Uyên Như cùng với chồng mình đã thành lập ra trạm Cứu hộ Sài Gòn Time, đến nay đã thực hiện giải cứu và cưu mang hơn 350 chó mèo bị bỏ rơi. Để chăm sóc tốt cho chúng, Uyên Như còn thuê một căn nhà rộng tại Bình Chánh với mức giá 20 triệu đồng/tháng với nhiều khu điều trị, khu vui chơi, tắm nắng để cưu mang đàn chó, mèo bị bỏ rơi này… Riêng tại nhà, gia đình Như cũng đang sống chung cùng hàng chục chú thú cưng khác.

Cách đây 7 năm, trong 1 lần đi cứu hộ chú chó ở Đại lộ Đông Tây, Trần Uyên Như (SN 1991, ngụ quận 6, TP.HCM) đã bật khóc khi chứng kiến một chú chó đã bị sứt hàm, tai và đuôi bị cắt cụt… Từ đó trở đi, cô gái nhỏ quyết định tham gia vào đội cứu hộ, giúp đỡ những động vật bị bỏ rơi, buôn bán tại các lò mổ trên toàn quốc.

Chia sẻ với tờ Tổ Quốc , Uyên Như cho biết về thời gian khó khăn đỉnh điểm do dịch Covid 19, số lượng chó, mèo bị bỏ rơi ngày càng nhiều:

"Thời điểm kỷ lục nhất là sau dịch Covid-19, tụi mình nhận hơn 350 bé. Giờ quanh nhà đâu đâu cũng có mặt tụi nó. Tối vợ chồng nằm ngủ là cả đàn đã sát bên, cả 2 phải cố gắng nằm sát mép tường để đủ cho cả bọn. Cực thì cực đấy, nhưng xa đứa nào là mình khóc liền".

Quen nhau suốt thời gian dài, đã nhiều lần cặp đôi lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Nhưng rồi trước ngày đặt bàn tiệc để chính thức về nhà chung, đàn chó mà 2 vợ chồng cưu mang trở ốm nặng, cả 2 quyết định hoãn cưới, làm việc ý nghĩa là gom hết tiền bạc chạy chữa cho "đàn con" của mình. Chia sẻ về đám cưới muộn, Uyên Như kể lại:"Đến năm 2020, sau kỷ niệm 12 năm, chúng mình mới chính thức lên xe hoa. Hôm đó, mình quyết định chụp bộ ảnh và đón rước dâu ngay tại căn nhà thuê cho bọn nhỏ này".

Riêng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, vợ chồng Uyên Như đã tiếp nhận cứu trợ và chăm sóc cho hơn 100 chú chó mèo bị chủ bỏ rơi. Với cô nàng sinh năm 1991 được nhìn thấy từng chú cún, chú mèo lấy lại niềm vui trong cuộc sống,… đó là điều hạnh phúc nhất!

Cặp đôi thậm chí không tính đến chuyện sinh con để chăm lo chu toàn cho "đàn con" bơ vơ không nơi tương tựa này mà mình đã mang về cưu mang suốt thời gian qua. Như chia sẻ: ""Hai vợ chồng từng tính có 1 đứa con. Thế rồi mình nghĩ, nếu đã sinh thì mình không thể lo cho tụi nhỏ lẫn chăm sóc con chu toàn. Khi nói ra ông xã đồng tình ủng hộ nên cả 2 quyết định sẽ không sinh con. Cả đời này chỉ sống vậy để chu toàn cho tụi nhỏ đến khi nào không còn sức nữa thì thôi".



Cặp vợ chồng trẻ Uyên Như quyết định làm "ba mẹ" của hơn 100 chú chó mèo bị bỏ rơi để chăm lo đời sống cho toàn cho chúng thay vì sinh con như dự kiến

Ảnh: Soha