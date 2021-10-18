Dương Lâm: ‘Xưa yêu nhau mặc đầm mặc váy, cưới nhau về em mặc toàn đồ bộ chung một tông !’

Cụ thể, Vũ Hà khẳng định càng yêu lâu các cặp đôi càng có khả năng cao sẽ chán nhau. Nếu như ở giai đoạn mặn nồng, mọi thứ diễn ra đều như mơ thì thời gian sẽ xóa đi tất cả cảm giác. Anh nói: “Ngày trước nhìn vợ anh chảy nước miếng, còn bây giờ anh chảy nước mắt”. Nam ca sĩ cũng tỉ mỉ đưa ra nhiều dẫn chứng liên quan đến sự thay đổi của mỗi con người trong hôn nhân, dẫn đến những cử chỉ lãng mạn sẽ dần biến mất. Ở chi tiết này, Khả Như một phần đồng ý với Vũ Hà. Nữ diễn viên cho rằng, khi sống chung các cặp đôi sẽ để lộ ra nhiều thói xấu. Mà tất cả những tật xấu, thói quan đó đều không thể hiện ra trong quãng thời gian trước hôn nhân.

Cũng là một người có gia đình, Lê Dương Bảo Lâm “tham chiến” bằng một câu chuyện có thật của chính mình. Anh kể: “Thời Quỳnh quen em bữa thì đầm trắng đầm hồng, nhưng từ khi có con về, nó không mặc đầm nữa mà mặc đồ bộ không. Mà có khi nó mặc cái áo bông xanh chung với cái quần bông tím. Người ta đã nói là bộ đồ bộ thì phải mặc chung một tone, mà có khi nó mặc cái áo này kết hợp với cái quần nọ”. Câu chuyện có thật lập tức nhận được sự đồng tình từ phía Vũ Hà. Riêng Mạc Văn Khoa còn tiết lộ đôi khi vợ còn lấy quần của anh để mặc.

Dương Lâm tâm sự trước khi cưới "em mặc đầm mặc váy"...

Tuy vậy, Khả Như vẫn kiên quyết cho rằng một cặp đôi hoàn toàn có thể vượt qua những rào cản tinh thần để không chán nhau. Bằng chứng là cha mẹ nữ diễn viên đã sống với nhau 40 năm vẫn hạnh phúc. Khả Như nói: “Sống với nhau lâu người ta sẽ không dùng từ chán đâu, người ta dùng từ quen thuộc. Mới yêu chúng ta có tính sở hữu, nhưng yêu lâu thì thành quen thuộc. Dù có làm sai thế nào, có chuyện gì xảy ra cũng sẽ quay trở về. Chúng ta không yêu chung một người và không yêu cùng một cách, nên mọi lý lẽ vẫn trên góc nhìn tương đối mà thôi”.

Nữ diễn viên cho rằng càng sống chung trong hôn nhân, chồng và vợ sẽ coi nhau là “sự quen thuộc” chứ không hề nhàm chán. Và để cùng nhau bảo vệ quan điểm của mình và Khả Như, Dương Lâm gọi điện thoại cho cha để hỏi về cuộc hôn nhân 30 năm của cha mẹ rằng: “Cha có chán mẹ không?”

Sau đó lấy nhau về "em mặc toàn...đồ bộ không"

Trả lời câu hỏi của con trai về cuộc hôn nhân trên 30 năm qua điện thoại, cha Lê Dương Bảo Lâm hồn nhiên khẳng định: “Có gì đâu mà chán. Càng thương nhau chớ. Đôi lúc là cái cuộc tình mà có những đứa con á, có giận hờn nhau cũng phải nghĩ về con cái rồi huề lại thôi”.

Khả Như cũng dành thêm một phần phản biện lý lẽ của Lê Dương Bảo Lâm ở giữa chương trình. Nữ diễn viên cho rằng dù bà xã vẫn mặc đồ bộ “quần này áo nọ”, nhưng Lê Dương Bảo Lâm vẫn dành cho vợ sự chăm sóc đặc biệt. Có lần Khả Như bắt gặp Dương Lâm bị xuống tinh thần trong hậu trường quay hình. Nhưng ngay sau khi gọi điện nói chuyện với vợ con, anh như được vực dậy tinh thần và quay lại với công việc. Vũ Hà sau cuộc tranh luận nảy lửa, Vũ Hà cũng cho rằng tình yêu phải đến từ duyên nợ, và dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không nghĩ đến chuyện bỏ vợ để đến với ai khác.

Ảnh: FBNV