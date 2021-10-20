Hết giãn cách, Sơn Tùng vẫn cương quyết để luôn tóc dài lãng tử, lại còn khoe góc nghiêng thần thánh khiến chị em mê mệt

Sao Việt 20/10/2021 13:26

Chỉ "thả" nhẹ 2 tấm hình nhưng Sơn Tùng khiến hội chị em điêu đứng vì visual cực đỉnh của anh.

Mới đây, fanpage M-TP đăng tải bức hình nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP diện vest bảnh bao "thả dáng" khoe góc nghiêng thần thánh "đốn tim" fan hâm mộ. Bức ảnh nhanh chóng nhận về nửa triệu lượt thích sau vài giờ đăng tải. Một bức ảnh được Sơn Tùng khoe đôi chân dài, tấm còn lại là khoe mái tóc dài lãng tử theo style có vài cọng rũ rũ trước mặt rất hút fan hâm mộ. Mái tóc dài được nam ca sĩ cột cao, khác với những lần trước anh chàng xả tóc chỉ cột phần đuôi. 

Hết giãn cách, Sơn Tùng vẫn cương quyết để luôn tóc dài lãng tử, lại còn khoe góc nghiêng thần thánh khiến chị em mê mệt - Ảnh 1

Trước hình ảnh đầy sự "cám dỗ" này của Sơn Tùng, nhiều fan hâm mộ, đặc biệt là hội chị em đồng loạt vào để lại bình luận dưới bài đăng của giọng ca "Muộn rồi mà sao còn". Một số bình luận như: "Anh Tùng lâu lắm rồi mới xuất hiện, người đâu mà đẹp trai, đẹp trai hơn "thầy Lộc", "Đi cắt tóc đi chồng, mai 20/10 chồng mang hoa tặng em sớm nha" "Em mặc đồ cô dâu xong rồi, anh báo ba mẹ qua hỏi cưới em". "Thương anh Tùng quá, dịch anh không cắt tóc được nhưng kiểu tóc này em ưng lắm."

Hết giãn cách, Sơn Tùng vẫn cương quyết để luôn tóc dài lãng tử, lại còn khoe góc nghiêng thần thánh khiến chị em mê mệt - Ảnh 2

Hết giãn cách, Sơn Tùng vẫn cương quyết để luôn tóc dài lãng tử, lại còn khoe góc nghiêng thần thánh khiến chị em mê mệt - Ảnh 3
Sơn Tùng M-TP "thả" nhẹ 2 bức hình về mái tóc mới đã dài đến mức có thể cột cao lên được rồi

Đây không phải lần đầu tiên nam ca sĩ để tóc dài, được biết suốt từ khoảng thời gian giãn cách xã hội đến nay Sơn Tùng vẫn để tóc dài và chưa hề có ý định cắt tóc cho đến thời điểm hiện tại.

Hết giãn cách, Sơn Tùng vẫn cương quyết để luôn tóc dài lãng tử, lại còn khoe góc nghiêng thần thánh khiến chị em mê mệt - Ảnh 4]

Hết giãn cách, Sơn Tùng vẫn cương quyết để luôn tóc dài lãng tử, lại còn khoe góc nghiêng thần thánh khiến chị em mê mệt - Ảnh 5

Ảnh: FBNV, IGNV

Nổi da gà clip Phi Nhung 'trăn trối' trước khi mất, cố nghệ sĩ nói gì mà ai nghe xong cũng giật mình sửng sốt?

Nổi da gà clip Phi Nhung 'trăn trối' trước khi mất, cố nghệ sĩ nói gì mà ai nghe xong cũng giật mình sửng sốt?

Clip Phi Nhung dặn dò mọi người phải làm gì nếu như có một ngày cố nghệ sĩ ra đi gây sửng sốt cho người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Sơn Tùng Sơn Tùng M-TP Sơn Tùng khoe tóc dài cột cao

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 9 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 1 giờ 41 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 4 giờ 38 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"