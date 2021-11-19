Mentor Lương Thùy Linh của ‘The Next Face’ xuất hiện trên tạp chí Vogue Mỹ trong BST Xuân Hè mới nhất của nhà mốt CONG TRI

Thời trang 19/11/2021 12:08

Hai nàng hậu Gen Z là Trần Tiểu Vy - Lương Thùy Linh cùng xuất hiện ấn tượng trên tạp chí Vogue Mỹ trong các thiết kế mới nhất của nhà mốt CONG TRI.

Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh là hai gương mặt người đẹp trẻ được nhà thiết kế Công Trí tín nhiệm và cộng tác trong những dịp đặc biệt. Mỗi một lần xuất hiện cả hai nàng Hậu đều khiến khán giả choáng ngợp bởi thần thái cũng như vóc dáng quyến rũ của mình.

Mentor Lương Thùy Linh của ‘The Next Face’ xuất hiện trên tạp chí Vogue Mỹ trong BST Xuân Hè mới nhất của nhà mốt CONG TRI - Ảnh 1
Mentor Lương Thùy Linh của "The Next Face Vietnam 2021" xuất hiệm chễm chệ trên tạp chí Vouge Mỹ trong BST Xuân hè 2021 của nhà mốt CONG TRI

Mentor Lương Thùy Linh của ‘The Next Face’ xuất hiện trên tạp chí Vogue Mỹ trong BST Xuân Hè mới nhất của nhà mốt CONG TRI - Ảnh 2

Tạp chí Vogue Mỹ - một trong những tờ ấn phẩm số 1 tại “xứ sở cờ hoa” và không phải ngôi sao hay nhà thiết kế muốn xuất hiện cũng là điều dễ dàng. Tuy nhiên, giới mộ điệu thời trang Việt mới đây đã được một phen “nở mày, nở mặt” khi thấy Vogue Mỹ đăng tải các thiết kế nằm trong bộ sưu tập Xuân Hè 2022 của nhà thiết kế Công Trí có sự thể hiện của mẫu nước ngoài và hai nàng là Trần Tiểu Vy và Lương Thùy Linh.

Mentor Lương Thùy Linh của ‘The Next Face’ xuất hiện trên tạp chí Vogue Mỹ trong BST Xuân Hè mới nhất của nhà mốt CONG TRI - Ảnh 3

Mentor Lương Thùy Linh của ‘The Next Face’ xuất hiện trên tạp chí Vogue Mỹ trong BST Xuân Hè mới nhất của nhà mốt CONG TRI - Ảnh 4

Giới mộ điệu bất ngờ khi thấy hình ảnh của hai nàng Hậu xuất hiện trong bộ sưu tập mới nhất của Công Trí trên Vogue Mỹ

Xuất hiện ấn tượng trên Vogue Runway là hình ảnh Hoa hậu Việt Nam 2018 và Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Trong những khung hình đậm tính high-fashion, hai mỹ nhân sinh năm 2000 gây ấn tượng với thần thái sang trọng, đẳng cấp trong các sáng tạo mới nhất của nhà mốt CONG TRI.

Mentor Lương Thùy Linh của ‘The Next Face’ xuất hiện trên tạp chí Vogue Mỹ trong BST Xuân Hè mới nhất của nhà mốt CONG TRI - Ảnh 5

Không hở bạo hay sexy như những bộ ảnh trước nhưng thần thái sắc lẹm của Trần Tiểu Vy – Lương Thùy Linh ghi điểm tuyệt đối trong những bộ cánh thanh lịch và có phần quyến rũ. Bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia quen thuộc đứng sau các bộ ảnh nghệ thuật từ trước đến nay của Công Trí là Tang Tang.

Mentor Lương Thùy Linh của ‘The Next Face’ xuất hiện trên tạp chí Vogue Mỹ trong BST Xuân Hè mới nhất của nhà mốt CONG TRI - Ảnh 6

Trước khi cùng Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh xuất hiện trên tạp chí Vogue Mỹ thì trong năm 2020, “anh cả” của làng mốt Việt và cặp bạn thân Hồ Ngọc Hà - Thanh Hằng cũng từng chễm chệ trên tạp chí Vogue Pháp, Vogue Nga và Vogue Mỹ.

Mentor Lương Thùy Linh của ‘The Next Face’ xuất hiện trên tạp chí Vogue Mỹ trong BST Xuân Hè mới nhất của nhà mốt CONG TRI - Ảnh 7

Về phía mình, Trần Tiểu Vy được xem là một trong những nàng Hậu có định hướng hình ảnh đẹp và đang là một gương mặt đắt show quảng cáo nhất hiện nay. Còn Lương Thùy Linh đang chứng minh bản thân là một trong những thế hệ Gen Z năng động, giỏi giang khi đang thử sức với vai trò mentor cho chương trình “The Next Face”.

Ảnh: Tang Tang, Vouge USA

Nhà mốt Công Trí lại tiếp tục gây ‘sốt’ khi ra mắt bộ sưu tập xuân hè 2022 trên tạp chí Vogue Mỹ

Nhà mốt Công Trí lại tiếp tục gây ‘sốt’ khi ra mắt bộ sưu tập xuân hè 2022 trên tạp chí Vogue Mỹ

Nhà thiết kế Công Trí mới đây ra mắt bộ sưu tập “CONG TRI” Xuân Hè 2022. Bộ sưu tập được đăng tải trên Vogue Runway theo lịch trình tuần lễ thời trang quốc tế.

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Từ khóa:   Vouge Mỹ Lương Thùy Linh Côn Trí

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