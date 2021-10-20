Nổi da gà clip Phi Nhung 'trăn trối' trước khi mất, cố nghệ sĩ nói gì mà ai nghe xong cũng giật mình sửng sốt?

Sao Việt 20/10/2021 07:31

Clip Phi Nhung dặn dò mọi người phải làm gì nếu như có một ngày cố nghệ sĩ ra đi gây sửng sốt cho người hâm mộ.

Ca sỹ Phi Nhung trút hơi thở của cùng từ giã cuộc sống sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh do Covid 19 gây ra. Sự ra đi của cố nghệ sĩ là mất mát to lớn đối với toàn thể người thân, gia đình, bạ bè đồng nghiệp và người hâm mộ trong và ngoài nước. 

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ một đoạn video ngắn của cố ca sĩ Phi Nhung nói trước về sự ra đi của mình với một người bạn. Những lời của cố nghệ sĩ giống như tiên đoán trước đời mình, thật không ngờ những lời "trăn trối" đó của Phi Nhung nói lúc còn sinh thời lại vận vào đời cô đúng hệt như vậy. 

Trong clip, Phi Nhung nói một cách điềm tĩnh rằng: "Mai mốt Phi Nhung có chết, không ai được khóc hết mà phải cười, mặc đồ thiệt là đẹp lên cho Phi Nhung. Mặc màu đen nha. Không ai được khóc nha". Những câu nói này của Phi Nhung khiến ai ai cũng phải nổi da gà sửng sốt vì kinh ngạc vì chỉ cách đây vài ngày, tang lễ của Phi Nhung đã diễn ra theo đúng hệt như lời cố nghệ sĩ đã nói, chỉ khác là không ai có thể cười nổi mà thôi.

Nổi da gà clip Phi Nhung 'trăn trối' trước khi mất, cố nghệ sĩ nói gì mà ai nghe xong cũng giật mình sửng sốt? - Ảnh 1

Nổi da gà clip Phi Nhung 'trăn trối' trước khi mất, cố nghệ sĩ nói gì mà ai nghe xong cũng giật mình sửng sốt? - Ảnh 2

Nổi da gà clip Phi Nhung 'trăn trối' trước khi mất, cố nghệ sĩ nói gì mà ai nghe xong cũng giật mình sửng sốt? - Ảnh 3

Nổi da gà clip Phi Nhung 'trăn trối' trước khi mất, cố nghệ sĩ nói gì mà ai nghe xong cũng giật mình sửng sốt? - Ảnh 4
Hình ảnh Phi Nhung trong đoạn clip như đang "trăn trối" về cuộc đời của mình sắp tới. Ảnh: Chụp màn hình

 Nổi da gà clip Phi Nhung 'trăn trối' trước khi mất, cố nghệ sĩ nói gì mà ai nghe xong cũng giật mình sửng sốt? - Ảnh 5

Nổi da gà clip Phi Nhung 'trăn trối' trước khi mất, cố nghệ sĩ nói gì mà ai nghe xong cũng giật mình sửng sốt? - Ảnh 6
Sau khi diễn ra tang lễ, tro cốt cùa cố nghệ sĩ Phi Nhung được đặt tại chùa Huệ Quang và con gái Phi Nhung sẽ mang tro cốt cố nghệ sĩ về Việt Nam 1 lần trước khi mang rải ở biển Hawaii. Ảnh: Internet
Wendy Phạm sẽ hát tại 'Paris By Night' số 132 tiếp nối sự nghiệp cố nghệ sĩ Phi Nhung: 'Để coi mẹ có để lại cái giọng của mẹ cho con không'?

Wendy Phạm sẽ hát tại 'Paris By Night' số 132 tiếp nối sự nghiệp cố nghệ sĩ Phi Nhung: 'Để coi mẹ có để lại cái giọng của mẹ cho con không'?

Theo đề nghị từ phía khán giả và bà chủ trung tâm Thúy Nga, Wendy sẽ xuất hiện trong chương trình 'Paris By Night' số 132 được ghi hình tới đây với một ca khúc của chính mẹ mình?

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