Hết giãn cách, Sơn Tùng vẫn cương quyết để luôn tóc dài lãng tử, lại còn khoe góc nghiêng thần thánh khiến chị em mê mệt

Mới đây, fanpage M-TP đăng tải bức hình nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP diện vest bảnh bao "thả dáng" khoe góc nghiêng thần thánh "đốn tim" fan hâm mộ. Bức ảnh nhanh chóng nhận về nửa triệu lượt thích sau vài giờ đăng tải. Một bức ảnh được Sơn Tùng khoe đôi chân dài, tấm còn lại là khoe mái tóc dài lãng tử theo style có vài cọng rũ rũ trước mặt rất hút fan hâm mộ. Mái tóc dài được nam ca sĩ cột cao, khác với những lần trước anh chàng xả tóc chỉ cột phần đuôi.

Trước hình ảnh đầy sự "cám dỗ" này của Sơn Tùng, nhiều fan hâm mộ, đặc biệt là hội chị em đồng loạt vào để lại bình luận dưới bài đăng của giọng ca "Muộn rồi mà sao còn". Một số bình luận như: "Anh Tùng lâu lắm rồi mới xuất hiện, người đâu mà đẹp trai, đẹp trai hơn "thầy Lộc", "Đi cắt tóc đi chồng, mai 20/10 chồng mang hoa tặng em sớm nha" "Em mặc đồ cô dâu xong rồi, anh báo ba mẹ qua hỏi cưới em". "Thương anh Tùng quá, dịch anh không cắt tóc được nhưng kiểu tóc này em ưng lắm."