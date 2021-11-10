Hoa hậu Khánh Vân hoá ‘Alice lạc vào Wonderland’ trong bộ ảnh mang âm hưởng cổ tích.

Nói về concept thực hiện bộ ảnh, Hoa hậu Khánh Vân cho biết cô muốn kể lại câu chuyện về một cô gái mang vẻ đẹp ngọt ngào, nhẹ nhàng và nhiều mộng mơ, đang lạc vào khu vườn mang âm hưởng cổ tích - thế giới của những ước mơ mà bất kỳ bé gái nào khi còn thơ bé cũng từng nghĩ đến. Bước chân vào khu vườn, tuy còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng cô gái ấy vẫn mang trong mình trái tim muốn khám phá mọi thứ, muốn chinh phục những nấc thang mới của cuộc đời