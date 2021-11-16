Xuất hiện với mái tóc ngắn khác lạ, Hồ Ngọc Hà nổi bật giữa sự kiện hào hứng cùng các nghệ sỹ chiêm ngưỡng những bộ sưu tập mới trong ngày đầu tiên ra mắt
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Tối 15/11, buổi triển lãm của thương hiệu thời trang danh tiếng Gucci đã diễn ra tại TPHCM với sự góp mặt của những tên tuổi lớn như Hồ Ngọc Hà, Trấn Thành, Karik, Bảo Anh, fashionista Quỳnh Anh Shyn, Khánh Linh, Stylist Hoàng Ku, Kelbin Lei, Nam Phùng, diễn viên Tuấn Trần, nhà thiết kế Lý Quí Khánh, Lâm Gia Khang, Giám đốc sáng tạo Denis Đặng, ca sĩ Wren Evans cùng đại diện từ các tạp chí thời trang hàng đầu Việt Nam cùng tham dự
Hồ Ngọc Hà chia sẻ “Hà rất vui khi có mặt tại buổi triển lãm của Gucci lần này, được gặp lại các bạn nghệ sỹ và các khách mời VIP trong buổi tối hôm nay. Lúc này đây Hà đang mặc một bộ đồ mà mình cực kỳ yêu thích và ưng ý ngay từ khi còn chiêm ngưỡng nó trên sàn runway, vì nó là sự kết hợp của Gucci và Balenciaga cùng chiếc túi HourGlass cũng là điểm nhấn quan trọng trong bộ sưu tập lần này, và đây cũng là một trong những bộ sưu tập mà Hà cực kỳ ấn tượng bởi mang đậm phong cách của 2 thương hiệu thời trang danh tiếng ”
Dự án The Hacker nằm trong Bộ sưu tập Aria đang khuấy đảo toàn cầu là sự hợp tác thế kỷ của 2 thương hiệu Gucci và Balenciaga qua những đặc trưng mang tính biểu tượng được lồng ghép vô cùng sáng tạo vượt xa khỏi trí tưởng tượng và những định kiến trong ngành thời trang.
Ảnh: BTC