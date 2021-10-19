Wendy Phạm sẽ hát tại 'Paris By Night' số 132 tiếp nối sự nghiệp cố nghệ sĩ Phi Nhung: 'Để coi mẹ có để lại cái giọng của mẹ cho con không'?

Trưa ngày 19/10 giờ Việt Nam, con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung - Wendy Phạm cùng với 2 người đồng nghiệp thân thiết của mẹ mình là Trizzie Phương Trinh và bà Marie Tô, chủ trung tâm Thúy Nga đã có buổi livestream mang chủ đề "Cảm tạ" trên Youtube.

Cuối buổi livestream, bà Marie Tô, là giám đốc trung tâm Thúy Nga có quay sang hỏi đùa Wendy Phạm 1 câu rằng: "Mai mốt con lên Paris By Night hát không?". Ngay lập tức MC Ngọc Hân cũng tiếp lời rằng: "Khán giả xem livestream có yêu cầu Wendy hát. Con vừa nhìn giống mẹ mà tiếng nói của con cũng giống mẹ nên bây giờ khán yêu cầu con hát đi, vì nhiều khi con hát cũng giống mẹ nữa đó."