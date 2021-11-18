Kỳ Duyên - Minh Triệu lại khiến fan 'ăn cẩu lương' với loạt ảnh sặc mùi 'bách hợp', lại còn có hẳn 'bàn tay hư'

Thời trang 18/11/2021 14:54

Cặp đôi lại tiếp tục gây "sốt".

Hoa hậu Kỳ Duyên và siêu mẫu Minh Triệu "bén duyên" quen biết và có tình bạn tri kỷ từ lúc cùng nhau tham gia "Cuộc Đua Kỳ Thú 2019" và tạo thành đội Cam được nhiều người yêu mến. Để kỷ niệm tình bạn 2 năm của mình, Minh Triệu - Kỳ Duyên quyết định chơi lớn khi thực hiện một bộ hình với nhiều chủ đề khác nhau, không thiếu những khoảnh khắc khiến "hội hủ" hú hét vì quá thân mật, đặc biệt là tấm ảnh "bàn tay hư" của Minh Triệu.

Kỳ Duyên - Minh Triệu lại khiến fan 'ăn cẩu lương' với loạt ảnh sặc mùi 'bách hợp', lại còn có hẳn 'bàn tay hư' - Ảnh 1Kỳ Duyên - Minh Triệu lại khiến fan 'ăn cẩu lương' với loạt ảnh sặc mùi 'bách hợp', lại còn có hẳn 'bàn tay hư' - Ảnh 2Kỳ Duyên - Minh Triệu lại khiến fan 'ăn cẩu lương' với loạt ảnh sặc mùi 'bách hợp', lại còn có hẳn 'bàn tay hư' - Ảnh 3Kỳ Duyên - Minh Triệu lại khiến fan 'ăn cẩu lương' với loạt ảnh sặc mùi 'bách hợp', lại còn có hẳn 'bàn tay hư' - Ảnh 4Kỳ Duyên - Minh Triệu lại khiến fan 'ăn cẩu lương' với loạt ảnh sặc mùi 'bách hợp', lại còn có hẳn 'bàn tay hư' - Ảnh 5Kỳ Duyên - Minh Triệu lại khiến fan 'ăn cẩu lương' với loạt ảnh sặc mùi 'bách hợp', lại còn có hẳn 'bàn tay hư' - Ảnh 6Kỳ Duyên - Minh Triệu lại khiến fan 'ăn cẩu lương' với loạt ảnh sặc mùi 'bách hợp', lại còn có hẳn 'bàn tay hư' - Ảnh 7Kỳ Duyên - Minh Triệu lại khiến fan 'ăn cẩu lương' với loạt ảnh sặc mùi 'bách hợp', lại còn có hẳn 'bàn tay hư' - Ảnh 8

Ảnh: FBNV

Lộ diện trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ Bà triệu lần đầu tiên của Đỗ Hà tại Miss World 2021

Lộ diện trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ Bà triệu lần đầu tiên của Đỗ Hà tại Miss World 2021

Tối ngày 15/11, Hoa hậu Đỗ Hà chính thức nhận sash Miss World Vietnam 2021. Cô đã trang bị đủ mọi kỹ năng để chinh phục vương miện quốc tế.

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Từ khóa:   Kỳ Duyên Minh Triệu Kỳ Duyên - Minh Triệu

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