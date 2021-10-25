“Gala Night TikTok FashUP 2021” - Đêm vinh danh các nhà sáng tạo nội dung về làm đẹp và thời trang đầu tiên trên nền tảng TikTok được hứa hẹn sẽ mang đến buổi tiệc thị giác đặc sắc, thú vị và gây ấn tượng mạnh với khán giả. Trước khi sự kiện thời trang được mong chờ nhất 2021 trên nền tảng TikTok được diễn ra, thảm đỏ của “Gala Night TikTok FashUP 2021” đã chứng kiến “màn đổ bộ” vô cùng bùng nổ đến từ phía các nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn trong làng thời trang và các vị giám khảo quyền lực của chương trình: Siêu mẫu - Hoa hậu Minh Tú, Giám đốc sáng tạo Nam Trung, cùng dàn người mẫu bước ra từ chương trình Vietnam’s Next Top Model.., và dàn ca sĩ khách mời sẽ tham gia vào các tiết mục trình diễn vô cùng ấn tượng trong đêm Gala Night : ca sĩ Isaac, Văn Mai Hương và Cara Phương.

Tối 24/10, đêm “ Gala Night TikTok FashUP 2021 ” đã diễn ra thật sự bùng nổ khi thảm đỏ sự kiện trở thành nơi “đọ sắc” hoành tráng của hàng loạt sao Việt đình đám trong giới thời trang như: Tổng Biên tập tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Vietnam Trần Nguyễn Thiên Hương, Á hậu Hoàng Thùy , Siêu mẫu Minh Tú , Chuyên gia trang điểm Nam Trung, “Cô em trendy” Khánh Linh, người mẫu TyhD Thuỳ Dương, NTK Chung Thanh Phong, NTK Ivan Trần, MC Thanh Thanh Huyền,... tạo nên một “bữa tiệc" thời trang mãn nhãn, bùng nổ trong thời kỳ “bình thường mới”.

Xuất hiện tại “Gala Night TikTok FashUP 2021”, Á hậu Hoàng Thùy chọn cho mình bộ cánh cúp ngực màu ánh bạc, đi kèm với chân váy cùng họa tiết rất thời thượng. Những phụ kiện đi kèm được Hoàng Thùy tinh tế lựa chọn tone sur tone với bộ trang phục khiến người đẹp trở nên thần thái hơn bao giờ hết.

Đến với “đại tiệc” thời trang “Gala Night TikTok FashUP 2021”, Giám khảo - Nhà thiết kế Chung Thanh Phong đã khoác lên một bộ trang phục do chính mình thiết kế cực kỳ phá cách và ấn tượng với ánh bạc trong từng món đồ.

Xuất hiện cực “sang-xịn-mịn” tại thảm đỏ TikTok FashUP 2021, Siêu mẫu - Hoa Hậu Minh Tú đã chọn cho mình một thiết kế của người bạn thân Chung Thanh Phong. Nữ Giám khảo lĩnh vực Modeling Icon khéo léo xen kẽ giữa nét sexy nóng bỏng với phong cách thanh lịch khi phối một chiếc blazer khoác bên ngoài một chiếc áo croptop vô cùng lấp lánh với đường xẻ cực kỳ táo bạo.

Giám khảo Nam Trung tại thảm đỏ “Gala Night TikTok FashUP 2021” hôm nay đã diện một thiết kế vest đến từ nhà mốt Chung Thanh Phong với phong cách thanh lịch kèm theo đó là những chi tiết đính đá đã tạo nên hiệu ứng lấp lánh cực kỳ tinh tế nhưng không kém phần sang trọng dành cho bộ trang phục.

Xuất hiện điển trai tại thảm đỏ đêm “Gala Night TikTok FashUP 2021”, Nam ca sĩ Isaac đã chiếm trọn spotlight với bộ vest cực kỳ lịch lãm và nam tính, tạo nên điểm nhấn vô cùng đặc biệt tại thảm đỏ.

Là một trong những ca sĩ hàng đầu của showbiz Việt, Văn Mai Hương là cái tên tiếp theo xuất hiện trên thảm đỏ “Gala Night TikTok FashUP 2021” . Nữ ca sĩ chọn cho mình chiếc đầm màu đen tối giản theo phong cách hiện đại pha lẫn cổ điển với phần ngực được khoét sâu tăng thêm phần gợi cảm.

Cara Phương chính là cái tên tiếp theo góp mặt tại thảm đỏ “Gala Night TikTok FashUP 2021” . Cô nàng chọn cho mình một outfit đơn giản khi diện bộ vest màu xanh nhã nhặn với những đường kẻ dọc màu trắng, cùng với chiếc áo croptop kẻ ô tone màu vàng bắt mắt.

Thời thượng và đẳng cấp trên thảm đỏ “Gala Night TikTok FashUP 2021” còn có Giám khảo “Cô em trendy” Khánh Linh, với outfit là một chiếc váy trắng phối cùng chiếc vớ đen. Kèm theo đó là các món phụ kiện cực kỳ lấp lánh giúp cho cô nàng trở nên vô cùng thời trang và nổi bật.

Phan Linh là một trong những thí sinh xuất sắc của Team Modeling Icon. Phan Linh đã chọn cho mình một bộ cánh 2 dây ôm sát body khéo khoe được những đường cong trên cơ thể. Điểm nhấn của bộ trang phục là những họa tiết xoáy tròn ánh bạc cùng với vòng cổ cùng tone đã làm cho cô người mẫu cá tính này trở nên quyến rũ hơn rất nhiều.

Nổi tiếng là MC song ngữ “siêu đỉnh”, MC Thanh Thanh Huyền còn được biết đến với phong cách thời trang ấn tượng mỗi khi xuất hiện trên thảm đỏ. Tại đêm Gala Night, cô chọn cho mình bộ trang phục màu đen đầy quyến rũ của NTK Chung Thanh Phong. Chiếc váy trễ vai làm lộ bờ vai mỏng manh với thiết kế váy ngắn ôm sát eo đã tôn lên vòng eo thon gọn và đôi chân dài của cô. Điểm nhấn trên bộ trang phục đó là phần vải voan đen bên ngoài với những họa tiết màu trắng làm cho chiếc đầm trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát hơn.

Các thí sinh trong đêm chung kết:

Ảnh: BTC