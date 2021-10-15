SỐC: Bà chủ 'chiêm bao' thông báo tiếp tục 'giải ĂN CHẶN mở rộng', CĐM ngỡ ngàng vì có tới 36 'GIẤC MƠ' từ ca sĩ đến diễn viên 'quen mặt' với khán giả

Tiếp nối chuỗi livestream "Giải ăn chặn mở rộng", bà Phương Hằng đã có thông báo NÓNG trên trang cá nhân. Điều khiến dư luận SỐC hơn cả là danh sách lên tới 36 cá nhân/tổ chức.

Tối ngày hôm qua, đúng 18h tối 14/10, bà Phương Hằng đã trở lại trên sóng livestream với chủ đề "Giải ăn chặn mở rộng" phần tiếp theo ngập tràn drama. Đáng chú, ý, bên cạnh những nhân vật bị réo tên trước đó, trong buổi phát sóng này, CĐM "bất ngờ đến bật ngửa" khi nữ đại gia "khui" thêm nhiều nhân vật "đình đám" khác". 3 nhân vật mới bị réo tên tối qua - Ảnh minh họa: Internet Cụ thể, nữ CEO gọi tên "đồng loạt" Đông Nhi, Nhật Kim Anh, Đỗ Mạnh Cường vì 3 nhân vật này cũng từng kêu gọi quyên góp trong đợt lũ lụt miền Trung cuối năm 2020.

Bà chủ khu du lịch Đại Nam bày tỏ thắc mắc khi cả 3 chưa công khai tổng số tiền đã kêu gọi được, sao kê, báo cáo chi tiết đã dùng tiền vào những việc gì. Đáng chú ý, trong buổi phát trực tiếp, bà chủ Đại Nam nhắn nhủ: "Giải ăn chặn sẽ được mở rộng ra, hôm qua tôi đã đưa 2 nhân vật ra, hôm nay thì được 5 nhân vật nữa. Tôi chắc chắn 5 người này không bao giờ khai báo. Tôi sẽ làm danh sách, không sót một em nào. Ai đã được kêu tên thì thôi, còn ai chưa thì tôi sẽ không để sót.. Tôi sẽ truy cùng đuổi tận, từ Nhật Kim Anh, Đông Nhi đến Đỗ Mạnh Cường".

Bà Phương Hằng trong livestream tối qua - Ảnh chụp màn hình Đến sáng nay, bà chủ "chiêm bao" đã có thông báo chính thức về việc mở rộng "giải đấu". Theo đó, trên trang cá nhân của nữ thư ký, nữ CEO công bố danh sách 36 cá nhân/tổ chức sẽ "góp mặt" trong buổi phát trực tiếp sắp tới diễn ra vào Chủ Nhật tuần này. Bài đăng của nữ đại gia - Ảnh chụp màn hình Điều khiến cư dân mạng sốc là bên cạnh những cái tên từ đầu "mùa giải" như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Võ Hoàng Yên, Thủy Tiên,... nhiều gương mặt "mới" bỗng "chễm chệ" trong "tờ sớ" lần này như Lê Dương Bảo Lâm, Đạt G, Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Dân, Đại Nghĩa... Bài đăng của bà Phương Hằng đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dông đảo cư dân mạng. Không ít người tỏ ra vô cùng sốc trước danh sách này và dự đoán buổi livestream tới đây sẽ "bùng nổ" nhất từ trước tới nay của bà Phương Hằng.

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