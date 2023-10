Chất ngất ngắm bộ hình đẹp như chốn bồng lai của Á hậu Hoàng My cùng những cú xoay váy thần thái trên địa hình hiểm trở Hang Tiên

Á hậu Hoàng My vừa có chuyến du lịch “mùa lũ” kỳ thú và khác biệt giữa lòng quần thể Phong Nha – Kẻ Bàng thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình. Đây là chuyến du lịch đầu tiên vô cùng đặc biệt của cô nhằm hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch tỉnh Quảng Bình.

Á hậu Hoàng My đã có những trải nghiệm thú vị với các địa điểm nổi tiếng: Hung Trâu, Suối nước Moọc, hang Tiên. Trong suốt hành trình “ăn rừng, nằm hang”, bên cạnh trải nghiệm chèo sup giữa mùa lũ, lội nước tìm nguồn.

Tận dụng khoảng thời gian chìm đắm trong vẻ đẹp thiên nhiên tại đây, Hoàng My thực hiện bộ ảnh thời trang, đặc biệt hình ảnh Á hậu khoe vẻ đẹp rực rỡ cùng những cú xoay váy vô cùng thần thái, được diễn ra ngay trên địa hình hiểm trở giữa hang Tiên – hang động có kết cấu hình dáng tự nhiên của đá và những “ruộng bậc thang” rất nổi tiếng của Quảng Bình.

Đầu tiên, tại Hung Trâu - một nơi không dễ để kiếm trên bản đồ, Hoàng My chọn chiếc đầm màu sắc cam của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn. Trên làn nước trong vắt và xanh biếc, xung quanh bao phủ bởi núi non hùng vĩ, Á hậu thả dáng đơn giản nhưng vẫn cuốn hút và toát lên nét đẹp dịu dàng. Không trang điểm cầu kì, không trang phục dạ hội thảm đỏ, Hoàng My vẫn rất tỏa sáng tại “sân khấu” Hung Trâu.

Tiếp theo, Á hậu Hoàng My cùng đoàn du lịch di chuyển đến “ngọn nguồn” của dòng lũ - Suối nước Moọc. Đoạn đường rừng này ẩm ướt, sình lầy và khá nguy hiểm. Tuy nhiên, vừa đặt chân đến đây, cảnh quan hùng vĩ và diễm lệ của thiên nhiên khiến Á hậu không khỏi ngạc nhiên. Sự cuồn cuộn và mạnh mẽ của nước suối nguồn tạo nên nguồn cảm hứng cho Hoàng My.

Vẫn là một thiết kế của NTk Adrian Anh Tuấn nhưng bộ trang phục lần này lại phản ánh tinh thần của suối nước Moọc. Phần cổ yếm nữ tính giúp khoe ra phần lưng trần nữ tính, vừa thể hiện nét quyến rũ, vừa bí ẩn như nét đẹp của thiên nhiên nơi đây. Mái tóc dài thướt tha của Hoàng My cùng thần thái tạo dáng giúp bộ ảnh thêm phần đặc sắc.

Cuối cùng, Á hậu Hoàng My dừng chân tại hang Tiên - nơi được mệnh danh là “thiên đường” với những cảnh sắc hùng vĩ, tráng lệ. Bộ trang phục của NTK Lý Giám Tiền với phần tà áo bay bổng được Á hậu ưu ái lựa chọn khi chụp ảnh tại đây. Khung cảnh hùng vĩ, bí ẩn nhưng vô cùng diễm lệ hiện ra trước mắt với những thác nước, bậc thang đá, Á hậu Hoàng My thực hiện những cú tung váy, xoay người đầy kiêu hãnh, cảm nhận vẻ đẹp “mê người” của hang Tiên. Hình ảnh vẻ đẹp Hoàng My cùng sắc đỏ rực rỡ của chiếc váy ở giữa lòng hang Tiên, khiến người xem liên tưởng đến một “bông hoa” đang độ khoe sắc rực rỡ nhất giữa thiên nhiên đất trời.

Chia sẻ về bộ ảnh thời trang lần này, Hoàng My cho biết: “Rất khó khăn để hoàn thành được bộ ảnh, vì đường đi rất xa, phải đứng ngồi lúc chụp ảnh trên những địa hình rất hiểm trở”. Lo ngại sẽ dẫm lên những viên ngọc đá, nên My phải đứng cạnh mép của ruộng bậc thang, khiến cho việc múa và tạo dáng trở thành một thử thách, tuy nhiên My cảm thấy rất tự hào, vì nguy hiểm nên không nhiều người được phép leo lên, chính vì thế để đứng được trên đài là một vinh dự rất lớn của cô.

Mặc dù gặp khó khăn vì địa hình, không được makeup, làm tóc kỹ càng hay chuẩn bị mọi thứ chu đáo, Hoàng My vẫn cảm thấy vô cùng thích thú, cô hi vọng những nỗ lực của mình sẽ giúp nhiều khách du lịch biết đến vẻ đẹp Quảng Bình, đặc biệt là không ngại đến đây du lịch kể cả nơi đây đang là mùa lũ.

Được biết trong suốt chuyến đi, tham gia cùng đoàn du lịch còn có một chuyên gia thuộc Hội bảo vệ Di Sản. Anh giữ vai giám sát, hỗ trợ để đảm bảo toàn bộ quá trình tham quan, chụp hình quảng bá nhưng vẫn bảo tồn toàn bộ di sản.

Kết thúc chuyến du lịch tại Quảng Bình và thực hiện bộ ảnh tại các địa danh, Á hậu Hoàng My cảm thấy như được thanh lọc những nỗi buồn trong những ngày đối diện với áp lực, khó khăn khi chứng kiến những mất mát trong cơn đại dịch. Á hậu Hoàng My cũng đã đăng tải những hình ảnh trong chuyến du lịch trên trang cá nhân để có thể hỗ trợ, cùng với Quảng Bình quảng bá du lịch, kích cầu du lịch hồi phục sau ảnh hưởng của dịch bệnh.

Cô cũng hi vọng chuyến du lịch sẽ là cầu nối, giúp các du khách trong nước quay trở lại với đam mê xê dịch, góp phần phục hồi du lịch nước nhà. Đây là một sự nỗ lực rất lớn để khuấy động lại du lịch quảng Bình nói riêng và Việt Nam nói chung.

Hiện nay Quảng Bình là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước mở cửa đón khách du lịch ngoại tỉnh, các chuyến bay liên tục mỗi ngày từ TP.HCM và Hà Nội sẽ được bắt đầu triển khai.

Các doanh nghiệp du lịch ở Quảng Bình, khách sạn, homestay đã và đang được ưu tiên tiêm vaccine để sớm đi vào hoạt động đón khách. Bên cạnh đó, cộng đồng dân cư khu vực du lịch như toàn bộ người dân Bản Đoòng cũng đang được ưu tiên tiêm chủng để khi tuyến du lịch Hang Én, Sơn Đoòng hoạt động thì người dân bản đã được tiêm phòng đầy đủ. Quảng Bình lúc này thời tiết có chút se lạnh, khi đi bộ trong rừng du khách sẽ cảm thấy thoải mái và đầy năng lượng.

Photo: Quỷ Cốc Tử, Trần Đặng Đăng Khoa, Hoàng Trung

Trang Phục: Lý Giám Tiền, Adrian Anh Tuấn

Stylist: Bin Nguyễn