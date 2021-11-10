Hoa hậu Khánh Vân hoá ‘Alice lạc vào Wonderland’ trong bộ ảnh mang âm hưởng cổ tích.

Đây là bộ ảnh khá đặc biệt của Khánh Vân, khác với phong cách thường thấy của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Khánh Vân trong bộ ảnh mới hoá thân thành hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính, thướt tha hoà vào khung cảnh đậm chất thơ.
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Nói về concept thực hiện bộ ảnh, Hoa hậu Khánh Vân cho biết cô muốn kể lại câu chuyện về một cô gái mang vẻ đẹp ngọt ngào, nhẹ nhàng và nhiều mộng mơ, đang lạc vào khu vườn mang âm hưởng cổ tích - thế giới của những ước mơ mà bất kỳ bé gái nào khi còn thơ bé cũng từng nghĩ đến. Bước chân vào khu vườn, tuy còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng cô gái ấy vẫn mang trong mình trái tim muốn khám phá mọi thứ, muốn chinh phục những nấc thang mới của cuộc đời
Thời gian qua, Hoa hậu Khánh Vân dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, tận hưởng những khoảnh khắc bình dị, ngọt ngào bên gia đình. Bên cạnh việc đồng hành cùng các hoạt động của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt nam, Hoa hậu Khánh Vân còn tham gia đối thoại trong Digital series “Vinawoman – Bãn Lĩnh Việt Nam”, hỗ trợ đại diện Việt Nam – Kim Duyên trong chương trình “Road to Miss Universe 2021”, cùng nhiều kế hoạch mới sẽ được Khánh Vân tiết lộ trong thời gian tới.
Art director, Stylist: Pun Hồ
Photo: Phạm Công Thành
Makeup: Đỗ Thành Nguyên
Hairstyle: Ruby Nguyễn
Dress: Lê Thanh Hòa, Hoàng Tony, Hồ Hoàng Ca Dao, MUSE by Khương Lê, Jenny K Trần
Jewelry: Leman jewelry by Ngoc Doan
Shoes: Giày cao gót Trinnie
Support: Nguyên Nguyên, Nguyễn Mạnh Tường, Huy Võ