nguyên ‘cây’ da báo, lại còn ‘chơi lớn’ đổi trang phục 2 lần trong ngày đầu casting “The Next Face Vietnam 2021” - Ảnh 4Á hậu Mâu Thủy nổi bần bật với nguyên ‘cây’ da báo, lại còn ‘chơi lớn’ đổi trang phục 2 lần trong ngày đầu casting “The Next Face Vietnam 2021” - Ảnh 5

Lần này, Mâu Thủy đã chọn cho mình một chiếc áo blazer màu xanh neon kết hợp với váy ngắn và đôi boot cao, khéo léo khoe được đôi chân dài miên man. Điểm nhấn của bộ trang phục là chiếc thắt lưng đen nổi bật giúp cho Mentor Mâu Thủy càng thêm thanh lịch và trendy.

Á hậu Mâu Thủy nổi bần bật với nguyên ‘cây’ da báo, lại còn ‘chơi lớn’ đổi trang phục 2 lần trong ngày đầu casting “The Next Face Vietnam 2021” - Ảnh 6

Á hậu Mâu Thủy nổi bần bật với nguyên ‘cây’ da báo, lại còn ‘chơi lớn’ đổi trang phục 2 lần trong ngày đầu casting “The Next Face Vietnam 2021” - Ảnh 7
Á hậu Mâu Thủy bất ngờ thay đổi trang phục ngay sau phần ghi hình đầu tiên để "ton sur ton" hơn với 2 giám khảo còn lại

Sau khi đăng quang ngôi vị Quán quân “Vietnam’s Next Top Model” và Á hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017, Mâu Thủy trở thành cái tên được săn đón mạnh mẽ trong làng thời trang Việt. Cô liên tục đảm nhận vị trí first-face và vedette của nhiều những show diễn thời trang lớn. Ngoài ra, cô từng làm giám khảo cho Vòng casting chương trình “Vietnam’s Next Top Model mùa 9, huấn luyện viên của chương trình “Model Kid Vietnam 2019”. Đến với vòng Sơ tuyển của “The Next Face 2021”, Mâu Thủy tiếp tục thể hiện khả năng hoạt ngôn của mình với những lời nhận xét thông minh dành cho các thí sinh.  

Á hậu Mâu Thủy nổi bần bật với nguyên ‘cây’ da báo, lại còn ‘chơi lớn’ đổi trang phục 2 lần trong ngày đầu casting “The Next Face Vietnam 2021” - Ảnh 8

Là một cái tên gây bất ngờ nhất khi lần đầu đảm nhiệm vị trí Huấn luyện viên trong một chương trình truyền hình thực tế. Trong ngày sơ tuyển trực tiếp, H’Hen Niê tiếp tục ghi điểm với bộ cánh màu cam nóng bỏng kết hợp với khăn, hoa tai to bản cùng boot cao cổ ton sur ton. Điểm nhấn của bộ trang phục chính là những đường cắt xẻ táo bạo khoe trọn vòng eo con kiến và đôi chân dài của nàng hậu. Đến với buổi Sơ tuyển, H’Hen Niê đã đặt ra tiêu chí các thí sinh không chỉ cần tố chất của một người mẫu cùng 1 profile trên mạng xã hội được đầu tư chỉn chu, mà điều quan trọng nhất là thí sinh đó có thể truyền tải cảm hứng và năng lượng tích cực đến với mọi người.

Á hậu Mâu Thủy nổi bần bật với nguyên ‘cây’ da báo, lại còn ‘chơi lớn’ đổi trang phục 2 lần trong ngày đầu casting “The Next Face Vietnam 2021” - Ảnh 9

Top 5 Hoa hậu hoàn vũ thế giới - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê đã chọn cho mình một outfit cực năng động, trẻ trung với bộ vest vàng mix với bra cùng tone bên trong, khoe trọn vóc dáng “chuẩn không cần chỉnh” của nàng hậu tại ngày casting đầu tiên. Tuy chỉ sử dụng một tone màu đơn giản, bộ trang phục vẫn mang đến vẻ quyến rũ, nhã nhặn nhưng không kém phần quyền lực, sắc sảo của H’Hen Niê.

Á hậu Mâu Thủy nổi bần bật với nguyên ‘cây’ da báo, lại còn ‘chơi lớn’ đổi trang phục 2 lần trong ngày đầu casting “The Next Face Vietnam 2021” - Ảnh 10Á hậu Mâu Thủy nổi bần bật với nguyên ‘cây’ da báo, lại còn ‘chơi lớn’ đổi trang phục 2 lần trong ngày đầu casting “The Next Face Vietnam 2021” - Ảnh 11

Là ‘nam thần’ duy nhất trong bộ BGK, Giám đốc sáng tạo Nam Trung đã chọn cho mình combo áo khoác blazer tone hồng nhạt được mix&match cùng chiếc quần jean, mang đến cảm giác hài hòa nhưng cũng không kém phần cá tính, Bên cạnh đó, đôi sneaker màu trắng đơn giản cùng mái tóc được chải gọn gàng giúp đem đến diện mạo trẻ trung cho cho “ông hoàng của những câu nói viral” trong ngày Sơ tuyển đầu tiên.

Á hậu Mâu Thủy nổi bần bật với nguyên ‘cây’ da báo, lại còn ‘chơi lớn’ đổi trang phục 2 lần trong ngày đầu casting “The Next Face Vietnam 2021” - Ảnh 12

Sau khi đăng quang ngôi vị Quán quân “Vietnam’s Next Top Model” và Á hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017, Mâu Thủy trở thành cái tên được săn đón mạnh mẽ trong làng thời trang Việt. Cô liên tục đảm nhận vị trí first-face và vedette của nhiều những show diễn thời trang lớn. Ngoài ra, cô từng làm giám khảo cho Vòng casting chương trình “Vietnam’s Next Top Model mùa 9, huấn luyện viên của chương trình “Model Kid Vietnam 2019”. Đến với vòng Sơ tuyển của “The Next Face 2021”, Mâu Thủy tiếp tục thể hiện khả năng hoạt ngôn của mình với những lời nhận xét thông minh dành cho các thí sinh.  

Á hậu Mâu Thủy nổi bần bật với nguyên ‘cây’ da báo, lại còn ‘chơi lớn’ đổi trang phục 2 lần trong ngày đầu casting “The Next Face Vietnam 2021” - Ảnh 13Á hậu Mâu Thủy nổi bần bật với nguyên ‘cây’ da báo, lại còn ‘chơi lớn’ đổi trang phục 2 lần trong ngày đầu casting “The Next Face Vietnam 2021” - Ảnh 14

Rất nhiều câu chuyện thú vị đến từ các thí sinh đã diễn ra tại buổi Sơ tuyển, đặc biệt khi họ phải gặp gỡ Ban giám khảo qua màn hình OnMeeting, nhưng đó cũng chính là điểm độc đáo của “The Next Face Vietnam”.

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Mâu Thủy H'Hen Niê Nam Trung

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