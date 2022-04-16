Mẹo nhỏ giúp bạn bảo vệ và chăm sóc mắt khi phải liên tục làm việc với màn hình kỹ thuật số

Do thời gian sử dụng màn hình kỹ thuật số tăng lên, đôi mắt của bạn sẽ bị căng hơn bình thường. Có một số điều bạn nên làm để giữ cho tài sản quý giá nhất của mình được an toàn và bảo mật.

Nhiều người sử dụng thiết bị kỹ thuật số của họ bằng cách cầm chúng lên trước mắt. Những người như vậy thường có nguy cơ phát triển các vấn đề về mắt cao hơn, đặc biệt là khi kết hợp với thời gian dài ở nơi làm việc. Tốt nhất là bạn nên giữ máy tính xách tay của mình ngang tầm tay. Nghĩa là, màn hình phải ở một khoảng cách thích hợp với mắt của bạn. Màn hình của bạn phải cách ít nhất một cánh tay (25 inch) và thấp hơn tầm mắt một chút. Điều này giúp giảm căng thẳng cho mắt và giảm cường độ ánh sáng.

Vị trí của màn hình quan trọng hơn bạn nghĩ. Trên thực tế, nó có tác động đáng kể đến cảm nhận của mắt bạn sau một ngày dài làm việc. Điều chỉnh vị trí và độ sáng màn hình để bạn có thể làm việc trên hệ thống của mình mà không bị căng thẳng hoặc tập trung quá nhiều. Tuy nhiên, nếu mắt quá yếu, bạn nên đi khám.

Cố gắng làm việc trong ánh sáng tự nhiên

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Luôn cố gắng làm việc trong ánh sáng tự nhiên hơn là sử dụng đèn LED. Khi ánh sáng mặt trời vào phòng của bạn qua cửa ra vào và cửa sổ, nó sẽ giúp mắt bạn thư giãn. Nó cũng giúp bạn duy trì hoạt động suốt cả ngày.



Nghỉ giải lao thường xuyên



Một trong những điều quan trọng nhất cần nhớ khi làm việc ở nhà là nghỉ giải lao thường xuyên. Đây là một lời khuyên hữu hiệu mà nhiều người bỏ qua vì họ thường xuyên tập trung vào công việc. Tuy nhiên, bạn nên rời mắt khỏi màn hình ít nhất 5 phút mỗi giờ. Nó cũng cải thiện sự tập trung và năng suất của bạn. Đây là một tình huống đôi bên cùng có lợi! Vì vậy, hãy nhớ dành thời gian nghỉ ngơi.

Thực hành các bài tập về mắt



Hãy dành chút thời gian sau mỗi 24 giờ để thực hiện một số bài tập mắt thường xuyên. Đôi mắt của bạn, giống như bất kỳ cơ nào khác, cần phải tập thể dục thường xuyên để luôn khỏe mạnh. Quy tắc 20-20-20 là một trong những bài tập đơn giản mà bạn có thể thực hiện khi làm việc tại nhà. Sau mỗi 20 phút, hãy nhìn ra xa màn hình trong 20 giây và tập trung vào bất kỳ đối tượng nào cách đó 20 feet.

Đừng quên chớp mắt



Nhìn chung, bạn chớp mắt sau mỗi 4 giây, nhưng một số nghiên cứu cho thấy điều này giảm hơn một nửa căng thẳng khi làm việc với màn hình kỹ thuật số. Cố gắng chớp mắt càng thường xuyên càng tốt để giữ ẩm cho mắt và tránh bị khô và kích ứng.



Sử dụng phông chữ lớn hơn

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Kích thước của phông chữ trên máy tính của bạn thường có thể ảnh hưởng đến cảm giác của mắt chúng ta. Phông chữ càng nhỏ càng gây mỏi mắt. Điều này là do các phông chữ nhỏ hơn đòi hỏi sự tập trung nhiều hơn trong khi đọc, khiến mắt bạn bị căng. Vì vậy, trong khi đọc các tài liệu dài, hãy điều chỉnh phông chữ màn hình càng nhiều càng tốt.



Đảm bảo ánh sáng thích hợp



Chói lóa là nguyên nhân chính gây mỏi mắt. Hiện tượng lóa trên màn hình kỹ thuật số là do ánh sáng gay gắt từ trên cao hoặc ánh sáng từ cửa sổ, thường ở ngay phía sau hoặc phía trước bạn. Đặt lại màn hình máy tính của bạn để tránh bị chói và nếu cần, hãy sử dụng màn hoặc rèm che cửa sổ.



Giữ đủ nước

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Uống đủ chất lỏng là rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của cơ thể bạn, bao gồm cả đôi mắt của bạn. Bạn có thể giữ cho mắt không bị khô và kích ứng nếu bạn luôn đủ nước.



Kiểm tra mắt

Ảnh minh họa: Internet

Kiểm tra mắt thường xuyên là điều cần thiết để duy trì sức khỏe đôi mắt tốt trong công việc. Trừ khi được bác sĩ nhãn khoa hoặc chuyên gia y tế khuyên khác, hãy lên lịch khám hai năm một lần. Bác sĩ đo thị lực hoặc bác sĩ nhãn khoa có thể phát hiện các vấn đề về mắt trước khi chúng cướp đi thị lực của bạn.

Theo Times of India