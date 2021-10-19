Wendy Phạm sẽ hát tại 'Paris By Night' số 132 tiếp nối sự nghiệp cố nghệ sĩ Phi Nhung: 'Để coi mẹ có để lại cái giọng của mẹ cho con không'?

Theo đề nghị từ phía khán giả và bà chủ trung tâm Thúy Nga, Wendy sẽ xuất hiện trong chương trình 'Paris By Night' số 132 được ghi hình tới đây với một ca khúc của chính mẹ mình?
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Trưa ngày 19/10 giờ Việt Nam, con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung - Wendy Phạm cùng với 2 người đồng nghiệp thân thiết của mẹ mình là Trizzie Phương Trinh và bà Marie Tô, chủ trung tâm Thúy Nga đã có buổi livestream mang chủ đề "Cảm tạ" trên Youtube.
Cuối buổi livestream, bà Marie Tô, là giám đốc trung tâm Thúy Nga có quay sang hỏi đùa Wendy Phạm 1 câu rằng: "Mai mốt con lên Paris By Night hát không?". Ngay lập tức MC Ngọc Hân cũng tiếp lời rằng: "Khán giả xem livestream có yêu cầu Wendy hát. Con vừa nhìn giống mẹ mà tiếng nói của con cũng giống mẹ nên bây giờ khán yêu cầu con hát đi, vì nhiều khi con hát cũng giống mẹ nữa đó."
Nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh có ý kiến: "Bây giờ con đi học tiếng Việt cho nó rõ ràng đi xong rồi con phải trình bày một ca khúc của mẹ.". Ngay lập tức Wendy nở một nụ cười rất tươi trả lời người dì của mình rằng: "Để coi mẹ có để lại cái giọng của mẹ cho con không. Để con đi tìm đã!"
Con gái cố nghệ sĩ nói thêm: "Mỗi lần ai tới thắp nhang vì con tới thăm mẹ mỗi sáng. Ai cũng nói: ô giọng con giống Phi Nhung quá! Mà con đeo khẩu trang có lòi 2 cái mắt hà mà nhận ra con."
MC Ngọc Hân kết lời lại buổi trò chuyện bằng lới hứa hẹn đầy tính khả thi: "Biết đâu lần sau Paris By Night 132 sẽ phát hiện ra tiếng hát mới, giọng hát mới của Wendy, tiếp nối Phi Nhung thì sao đúng không quý vị? Chuyện gì cũng có thể xảy ra hết, miễn có tình thương yêu là được."
Ảnh: Chụp màn hình