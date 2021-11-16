Hồ Ngọc Hà lại diện mốt nội y màu nude nóng bỏng với tóc ngắn cá tính đi dự triển lãm thời trang

Thời trang 16/11/2021 12:33

Xuất hiện với mái tóc ngắn khác lạ, Hồ Ngọc Hà nổi bật giữa sự kiện hào hứng cùng các nghệ sỹ chiêm ngưỡng những bộ sưu tập mới trong ngày đầu tiên ra mắt

Tối 15/11, buổi triển lãm của thương hiệu thời trang danh tiếng Gucci đã diễn ra tại TPHCM với sự góp mặt của những tên tuổi lớn như Hồ Ngọc Hà, Trấn Thành, Karik, Bảo Anh, fashionista Quỳnh Anh Shyn, Khánh Linh, Stylist Hoàng Ku, Kelbin Lei, Nam Phùng, diễn viên Tuấn Trần, nhà thiết kế Lý Quí Khánh, Lâm Gia Khang, Giám đốc sáng tạo Denis Đặng, ca sĩ Wren Evans cùng đại diện từ các tạp chí thời trang hàng đầu Việt Nam cùng tham dự

Hồ Ngọc Hà lại diện mốt nội y màu nude nóng bỏng với tóc ngắn cá tính đi dự triển lãm thời trang - Ảnh 1

Hồ Ngọc Hà chia sẻ “Hà rất vui khi có mặt tại buổi triển lãm của Gucci lần này, được gặp lại các bạn nghệ sỹ và các khách mời VIP trong buổi tối hôm nay. Lúc này đây Hà đang mặc một bộ đồ mà mình cực kỳ yêu thích và ưng ý ngay từ khi còn chiêm ngưỡng nó trên sàn runway, vì nó là sự kết hợp của Gucci và Balenciaga cùng chiếc túi HourGlass cũng là điểm nhấn quan trọng trong bộ sưu tập lần này, và đây cũng là một trong những bộ sưu tập mà Hà cực kỳ ấn tượng bởi mang đậm phong cách của 2 thương hiệu thời trang danh tiếng ”

Hồ Ngọc Hà lại diện mốt nội y màu nude nóng bỏng với tóc ngắn cá tính đi dự triển lãm thời trang - Ảnh 2Hồ Ngọc Hà lại diện mốt nội y màu nude nóng bỏng với tóc ngắn cá tính đi dự triển lãm thời trang - Ảnh 3Hồ Ngọc Hà lại diện mốt nội y màu nude nóng bỏng với tóc ngắn cá tính đi dự triển lãm thời trang - Ảnh 4

Dự án The Hacker nằm trong Bộ sưu tập Aria đang khuấy đảo toàn cầu là sự hợp tác thế kỷ của 2 thương hiệu Gucci và Balenciaga qua những đặc trưng mang tính biểu tượng được lồng ghép vô cùng sáng tạo vượt xa khỏi trí tưởng tượng và những định kiến trong ngành thời trang.

Hồ Ngọc Hà lại diện mốt nội y màu nude nóng bỏng với tóc ngắn cá tính đi dự triển lãm thời trang - Ảnh 5
Hà Hồ và Karik
Hồ Ngọc Hà lại diện mốt nội y màu nude nóng bỏng với tóc ngắn cá tính đi dự triển lãm thời trang - Ảnh 6
Bảo Anh
 
Hồ Ngọc Hà lại diện mốt nội y màu nude nóng bỏng với tóc ngắn cá tính đi dự triển lãm thời trang - Ảnh 7
Karik
Hồ Ngọc Hà lại diện mốt nội y màu nude nóng bỏng với tóc ngắn cá tính đi dự triển lãm thời trang - Ảnh 8
Trấn Thành
 
Hồ Ngọc Hà lại diện mốt nội y màu nude nóng bỏng với tóc ngắn cá tính đi dự triển lãm thời trang - Ảnh 9
Tuấn Trần

 Ảnh: BTC

Hoa hậu Đỗ Hà khoe sắc trong tà áo dài khi giới thiệu về Việt Nam đến đấu trường Miss World 2021

Hoa hậu Đỗ Hà khoe sắc trong tà áo dài khi giới thiệu về Việt Nam đến đấu trường Miss World 2021

Hoa hậu Đỗ Thị Hà thể hiện khả năng nói tiếng Anh lưu loát trong clip tự giới thiệu được đăng tải trên trang youtube chính thức của cuộc thi Miss World.

Xem thêm
Từ khóa:   Trấn Thành Hà Hồ Gucci

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 3 giờ 36 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 4 giờ 6 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 4 giờ 36 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 5 giờ 36 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 6 giờ 36 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 7 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt