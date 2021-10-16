Cặp vợ chồng chấp nhận không sinh con để lo chu toàn cho đàn chó, mèo 100 con bị chủ F0 bỏ rơi mùa dịch

Xã hội 16/10/2021 17:30

Dù là bất cứ khi nào vợ chồng chị Trần Uyên Như (SN 1991, ngụ quận 6, TP.HCM) nghe tin có chó mèo bị bỏ rơi bán vào lò mổ, họ cũng tìm tới để giải cứu.

Cách đây 7 năm, trong 1 lần đi cứu hộ chú chó ở Đại lộ Đông Tây, Trần Uyên Như (SN 1991, ngụ quận 6, TP.HCM) đã bật khóc khi chứng kiến một chú chó đã bị sứt hàm, tai và đuôi bị cắt cụt… Từ đó trở đi, cô gái nhỏ quyết định tham gia vào đội cứu hộ, giúp đỡ những động vật bị bỏ rơi, buôn bán tại các lò mổ trên toàn quốc.

Uyên Như cùng với chồng mình đã thành lập ra trạm Cứu hộ Sài Gòn Time, đến nay đã thực hiện giải cứu và cưu mang hơn 350 chó mèo bị bỏ rơi. Để chăm sóc tốt cho chúng, Uyên Như còn thuê một căn nhà rộng tại Bình Chánh với mức giá 20 triệu đồng/tháng với nhiều khu điều trị, khu vui chơi, tắm nắng để cưu mang đàn chó, mèo bị bỏ rơi này… Riêng tại nhà, gia đình Như cũng đang sống chung cùng hàng chục chú thú cưng khác.

Cặp vợ chồng chấp nhận không sinh con để lo chu toàn cho đàn chó, mèo 100 con bị chủ F0 bỏ rơi mùa dịch - Ảnh 1

Chia sẻ với tờ Tổ Quốc , Uyên Như cho biết về thời gian khó khăn đỉnh điểm do dịch Covid 19, số lượng chó, mèo bị bỏ rơi ngày càng nhiều:

"Thời điểm kỷ lục nhất là sau dịch Covid-19, tụi mình nhận hơn 350 bé. Giờ quanh nhà đâu đâu cũng có mặt tụi nó. Tối vợ chồng nằm ngủ là cả đàn đã sát bên, cả 2 phải cố gắng nằm sát mép tường để đủ cho cả bọn. Cực thì cực đấy, nhưng xa đứa nào là mình khóc liền".

Quen nhau suốt thời gian dài, đã nhiều lần cặp đôi lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Nhưng rồi trước ngày đặt bàn tiệc để chính thức về nhà chung, đàn chó mà 2 vợ chồng cưu mang trở ốm nặng, cả 2 quyết định hoãn cưới, làm việc ý nghĩa là gom hết tiền bạc chạy chữa cho "đàn con" của mình. Chia sẻ về đám cưới muộn, Uyên Như kể lại:"Đến năm 2020, sau kỷ niệm 12 năm, chúng mình mới chính thức lên xe hoa. Hôm đó, mình quyết định chụp bộ ảnh và đón rước dâu ngay tại căn nhà thuê cho bọn nhỏ này".

Cặp vợ chồng chấp nhận không sinh con để lo chu toàn cho đàn chó, mèo 100 con bị chủ F0 bỏ rơi mùa dịch - Ảnh 2

Riêng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, vợ chồng Uyên Như đã tiếp nhận cứu trợ và chăm sóc cho hơn 100 chú chó mèo bị chủ bỏ rơi. Với cô nàng sinh năm 1991 được nhìn thấy từng chú cún, chú mèo lấy lại niềm vui trong cuộc sống,… đó là điều hạnh phúc nhất!

Cặp vợ chồng chấp nhận không sinh con để lo chu toàn cho đàn chó, mèo 100 con bị chủ F0 bỏ rơi mùa dịch - Ảnh 3

Cặp đôi thậm chí không tính đến chuyện sinh con để chăm lo chu toàn cho "đàn con" bơ vơ không nơi tương tựa này mà mình đã mang về cưu mang suốt thời gian qua. Như chia sẻ: ""Hai vợ chồng từng tính có 1 đứa con. Thế rồi mình nghĩ, nếu đã sinh thì mình không thể lo cho tụi nhỏ lẫn chăm sóc con chu toàn. Khi nói ra ông xã đồng tình ủng hộ nên cả 2 quyết định sẽ không sinh con. Cả đời này chỉ sống vậy để chu toàn cho tụi nhỏ đến khi nào không còn sức nữa thì thôi".

Cặp vợ chồng chấp nhận không sinh con để lo chu toàn cho đàn chó, mèo 100 con bị chủ F0 bỏ rơi mùa dịch - Ảnh 4
Cặp vợ chồng trẻ Uyên Như quyết định làm "ba mẹ" của hơn 100 chú chó mèo bị bỏ rơi để chăm lo đời sống cho toàn cho chúng thay vì sinh con như dự kiến

 Ảnh: Soha

Vụ học sinh lớp 5 tử vong trong lúc học online: Phát hiện trên người có mùi xăng

Vụ học sinh lớp 5 tử vong trong lúc học online: Phát hiện trên người có mùi xăng

Khi phát hiện lửa cháy áo trên người em trai trong lúc học online, người chị gái đã kéo em vào nhà tắm dội nước nhưng lửa vẫn tiếp tục bùng cháy lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   Cặp vợ chồng cưu mang 100 chú chó mèo bị bỏ rơi do Covid 19 Uyên Như Chó mèo bị chủ F0 bỏ rơi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 30 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 1 giờ 10 phút trước
Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Video 1 giờ 16 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số