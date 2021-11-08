Tóc Tiên lại xuất hiện với style 'nàng tiên cá' khoe vòng 2 phẳng lì 'thiêu đốt' mắt người nhìn

"Ariel" Tóc Tiên lại làm cho fan hâm mộ xao xuyến.
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Tóc Tiên là ngôi sao rất chăm "thả thính" fan hâm mộ bằng những hình ảnh gợi cảm của mình mặc dù đã chính thức lập gia đình. Sáng thứ 2 đầu tuần, Tóc Tiên tung bộ ảnh xịn xò trên Instagram cá nhân, kèm theo caption thú vị "Thứ 2 cosplay làm 'người tình trong mộng' đường vào tim em ôi băng giá". Dường như thời tiết lúc này đã chớm đông nên Tóc Tiên không ngại diện crop top vải lông tua rua với màu sắc nổi bật. Vẫn như mọi khi "Tiên cá" Tóc Tiên khoe được những nét gợi cảm của mình, lần này là vòng eo săn chắc và phẳng lì đáng mơ ước của cánh chị em.
Ảnh: IGNV