Nóng: Bà chủ Đại Nam bị ông Dũng Lò Vôi 'không thèm nhìn mặt' vì làm streamer ở tuổi 50? Có lần xem vợ live vị đại gia làm việc không ai ngờ tới!

Đời sống 20/10/2021 07:30

Bà Phương Hằng kể chuyện bị chồng mình từ mặt và có lần chứng kiến vợ live thì ông Dũng Lò Vôi đã điều bất ngờ không ai tưởng tượng được.

7 tháng qua, nữ CEO đình đám của khu du lịch Đại Nam dường như đã sở hữu thêm cho mình một "nghề tay trái" đó là streamer trên mạng xã hội. Không chỉ sở hữu 1 tài khoản, vị đại gia khét tiếng đất Bình Dương này còn dùng rất nhiều account ở nhiều mạng xã hội khác nhau để livestream với khán giả nhằm "bóc phốt" nhiều nghệ sĩ cũng như những người dính líu đến việc làm từ thiện không minh bạch. Ngoài trò chuyện, mỗi buổi nói chuyện ngoài giao lưu với khán giả, bà cùng những cô trợ lý còn tổ chức hát karaoke, nhảy múa tưng bừng cho khán giả xem. Tuy nhiên, sở thích này của bà đã làm chồng mình là đại gia Huỳnh Uy Dũng âu sầu đầu óc. 

Nóng: Bà chủ Đại Nam bị ông Dũng Lò Vôi 'không thèm nhìn mặt' vì làm streamer ở tuổi 50? Có lần xem vợ live vị đại gia làm việc không ai ngờ tới! - Ảnh 1
Ông Dũng Lò Vôi theo lời bà Phương Hằng tiết lộ thì không mấy mặn mà với việc vợ mình làm streamer ở tuổi 50. Ảnh: Internet

Mới đây, dân mạng đã chia sẻ đoạn video bà Phương Hằng "công khai" bàn tán chuyện chuyện chồng mình không thích bà lên sóng livestream. Phản ứng của ông Dũng Lò Vôi sau đó đã khiến nhiều người bất ngờ.

Theo như bà Phương Hằng chia sẻ, trong lần gần nhất mà cả hai vợ chồng cùng xuất hiện trên livestream, bà Phương Hằng đã tỏ ý hờn dỗi trách móc ông Dũng "lò vôi" về việc ngăn cản vợ mình làm streamer. Bà chủ Đại Nam đã tiết lộ câu nói đáng suy ngẫm của ông Huỳnh Uy Dũng: "Kệ thiên hạ, ai sao thì kệ đi, không phải chuyện của em."  Bà Hằng tiếp lời, ám chỉ chồng mình thiện lương nhân hậu: "Ở đây còn sân si lắm, đây thì từ bi lắm quý vị. Bây giờ anh xuất hiện thế này, người ta sẽ nói anh từ bi - bà Hằng quá sân si, vậy là anh chọn sai người rồi."

Nóng: Bà chủ Đại Nam bị ông Dũng Lò Vôi 'không thèm nhìn mặt' vì làm streamer ở tuổi 50? Có lần xem vợ live vị đại gia làm việc không ai ngờ tới! - Ảnh 2

Nóng: Bà chủ Đại Nam bị ông Dũng Lò Vôi 'không thèm nhìn mặt' vì làm streamer ở tuổi 50? Có lần xem vợ live vị đại gia làm việc không ai ngờ tới! - Ảnh 3
Tuy có những lúc không 'nhìn mặt' nhưng sau đó ông Dũng cũng nguôi giận và làm lành với bà Hằng. Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, Bà Hằng còn kể chuyện bị chồng mình "từ mặt" vì livestream trên mạng ở tuổi 50. Mỗi lần như thế là ông Dũng sẽ "không thèm nhìn mặt" (nguyên văn từ bà Hằng). Tuy nhiên sau đó, thấy bà im lặng thì ông mới "nguôi nguôi", hỏi ai bắt nạt bà rồi cho vợ kể đầu đuôi câu chuyện.

Trước đó trong một bài phỏng vấn, ông Dũng từng chia sẻ  chuyện mình ít xem các buổi livestream của bà Hằng. Tuy nhiên, trong một lần mở máy lên xem, ông Dũng Lò Vôi đã quyết định... đi thắp nhang sau khi coi bà Hằng "sát phạt" thiên hạ được một khoảng thời gian ngắn.

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Bà Phương Hằng có động thái mới nhất liên quan đến thông tin bản thân bị hành hung mà bà nói trên livestream.

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