Dương Lâm: ‘Xưa yêu nhau mặc đầm mặc váy, cưới nhau về em mặc toàn đồ bộ chung một tông !’

Hậu trường 18/10/2021 19:23

Trong một chương trình có sự tham dự của khách mời Vũ Hà, Lê Dương Bảo Lâm phải gọi về cho cha ruột để lấy ý kiến người lớn tuổi để đối đáp lại với “tiền bối” đáng tuổi cha chú. Vũ Hà cho rằng hôn nhân càng lâu thì sẽ càng chán và lãnh đạm với nhau.

Cụ thể, Vũ Hà khẳng định càng yêu lâu các cặp đôi càng có khả năng cao sẽ chán nhau. Nếu như ở giai đoạn mặn nồng, mọi thứ diễn ra đều như mơ thì thời gian sẽ xóa đi tất cả cảm giác. Anh nói: “Ngày trước nhìn vợ anh chảy nước miếng, còn bây giờ anh chảy nước mắt”. Nam ca sĩ cũng tỉ mỉ đưa ra nhiều dẫn chứng liên quan đến sự thay đổi của mỗi con người trong hôn nhân, dẫn đến những cử chỉ lãng mạn sẽ dần biến mất. Ở chi tiết này, Khả Như một phần đồng ý với Vũ Hà. Nữ diễn viên cho rằng, khi sống chung các cặp đôi sẽ để lộ ra nhiều thói xấu. Mà tất cả những tật xấu, thói quan đó đều không thể hiện ra trong quãng thời gian trước hôn nhân. 

Dương Lâm: ‘Xưa yêu nhau mặc đầm mặc váy, cưới nhau về em mặc toàn đồ bộ chung một tông !’ - Ảnh 1

Cũng là một người có gia đình, Lê Dương Bảo Lâm “tham chiến” bằng một câu chuyện có thật của chính mình. Anh kể: “Thời Quỳnh quen em bữa thì đầm trắng đầm hồng, nhưng từ khi có con về, nó không mặc đầm nữa mà mặc đồ bộ không. Mà có khi nó mặc cái áo bông xanh chung với cái quần bông tím. Người ta đã nói là bộ đồ bộ thì phải mặc chung một tone, mà có khi nó mặc cái áo này kết hợp với cái quần nọ”. Câu chuyện có thật lập tức nhận được sự đồng tình từ phía Vũ Hà. Riêng Mạc Văn Khoa còn tiết lộ đôi khi vợ còn lấy quần của anh để mặc. 

Dương Lâm: ‘Xưa yêu nhau mặc đầm mặc váy, cưới nhau về em mặc toàn đồ bộ chung một tông !’ - Ảnh 2

Dương Lâm: ‘Xưa yêu nhau mặc đầm mặc váy, cưới nhau về em mặc toàn đồ bộ chung một tông !’ - Ảnh 3

Dương Lâm tâm sự trước khi cưới "em mặc đầm mặc váy"...

Tuy vậy, Khả Như vẫn kiên quyết cho rằng một cặp đôi hoàn toàn có thể vượt qua những rào cản tinh thần để không chán nhau. Bằng chứng là cha mẹ nữ diễn viên đã sống với nhau 40 năm vẫn hạnh phúc. Khả Như nói: “Sống với nhau lâu người ta sẽ không dùng từ chán đâu, người ta dùng từ quen thuộc. Mới yêu chúng ta có tính sở hữu, nhưng yêu lâu thì thành quen thuộc. Dù có làm sai thế nào, có chuyện gì xảy ra cũng sẽ quay trở về. Chúng ta không yêu chung một người và không yêu cùng một cách, nên mọi lý lẽ vẫn trên góc nhìn tương đối mà thôi”. 

Nữ diễn viên cho rằng càng sống chung trong hôn nhân, chồng và vợ sẽ coi nhau là “sự quen thuộc” chứ không hề nhàm chán. Và để cùng nhau bảo vệ quan điểm của mình và Khả Như, Dương Lâm gọi điện thoại cho cha để hỏi về cuộc hôn nhân 30 năm của cha mẹ rằng: “Cha có chán mẹ không?”

Dương Lâm: ‘Xưa yêu nhau mặc đầm mặc váy, cưới nhau về em mặc toàn đồ bộ chung một tông !’ - Ảnh 4Dương Lâm: ‘Xưa yêu nhau mặc đầm mặc váy, cưới nhau về em mặc toàn đồ bộ chung một tông !’ - Ảnh 5

Dương Lâm: ‘Xưa yêu nhau mặc đầm mặc váy, cưới nhau về em mặc toàn đồ bộ chung một tông !’ - Ảnh 6
Sau đó lấy nhau về "em mặc toàn...đồ bộ không"

Trả lời câu hỏi của con trai về cuộc hôn nhân trên 30 năm qua điện thoại, cha Lê Dương Bảo Lâm hồn nhiên khẳng định: “Có gì đâu mà chán. Càng thương nhau chớ. Đôi lúc là cái cuộc tình mà có những đứa con á, có giận hờn nhau cũng phải nghĩ về con cái rồi huề lại thôi”. 

Khả Như cũng dành thêm một phần phản biện lý lẽ của Lê Dương Bảo Lâm ở giữa chương trình. Nữ diễn viên cho rằng dù bà xã vẫn mặc đồ bộ “quần này áo nọ”, nhưng Lê Dương Bảo Lâm vẫn dành cho vợ sự chăm sóc đặc biệt. Có lần Khả Như bắt gặp Dương Lâm bị xuống tinh thần trong hậu trường quay hình. Nhưng ngay sau khi gọi điện nói chuyện với vợ con, anh như được vực dậy tinh thần và quay lại với công việc. Vũ Hà sau cuộc tranh luận nảy lửa, Vũ Hà cũng cho rằng tình yêu phải đến từ duyên nợ, và dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không nghĩ đến chuyện bỏ vợ để đến với ai khác.

Ảnh: FBNV 

 

Dương Lâm lý giải chuyện live 3 phút bị khóa 3 ngày, tiết lộ bí quyết cưa đổ vợ Quỳnh Quỳnh

Dương Lâm lý giải chuyện live 3 phút bị khóa 3 ngày, tiết lộ bí quyết cưa đổ vợ Quỳnh Quỳnh

Tập đầu tiên của “Tài tám tếu" vừa được lên sóng với sự tham gia của 2 khách mời Dương Lâm và Nam Em. “Anh Dương Lâm Đồng Nai" với tài thao thao bất tuyệt của mình đã khiến cho chương trình hài hước và giải trí hơn hẳn.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Lâm Quỳnh Quỳnh Vợ Dương Lâm mặc toàn đồ bộ

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 54 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 1 giờ 26 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 3 giờ 54 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 4 giờ 23 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 4 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36