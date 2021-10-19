Bà Phương Hằng có động thái mới nhất liên quan đến thông tin bản thân bị hành hung mà bà nói trên livestream.

Trước những tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng chuyện bị luật sư của ông Võ Hoàng Yên hành hung trong lúc được mời lên đồn cảnh sát làm việc trong buổi đối chất với nhau vào ngày 16/10/2021, lãnh đạo Công an TP.HCM đã có bước xác minh làm rõ, và thông tin chính thức đến truyền thông vào ngày 18/10. Theo như tường trình sự việc, vào ngày ngày 17/10, doanh nhận Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, hộ khẩu thường trú 17 - 19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1) xuất hiện trên sóng livestream và cho biết, trong buổi đối chất với ông Võ Hoàng Yên (SN 1975, ngụ tỉnh Bình Thuận) vào ngày 16/10 tại Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, bà bị ông Võ Hoàng Yên và 4 luật sư đi cùng "hành hung".

Bà Nguyễn Phương Hằng đã xác nhận với Công an TP.HCM không có chuyện luật sư của ông Võ Hoàng Yên hành hung bà vào buổi làm việc ngày 18/10. Ảnh: Internet Theo như Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, về sự việc bà Nguyễn Phương Hằng khẳng định nói trên, Công an TP.HCM thông tin như sau: Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đang điều tra, xác minh đơn của bà Nguyễn Phương Hằng tố giác ông Võ Hoàng Yên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra nhận thấy có một số mâu thuẫn giữa người tố giác và người bị tố giác. Do đó Công an đã trao đổi với kiểm sát viên tiến hành đối chất theo luật định. Quá trình tham gia đối chất vào lúc 9 giờ ngày 16/10 tại trụ sở Phòng PC02, Công an TP.HCM có 2 điều tra viên và 1 cán bộ điều tra của Phòng PC02 chủ trì tổ chức đối chất giữa người tố giác là bà Nguyễn Phương Hằng cùng luật sư Hồ Nguyên Lễ. Phía người bị tố giác là ông Võ Hoàng Yên và 4 luật sư Lê Thành Kính, Trần Thị Ngân Hà, Võ Thị Thu Trang, Nguyễn Minh Hưng.

Trong suốt thời gian buổi đối chất, Cơ quan điều tra đã đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, không có việc xô xát hành hung giữa ông Võ Hoàng Yên và các luật sư với bà Nguyễn Phương Hằng. Lúc 10 giờ ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm việc và bà Nguyễn Phương Hằng cùng luật sư Hồ Nguyên Lễ đã xác nhận việc này. Hiện, Công an TP. HCM tiếp tục điều tra vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

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