Ca sỹ Phi Nhung trút hơi thở của cùng từ giã cuộc sống sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh do Covid 19 gây ra. Sự ra đi của cố nghệ sĩ là mất mát to lớn đối với toàn thể người thân, gia đình, bạ bè đồng nghiệp và người hâm mộ trong và ngoài nước.

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ một đoạn video ngắn của cố ca sĩ Phi Nhung nói trước về sự ra đi của mình với một người bạn. Những lời của cố nghệ sĩ giống như tiên đoán trước đời mình, thật không ngờ những lời "trăn trối" đó của Phi Nhung nói lúc còn sinh thời lại vận vào đời cô đúng hệt như vậy.