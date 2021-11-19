Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh là hai gương mặt người đẹp trẻ được nhà thiết kế Công Trí tín nhiệm và cộng tác trong những dịp đặc biệt. Mỗi một lần xuất hiện cả hai nàng Hậu đều khiến khán giả choáng ngợp bởi thần thái cũng như vóc dáng quyến rũ của mình.

Tạp chí Vogue Mỹ - một trong những tờ ấn phẩm số 1 tại “xứ sở cờ hoa” và không phải ngôi sao hay nhà thiết kế muốn xuất hiện cũng là điều dễ dàng. Tuy nhiên, giới mộ điệu thời trang Việt mới đây đã được một phen “nở mày, nở mặt” khi thấy Vogue Mỹ đăng tải các thiết kế nằm trong bộ sưu tập Xuân Hè 2022 của nhà thiết kế Công Trí có sự thể hiện của mẫu nước ngoài và hai nàng là Trần Tiểu Vy và Lương Thùy Linh.

Giới mộ điệu bất ngờ khi thấy hình ảnh của hai nàng Hậu xuất hiện trong bộ sưu tập mới nhất của Công Trí trên Vogue Mỹ

Xuất hiện ấn tượng trên Vogue Runway là hình ảnh Hoa hậu Việt Nam 2018 và Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Trong những khung hình đậm tính high-fashion, hai mỹ nhân sinh năm 2000 gây ấn tượng với thần thái sang trọng, đẳng cấp trong các sáng tạo mới nhất của nhà mốt CONG TRI.

Không hở bạo hay sexy như những bộ ảnh trước nhưng thần thái sắc lẹm của Trần Tiểu Vy – Lương Thùy Linh ghi điểm tuyệt đối trong những bộ cánh thanh lịch và có phần quyến rũ. Bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia quen thuộc đứng sau các bộ ảnh nghệ thuật từ trước đến nay của Công Trí là Tang Tang.

Trước khi cùng Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh xuất hiện trên tạp chí Vogue Mỹ thì trong năm 2020, “anh cả” của làng mốt Việt và cặp bạn thân Hồ Ngọc Hà - Thanh Hằng cũng từng chễm chệ trên tạp chí Vogue Pháp, Vogue Nga và Vogue Mỹ.

Về phía mình, Trần Tiểu Vy được xem là một trong những nàng Hậu có định hướng hình ảnh đẹp và đang là một gương mặt đắt show quảng cáo nhất hiện nay. Còn Lương Thùy Linh đang chứng minh bản thân là một trong những thế hệ Gen Z năng động, giỏi giang khi đang thử sức với vai trò mentor cho chương trình “The Next Face”.

Ảnh: Tang Tang, Vouge USA