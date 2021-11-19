Thùy Tiên tạo ấn tượng mạnh khi diện đầm xuyên thấu, hở bạo tại họp báo Miss Grand International 2021

Thời trang 19/11/2021 11:21

Tối ngày 18/11 vừa qua đã diễn ra sự kiện chào đón và họp báo của cuộc thi Miss Grand International 2021 tại Thái Lan. Xuất hiện cùng các đại diện nhan sắc từ nước bạn, Nguyễn Thúc Thùy Tiên thể hiện sự tự tin tuyệt đối khi trả lời phỏng vấn và hô vang hai tiếng Việt Nam trên sân khấu.

Lễ chào đón và họp báo chính thức của cuộc thi Miss Grand International 2021 đã được diễn ra vào tối hôm qua tại Thái Lan với sự xuất hiện của các đại diện nhan sắc đến từ khoảng 60 quốc gia khác nhau. Buổi lễ được bắt đầu với phần catwalk của các thí sinh trên thảm đỏ nhằm “chiêu đãi” khán giả một bữa tiệc thời trang tuyệt vời.

Thùy Tiên tạo ấn tượng mạnh khi diện đầm xuyên thấu, hở bạo tại họp báo Miss Grand International 2021 - Ảnh 1Thùy Tiên tạo ấn tượng mạnh khi diện đầm xuyên thấu, hở bạo tại họp báo Miss Grand International 2021 - Ảnh 2

Trong phần catwalk này, Miss Grand Vietnam 2021 Thùy Tiên đã có một “nước đi” cực kỳ táo bạo với đầm ôm xuyên thấu cùng những đường cắt xẻ cao, khoét sâu, khoe trọn cơ bụng săn chắc và tỷ lệ cơ thể cân đối của mình. Bên cạnh đó, cô cũng thể hiện khả năng ứng xử tiếng Anh lưu loát và mượt mà trong phần phỏng vấn ngắn của mình. Người đẹp không quên gửi lời đến người hâm mộ tại quê nhà đã luôn nhiệt tình ủng hộ cô suốt thời gian qua.

Thùy Tiên tạo ấn tượng mạnh khi diện đầm xuyên thấu, hở bạo tại họp báo Miss Grand International 2021 - Ảnh 3

Sau khi xuất hiện với nhan sắc xuất thần ở phần đầu của buổi họp báo, Nguyễn Thúc Thùy Tiên một lần nữa thu hút sự chú ý khi bước lên sân khấu với thần thái đầy tự tin hô vang hai chữ “Việt Nam” trước tất cả đối thủ của mình tại cuộc thi. Phần bình luận của livestream buổi họp báo đã được lấp đầy bởi những lời cổ vũ dành cho đại diện nhan sắc Việt Nam khi người đẹp sinh năm 1998 xuất hiện. Có thể thấy, Thùy Tiên đã thành công tạo được ấn tượng tốt đẹp cho người hâm mộ trong nước lẫn quốc tế.

Thùy Tiên tạo ấn tượng mạnh khi diện đầm xuyên thấu, hở bạo tại họp báo Miss Grand International 2021 - Ảnh 4

Đại diện nhan sắc các nước đã cùng nhau dùng bữa tối và có cơ hội hòa mình vào những điệu nhảy trong buổi tiệc sau lễ. Thùy Tiên một lần nữa nhận được “cơn mưa” lời khen của người hâm mộ tại quê nhà khi chọn chỗ đứng ngay trung tâm khi chụp ảnh lưu niệm sau đêm hội, với phần trang phục thu hút và nụ cười rạng rỡ, đại diện Việt Nam nổi bần bật giữa 60 thí sinh của cuộc thi.

Thùy Tiên tạo ấn tượng mạnh khi diện đầm xuyên thấu, hở bạo tại họp báo Miss Grand International 2021 - Ảnh 5

Đây không phải lần đầu tiên Thùy Tiên được đánh giá là một ứng cử viên lanh lợi. Trước đó, trong buổi tiệc đặc biệt của Top 5 Before Arrival với Ban tổ chức, Thùy Tiên đã luôn niềm nở và tích cực tương tác với tất cả những câu chuyện được diễn ra trong buổi tiệc. Nhờ nụ cười cuốn hút, Thùy Tiên đã gây được không ít ấn tượng với Ban tổ chức Miss Grand International 2021.

Thùy Tiên tạo ấn tượng mạnh khi diện đầm xuyên thấu, hở bạo tại họp báo Miss Grand International 2021 - Ảnh 6Thùy Tiên tạo ấn tượng mạnh khi diện đầm xuyên thấu, hở bạo tại họp báo Miss Grand International 2021 - Ảnh 7

Sau họp báo, Miss Grand International 2021 sẽ bước vào đường đua chính thức với những thử thách căng thẳng. Cho đến thời điểm hiện tại, đại diện nhan sắc Việt Nam tại cuộc thi – Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã tạo được rất nhiều ấn tượng tốt và được dự đoán là sẽ “làm nên chuyện” tại cuộc thi năm nay.

Thùy Tiên tạo ấn tượng mạnh khi diện đầm xuyên thấu, hở bạo tại họp báo Miss Grand International 2021 - Ảnh 8

Ảnh: BTC

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