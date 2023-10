Dàn 'người tình màn ảnh' của Nhã Phương: Người trở thành sao hạng A Kbiz, người thống lĩnh phim truyền hình Việt Nam, riêng ‘trùm cuối’ khỏi bàn

Cảnh thổ lộ tình cảm dưới mưa của hai nhân vật chính gây "sốt" một thời gian dài. Sau phim này, cả Đình Hiếu và Nhã Phương đều có bước tiến trong sự nghiệp. Nam diễn viên tham gia “Lật mặt 2, Cho em gần anh thêm chút nữa”, còn Nhã Phương thành nữ chính trong các dự án lớn.

Huỳnh Anh

Huỳnh Anh là nam diễn viên điển trai gây được ấn tượng khi kết hợp với Nhã Phương. Trong phim truyền hình “Bản lĩnh công tử” (2013), Huỳnh Anh thủ vai Hùng - một quý tử phố núi sống buông thả, bất cần. Sau khi gây tai nạn, anh bị gia đình đuổi xuống TP.HCM vừa đi học vừa làm thêm. Hùng được Lan (Nhã Phương) dạy kèm môn tiếng Anh. Nể phục Lan vì là tiểu thư giàu có nhưng không ỷ lại, anh dần yêu cô.

Ngoài đời, Huỳnh Anh (sinh năm 1992) cũng nhỏ hơn Nhã Phương hai tuổi. Lúc đầu, anh được biết đến như một hotboy có vẻ ngoài thư sinh. Về sau, Huỳnh Anh nỗ lực diễn xuất, góp mặt trong hơn 30 tác phẩm, trong đó có phim nghệ thuật như “Bi, đừng sợ” được trình chiếu tại LHP quốc tế.

La Quốc Hùng

La Quốc Hùng là bạn diễn ăn ý của Nhã Phương trong “Vừa đi vừa khóc". Nữ diễn viên thủ vai Thêu - cô gái dữ dằn, mê trai, yêu nhầm Dương (Minh Hằng đóng) mà không biết đó là gái giả trai. Cô liên tục từ chối chàng trai bán cá Lố (La Quốc Hùng đóng) - người yêu mình thật lòng. Mãi về sau, Thêu mới đáp lại tình cảm của anh. La Quốc Hùng sinh năm 1989. Nam diễn viên quen thuộc với cái tên đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, từng tham gia “Hot boy nổi loạn, Hot boy nổi loạn 2”.

Hồng Đăng

Hồng Đăng là bạn diễn của Nhã Phương trong “Tuổi Thanh Xuân". Hồng Đăng thủ vai "người thứ ba" trong “Tuổi thanh xuân”. Anh vào vai Khánh - một sinh viên ưu tú đến Hàn Quốc du học, đồng thời tìm tung tích về người bố của mình. Khánh phải lòng Linh và giúp đỡ cô trong thời gian dài. Tuy nhiên, khi Junsu đến Việt Nam, Khánh nhận ra cô vẫn còn yêu anh nên rút lui khỏi cuộc tình tay ba.

Hồng Đăng sinh năm 1984, sau vai diễn ấn tượng với Nhã Phương, Hồng Đăng nhận về loạt vai chính ấn tượng trên màn ảnh như vai Lê Thành trong bộ phim ăn khách nhất màn ảnh năm 2017 “Người phán xử”. Mới đây nhất anh gây chú ý trong vai Trung Kiên trong “Hướng dương ngược nắng" được trình chiếu năm 2020 - 2021.

Ngô Kiến Huy

​​Ngô Kiến Huy có duyên đến 2 lần làm “người tình màn ảnh" của Nhã Phương. Lần đầu tiên vào năm 2017 trong “Yêu đi, đừng sợ!”, bản remake từ “Spellbound” của Hàn Quốc. Nhân vật của Ngô Kiến Huy là ảo thuật gia sợ ma, còn Nhã Phương thủ vai cô gái nhìn thấy ma. Hai diễn viên có tương tác chuyên nghiệp ở các cảnh tỏ tình, thân mật trong phim.

Một năm sau đó, trong “Hoán đổi”, Nhã Phương hóa thân nữ ca sĩ đang xuống dốc, còn Ngô Kiến Huy đóng vai người yêu cũ của cô, một nhạc sĩ tài ba. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ có nhiều uẩn khúc. Dù là ca sĩ đóng phim, Ngô Kiến Huy nổi bật nhờ lối diễn duyên và khiếu hài bẩm sinh. Anh góp mặt trong nhiều phim ăn khách như Chàng trai năm ấy, Em là bà nội của anh và Cô gái đến từ hôm qua. Ngoài ra Ngô Kiến Huy còn là MC “đắt show" trong các chương trình truyền hình thời gian gần đây như: “Thách thức danh hài, 5 giây thành triệu phú",... Anh chàng còn là 1 trong 9 thành viên của dàn cast nổi bật tham gia vào chương trình thực tế hot nhất nhì hiện nay là “Running Man Vietnam".

Cường Seven

Năm 2017, Nhã Phương tham gia phim Lôi Báo của đạo diễn Victor Vũ. Nhã Phương vào vai vợ của nam diễn viên Cường Seven và họ có với nhau 1 người con. Trong bộ phim này, Nhã Phương lần đầu đóng vai mẹ nhưng lại có phần nhập vai rất tròn trịa. Cô thủ vai Linh, vợ của họa sĩ Tâm (Cường Seven đóng). Một ngày nọ, Tâm bàng hoàng hay tin mình chỉ còn sống được hai tuần. Giữa lúc tuyệt vọng, anh liều lĩnh tham gia ca phẫu thuật đổi đầu và trở thành siêu anh hùng. Nhã Phương thể hiện hình ảnh người phụ nữ đảm đang, thương chồng con, sau đó đau khổ vì ghen khi chồng có tình cảm kỳ lạ với một nữ bác sĩ nóng bỏng (Vũ Ngọc Anh đóng).

Mạnh Trường

Mạnh Trường là “nam thần VTV" có sự thành công nổi bật, vụt sáng thành sao hạng A, thống trị màn ảnh nhỏ Việt sau khi kết hợp với Nhã Phương trong bộ phim “Tuổi thanh xuân 2" dù lúc này chỉ đóng vai nam phụ. Mạnh Trường gây bất ngờ bởi hình ảnh một công tử nhà giàu ăn chơi khi đảm nhận vai Phong trong “Tuổi thanh xuân 2”.

Phong là người thứ 3 chen vào tình cảm giữa Linh (Nhã Phương) và Junsu (Kang Tae Oh). Vì muốn Linh trở thành bạn gái chính thức của mình nên Phong đã bày mưu tính kế ép Linh đóng giả làm bạn gái của mình để về nhà ra mắt bố mẹ, nếu không sẽ đánh mất khu nghỉ dưỡng do sơ suất của mình trong hợp đồng.

Mạnh Trường sau vai nam thứ với Nhã Phương đã vụt sáng trở thành “ông hoàng VTV" với hàng loạt vai diễn ấn tượng trên sóng truyền hình quốc nha như: “Ngược chiều nước mắt, Chạy trốn thanh xuân, Tình yêu và tham vọng" và mới đây nhất là vai diễn bùng nổ rating “shark Long" trong “Hương vị tình thân". Bộ phim được bình chọn là phim ăn khách nhất năm 2021 vì nội dung kịch tính gây tranh cãi của mình.

Kang Tae Oh

Kang Tae Oh là bạn diễn ấn tượng và ăn ý nhất của Nhã Phương. Cả hai cùng nhau tạo nên tên tuổi trên sóng truyền hình quốc gia trong bộ phim hợp tác Việt Hàn “Tuổi thanh xuân 1 và 2". Cũng chính bộ phim này đưa tên tuổi Nhã Phương trở thành ngôi sao thực lực được khán giả trong nước và quốc tế biết đến rộng rãi.

Nhã Phương thủ vai Linh - một du học sinh ở Hàn Quốc trải qua tuổi thanh xuân nơi đất khách. Cô có mối quan hệ với Junsu (Kang Tae Oh) - con trai bà chủ nhà trọ, sau trở thành một ngôi sao thần tượng. Anh tìm đến Việt Nam để tìm lại người con gái khi xưa. Với vai này, Nhã Phương nhận giải Cánh Diều Vàng cho hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình” năm 2016. Kang Tae Oh sinh năm 1994, là diễn viên và thành viên nhóm nhạc 5urprise.

Trải qua nhiều năm cố gắng xây dựng hình tượng, Kang Tae Oh dần chứng minh được thực lực khi trên đà trở thành ngôi sao hạng A của Kbiz với những vai diễn ấn tượng hơn trong các bộ drama có rating cao ở Hàn Quốc. Kang Tae Oh vào vai nam thứ Cha Yool Mool trong bộ phim đình đám “Tiểu sử chàng Nokdu" của đài KBS trình chiếu năm 2019. Nhờ vai diễn này, tên của Kang Tae Oh đã lập tức xuất hiện trên top tìm kiếm của cổng thông tin Naver tại Hàn Quốc.

Mới đây, Kang Tae Oh trở thành cái tên gây “sốt" trong phim truyền hình ăn khách “Doom at your service" đạt rating khủng cả ở thị trường Hàn Quốc lẫn Việt Nam. Kang Tae Oh vào vai Lee Hyun Kyu, mối tình đầu của Na Ji Na (Shin Do Hyun). Anh luôn phải sống trong nỗi ân hận khi chạy trốn tình yêu thời trẻ, và giờ thì mắc kẹt trong mối quan hệ tay ba với Ji Na và người bạn cùng phòng Cha Joo Ik (Lee Soo Hyuk).

Trường Giang

Nói về bạn diễn của Nhã Phương, không thể không kể đến “trùm cuối" Trường Giang. Nam danh hài đình đám đóng cặp với “bà xã" của mình trong bộ phim điện ảnh “49 ngày". Ở tác phẩm nàyi, dù đất diễn không nhiều, Nhã Phương vẫn gây được ấn tượng nhờ hoàn thành tốt những phân cảnh khó. Đây được xem là bộ phim điện ảnh đánh dấu bước ngoặt lớn của Trường Giang khi lần đầu thử sức vai nam chính nhiều đất diễn. Trường Giang đã “lột xác” ấn tượng, không chỉ khiến khán giả cười thỏa thuê mà đôi lúc còn rơi nước mắt bởi những màn lột tả chân thật cốt cách nhân vật trong những trường đoạn nhiều cảm xúc.

“49 ngày” là câu chuyện xoay quanh anh chàng mồ côi tên Đông vì bị phụ tình nên đi nhảy cầu tự tử. Nguyện vọng chết không thành khi Đông được cứu. Sau khi hồi phục, anh có khả năng nhìn thấy ma rồi bị ba con ma Lisa, Thành, Như bám theo mượn xác làm bậy. Tiếp xúc nhiều với ba con ma, Đông cảm thấy hạnh phúc, trân trọng cuộc sống hơn và muốn tìm cách giúp chúng sống lại.

Thành công của Trường Giang sau bộ phim này là…cưới luôn được “bà xã” xinh đẹp Nhã Phương bên cạnh doanh thu khủng mà bộ phim mang lại. Cặp đôi có với nhau 1 bé gái kháu khỉnh tên là Destiny, đến nay được 2 tuổi và Trường Giang thì vẫn giữ nguyên thứ hạng ngôi sao hạng A không thể thay thế của Vbiz, đặc biệt vừa xuất hiện trong vai trò mới là 1 trong số 9 thành viên trong dàn cast “Running Man" bản Việt.

