Hoa hậu Đỗ Hà khoe sắc trong tà áo dài khi giới thiệu về Việt Nam đến đấu trường Miss World 2021

Chỉ còn vài ngày nữa, Đỗ Hà sẽ chính thức lên đường dự thi Miss World 2021 tại Puerto Rico. Những ngày này, mọi hoạt động của cô nàng đều được khán giả đặc biệt quan tâm và chú ý. Mới đây, Miss World bất ngờ đăng tải clip tự giới thiệu của đại diện Việt Nam. Đoạn clip ngay lập tức nhận được nhiều lời khen từ hình ảnh cho đến khả năng ngoại ngữ của nàng hậu.

Ngay từ những giây đầu tiên mở đầu clip tự giới thiệu, cô nàng đã giới thiệu đến bạn bè quốc tế những địa điểm nổi tiếng trải dài Việt Nam và những cảnh đẹp tại quê hương của nàng hậu tại Thanh Hóa. Xuyên suốt đoạn video, khán giả được dịp hiểu hơn về cuộc sống đời thường cũng như công việc của cô nàng như thế nào. Đáng chú ý là hình ảnh đi cấy của nàng hậu cách đây vài năm cũng được đưa vào đoạn clip.

Hiện tại, nàng hậu xứ Thanh đang theo học ngành Luật kinh doanh tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Bên cạnh đó, Hoa hậu Đỗ Hà còn dành thời gian tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và các hoạt động thiện nguyện để góp phần xây dựng xã hội văn minh, đẹp đẽ.

Nàng hậu sinh năm 2001 diễn tả niềm tự hào về đất nước không chỉ qua hình ảnh của danh thắng cảnh hùng vĩ, mà còn được thể hiện rõ nét qua tà áo dài thướt tha. Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào và đậm chất Á Đông, Đỗ Hà chắc chắn sẽ để lại dấu ấn đặc biệt cho BTC cuộc thi cũng như khán giả quốc tế.

Nhìn lại hành trình từ sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 đến nay, nàng hậu đã có những bước tiến vượt bậc trong kỹ năng catwalk, pose dáng. Bên cạnh đó, Đỗ Hà cũng năng nổ trong việc tập gym đều đặn để có thân hình khỏe khoắn, quyến rũ khi trình diễn trên sân khấu.

Trong suốt 1 năm qua, Đỗ Hà là gương mặt được săn đón ở các sự kiện lớn nhỏ. Cô nàng cũng nhiều lần xuất hiện trên các sàn diễn thời trang với vị trí first face, đảm nhận vai trò đại sứ của nhiều nhãn hàng lớn và trở thành nàng thơ của nhiều NTK danh tiếng. Không những thế, Đỗ Hà cũng làm tốt sứ mệnh của mình khi đóng góp tích cực cho các hoạt động cộng đồng.

Clip tự giới thiệu của Đỗ Thị Hà được đón nhận nhiệt tình bởi các fan sắc đẹp trong và ngoài nước. Hoa hậu Đỗ Thị Hà mang đến năng lượng tràn đầy sức sống với nhịp điệu vui tươi và màu sắc rực rỡ phù hợp với phong cách nhiệt đới của Puerto Rico.

Những ngày này, nàng hậu đang gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cùng cho ngày 20/11 sẽ lên đường đi thi Miss World. Cùng ủng hộ và chờ đón Miss World Việt Nam 2021 Đỗ Thị Hà sẽ tranh tài cùng hơn 100 đại diện đến từ các quốc gia vào tháng 12 năm nay như thế nào nhé!

Ảnh: BTC