Mẹo để huấn luyện cún cưng của bạn tại nhà

Khi bạn nhận được một thú cưng mới, rất có thể bạn đang cố gắng tìm ra những cách hoàn hảo để huấn luyện nó tốt nhất. Và bạn sẽ phải bắt đầu các buổi huấn luyện ngay sau khi về nhà. Cũng có nhiều trường hợp người ta thấy rằng mọi người đã nhận nuôi những con chó trưởng thành và họ bắt đầu tự hỏi liệu có thể huấn luyện chúng hay không. Mặc dù đó là một chủ đề có phạm vi rộng, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng đề cập đến các điểm quan trọng trong bài viết này. Có một số lệnh khá cơ bản và bạn có thể bắt đầu với chúng ngay lập tức càng sớm càng tốt. Chúng tôi đang ghi lại một số mẹo và thủ thuật khá đơn giản.

Sẽ có một vài quy tắc mà bạn phải thiết lập và tuân thủ nghiêm ngặt. Nếu bạn định hạn chế để thú cưng không đến một nơi cụ thể, đó có thể là giường hoặc ghế sofa. Bạn không được phá vỡ quy tắc. Nó sẽ khiến chó con bối rối và chúng sẽ gặp khó khăn trong học tập. Ngoài ra, các quy tắc này nên được áp dụng càng sớm càng tốt cùng với khóa đào tạo.

Ai lại không hào hứng khi chọn một cái tên? Tất cả mọi người, phải không? Nếu bạn muốn thú cưng của mình nghe nhanh, hãy tìm những từ có phần kết thúc mạnh mẽ. Đối với chó trưởng thành, chúng có thể đã quen với tên hiện có, nhưng với một số nỗ lực và thực hành, bạn có thể thay đổi tên.

Một buổi thư giãn

Sau khi đi chơi hoặc bất kỳ hoạt động nào, bạn phải dành thời gian thư giãn. Bạn có thể cung cấp một chai nước nóng có đồng hồ tích tắc sẽ giúp chúng thư giãn. Điều này trở nên cần thiết nếu môi trường trước đó nơi thú cưng đang ở ồn ào hơn và đầy hỗn loạn.

Thưởng bằng đồ ăn vặt

Trong khi huấn luyện chó, điều cần thiết là phải đánh giá cao hành vi tốt của chúng càng nhiều càng tốt. Bất kể tiến trình là gì, nếu bạn đang cố gắng dạy chúng bất kỳ mệnh lệnh nào, chẳng hạn như nói 'Ngồi', và nếu con chó giữ nguyên vị trí trong vài giây, bạn nên thưởng cho chúng.

Nói "Không" với Nhảy

Nhảy được coi là một thói quen khủng khiếp đối với những anh chàng 'lông bông' này. Nếu thú cưng của bạn nhảy lên người ai đó, bạn không được phép khiển trách. Bạn phải bỏ qua hành vi này và quay lưng lại với họ. Một khi họ ổn định, bạn nên thưởng cho họ bằng một số hành động tích cực.

Nói "Không" với Nhảy

Không được cắn

Chúng tôi đã thấy một số vật nuôi nhảy lên cắn hoặc bắt đầu nhai tay bạn. Hành vi này không được đánh giá cao, và trong trường hợp chúng đang cố gắng nhai, bạn phải hành động như thể bạn đang rất đau đớn. Nó sẽ khiến họ bị sốc, và sẽ ngay lập tức dừng lại. Để thể hiện sự đau đớn, bạn nên hét lên bằng giọng rõ ràng. Ngoài những lời khuyên này, có một điều mà bạn nên ghi nhớ. Trong khi huấn luyện thú cưng của mình, bạn phải kết thúc nó với vô số lời khen ngợi và đánh giá cao. Sẽ rất hữu ích nếu bạn nuôi dưỡng ngay khi chúng đủ lớn. Nó sẽ cho phép chúng hoạt động tốt hơn trong quá trình huấn luyện và cũng sẽ ít hung hăng hơn.