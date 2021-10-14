Sau màn 'đụng chạm' loạt nhân vật 'đình đám', bà Phương Hằng tiếp tục chuỗi drama ngập mùi 'kiện tụng' trong buổi livestream 'giải ăn chặn mở rộng' tối nay

Sáng nay, trên trang cá nhân của nữ thư ký tiếp tục có bài đăng thông báo livestream vào tối nay. Theo đó, bà Phương Hằng sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện "Giải ăn chặn mở rộng" phần 2, hứa hẹn nhiều drama hơn nữa.

Suốt những ngày gần câu chuyện khiến dân mạng bàn tán xôn xao nhất chính là lùm xùm xoay quanh Hồ Văn Cường và ekip cố NS Phi Nhung. Chiều ngày 11/10, quản lý chính thức của cố ca sĩ đã trả lại cho Hồ Văn Cường toàn bộ cát xê sau nhiều năm đi hát, ngoài ra còn tặng thêm số tiền 500 triệu VNĐ. Sau buổi làm việc, Hồ Văn Cường thông báo sẽ rời khỏi nhà của NS Phi Nhung để ra riêng và trả lại Fanpage, Youtube, trang cá nhân. Bên cạnh ồn ào của Hồ Văn Cường, chuyện từ thiện của một số nghệ sĩ Việt như Hoài Linh, Thủy Tiên... cũng đang là mối quan tâm của dư luận.

Ồn ào của Hồ Văn Cường gây xôn xao MXH gần đây - Ảnh minh họa: Internet Sáng nay, trên trang cá nhân của nữ thư ký tiếp tục có bài đăng thông báo livestream vào tối nay. Theo đó, bà Phương Hằng sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện "Giải ăn chặn mở rộng" phần 2, hứa hẹn nhiều drama hơn nữa. Bài đăng của thư ký bà Phương Hằng - Ảnh chụp màn hình Trước đó, trong buổi phát trực tiếp hôm qua 13/10, bà Phương Hằng đã có màn gọi thẳng tên bà chủ tiệm bún đậu mắm tôm đình đám và tuyên bố sẽ kiện vì hành vi đến nhà "hỏi cung" Hồ Văn Cường trước đó. Ngoài ra, bà chủ Đại Nam còn thẳng thừng "chốt kèo" 1 tỷ với quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung. Nữ đại gia nói: "Quản lý hãy trưng sổ tiết kiệm ra, nếu có bằng chứng 180 triệu đó đã gửi ngay từ ngày đầu lúc Hồ Văn Cường nhận giải quán quân thì tôi sẵn sàng đền thêm 1 tỷ đồng. Hứa danh dự, 1 tỷ ngay và luôn. Nếu thật sự có thì chị gái và mẹ Hồ Văn Cường đã không khốn khổ như vậy".

Nữ đại gia trong buổi livestream tối hôm qua - Ảnh chụp màn hình Cũng trong buổi phát trực tiếp tối qua, CĐM ngỡ ngàng khi vợ ông Dũng lò vôi "bóc trần" và yêu cầu cặp vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm sao kê từ thiện mùa lũ năm ngoái. Chính vì những "tình tiết" bất ngờ trong buổi phát sóng tối qua, màn livestream sắp tới đây dự là sẽ tiếp nối "drama" và còn gay gắt hơn nữa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-man-dung-cham-loat-nhan-vat-dinh-dam-ba-phuong-hang-tiep-tuc-chuoi-drama-ngap-mui-kien-tung-trong-buoi-livestream-giai-an-chan-mo-rong-toi-nay-430900.html