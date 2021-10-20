Clip Phi Nhung dặn dò mọi người phải làm gì nếu như có một ngày cố nghệ sĩ ra đi gây sửng sốt cho người hâm mộ.
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Ca sỹ Phi Nhung trút hơi thở của cùng từ giã cuộc sống sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh do Covid 19 gây ra. Sự ra đi của cố nghệ sĩ là mất mát to lớn đối với toàn thể người thân, gia đình, bạ bè đồng nghiệp và người hâm mộ trong và ngoài nước.
Mới đây, cư dân mạng chia sẻ một đoạn video ngắn của cố ca sĩ Phi Nhung nói trước về sự ra đi của mình với một người bạn. Những lời của cố nghệ sĩ giống như tiên đoán trước đời mình, thật không ngờ những lời "trăn trối" đó của Phi Nhung nói lúc còn sinh thời lại vận vào đời cô đúng hệt như vậy.
Trong clip, Phi Nhung nói một cách điềm tĩnh rằng: "Mai mốt Phi Nhung có chết, không ai được khóc hết mà phải cười, mặc đồ thiệt là đẹp lên cho Phi Nhung. Mặc màu đen nha. Không ai được khóc nha". Những câu nói này của Phi Nhung khiến ai ai cũng phải nổi da gà sửng sốt vì kinh ngạc vì chỉ cách đây vài ngày, tang lễ của Phi Nhung đã diễn ra theo đúng hệt như lời cố nghệ sĩ đã nói, chỉ khác là không ai có thể cười nổi mà thôi.