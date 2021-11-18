Kỳ Duyên - Minh Triệu lại khiến fan 'ăn cẩu lương' với loạt ảnh sặc mùi 'bách hợp', lại còn có hẳn 'bàn tay hư'

Cặp đôi lại tiếp tục gây "sốt".
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Hoa hậu Kỳ Duyên và siêu mẫu Minh Triệu "bén duyên" quen biết và có tình bạn tri kỷ từ lúc cùng nhau tham gia "Cuộc Đua Kỳ Thú 2019" và tạo thành đội Cam được nhiều người yêu mến. Để kỷ niệm tình bạn 2 năm của mình, Minh Triệu - Kỳ Duyên quyết định chơi lớn khi thực hiện một bộ hình với nhiều chủ đề khác nhau, không thiếu những khoảnh khắc khiến "hội hủ" hú hét vì quá thân mật, đặc biệt là tấm ảnh "bàn tay hư" của Minh Triệu.
Ảnh: FBNV