Dương Lâm ‘xúc động đậy’ sau 4 tháng mới gặp lại…anh quay phim, xúc động mạnh hơn là nghe giọng hát live của Nam Em tại phim trường

Tin tức giải trí 28/10/2021 09:43

Sau 4 tháng ở nhà giãn cách không được quay hình thì mới đây Dương Lâm đã có những cảm xúc bồi hồi xúc động khi lại được ngửi “mùi” trường quay và gặp lại đồng nghiệp.

Sau khi trở lại phim trường, trong ngày quay đầu tiên, Lê Dương Bảo Lâm đã bày tỏ sự xúc động: “Xúc động quá, 4 tháng nay mới gặp lại anh quay phim”. Ngoài ra trên trang cá nhân của nam diễn viên, anh cũng đồng thời đăng tải những khoảnh khắc “tay bắt mặt mừng” lại những người bạn đồng nghiệp thân yêu của mình, đặc biệt là diễn viên hài Khả Như.

Dương Lâm ‘xúc động đậy’ sau 4 tháng mới gặp lại…anh quay phim, xúc động mạnh hơn là nghe giọng hát live của Nam Em tại phim trường - Ảnh 1

Ở phần âm nhạc của chương trình, khách mời sẽ được được thỏa sức thể hiện khả năng ca hát của mình. Trong tập phát sóng mới ghi hình, Nam Em cover lại ca khúc “Tay trái chỉ trăng” trong bộ phim “Hương mật tựa khói sương” từng làm dậy sóng mạng xã hội thời gian vừa qua. Màn trình bày da diết của hoa khôi hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Tại địa điểm quay hình, Lê Dương Bảo Lâm đã phải ngơ ngác vì thần thái Nam Em.

Dương Lâm ‘xúc động đậy’ sau 4 tháng mới gặp lại…anh quay phim, xúc động mạnh hơn là nghe giọng hát live của Nam Em tại phim trường - Ảnh 2
Dương Lâm mừng rỡ và xúc động vì sau 4 tháng mới được gặp lại đồng nghiệp và các...anh quay phim
 

Dương Lâm ‘xúc động đậy’ sau 4 tháng mới gặp lại…anh quay phim, xúc động mạnh hơn là nghe giọng hát live của Nam Em tại phim trường - Ảnh 3

Dương Lâm ‘xúc động đậy’ sau 4 tháng mới gặp lại…anh quay phim, xúc động mạnh hơn là nghe giọng hát live của Nam Em tại phim trường - Ảnh 4Dương Lâm ‘xúc động đậy’ sau 4 tháng mới gặp lại…anh quay phim, xúc động mạnh hơn là nghe giọng hát live của Nam Em tại phim trường - Ảnh 5

Dương Lâm ‘xúc động đậy’ sau 4 tháng mới gặp lại…anh quay phim, xúc động mạnh hơn là nghe giọng hát live của Nam Em tại phim trường - Ảnh 6
Trên trang cá nhân, Dương Lâm đăng tải rất nhiều hình ảnh thân mật cùng diễn viên, người bạn thân thiết Khả Như
 

Hoa khôi Nam Em tuần này sẽ dùng lý lẽ để bảo vệ cho những người phụ nữ độc thân. Cô cho rằng nếu có một hôn nhân không như mong đợi, phụ nữ thà sống một mình còn hạnh phúc hơn.

Dương Lâm ‘xúc động đậy’ sau 4 tháng mới gặp lại…anh quay phim, xúc động mạnh hơn là nghe giọng hát live của Nam Em tại phim trường - Ảnh 7
Nam Em dùng cái vá để thay cho micro trình diễn nhập tâm ca khúc mình cover lại 

Dương Lâm ‘xúc động đậy’ sau 4 tháng mới gặp lại…anh quay phim, xúc động mạnh hơn là nghe giọng hát live của Nam Em tại phim trường - Ảnh 8

Ý kiến này của Nam Em sẽ vấp phải sự phản đối kịch liệt từ Lê Dương Bảo Lâm. Là người đàn ông của gia đình, anh sẽ có cái nhìn thẳng thắn về giá trị của một mái ấm. Nam diễn viên chia sẻ về những hạnh phúc chỉ hôn nhân mới có thể mang lại. Trước đề tài này, Mạc Văn Khoa cũng thừa nhận Dương Lâm đang nói đúng. Anh còn cho biết hai vợ chồng ngồi chờ con đi vệ sinh cũng cảm thấy hạnh phúc, do Nam Em vẫn chưa tìm được đúng người nên có cái nhìn tiêu cực về hôn nhân.

 

Ảnh: BTC, FBNV

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Từ khóa:   Dương Lâm Nam Em Tài Tám Tếu

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