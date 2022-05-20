Khi bạn bị thương vi khuẩn sẽ giống như một đội quân xâm nhập vào cơ thể của bạn. Và cơ thể chúng ta cũng có một đội quân tự vệ hiệu quả chính là hệ thống miễn dịch. Hệ thống này sẽ xác định và nhắm mục tiêu khi các vi khuẩn và mầm bệnh từ vết thương xuất hiện.

Khi bạn bị thương vi khuẩn sẽ giống như một đội quân xâm nhập vào cơ thể của bạn. Và cơ thể chúng ta cũng có một đội quân tự vệ hiệu quả chính là hệ thống miễn dịch. Hệ thống này sẽ xác định và nhắm mục tiêu khi các vi khuẩn và mầm bệnh từ vết thương xuất hiện. Nhưng để giữ cho hệ thống miễn dịch của bạn có thể chiến thắng và chữa lành vết thương thì bạn cần cung cấp năng lượng cho nó bằng thực phẩm phù hợp. Vì vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu loại thực phẩm giàu vitamin và protein và có hiệu quả nhất để tăng cường miễn dịch trong bài viết này.

Thịt gà Ảnh minh họa: Internet Thịt gà, chim cút và gà tây là nguồn cung cấp tuyệt vời của hai thành phần quan trọng trong việc chữa lành vết thương là sắt và kẽm. Sắt có thể giúp cơ thể vận chuyển oxy đến các tế bào và đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tế bào và quá trình đông máu. Kẽm cũng giúp kiểm soát tình trạng viêm và tăng hiệu quả của phản ứng miễn dịch.

Sữa chua Ảnh minh họa: Internet Khi mua sữa chua, hãy nhớ chọn sản phẩm có chứa men vi sinh sống hoặc men vi sinh. Vì theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ, men vi sinh giúp chống lại bệnh tật và nhiễm trùng bằng cách cải thiện chức năng và phạm vi miễn dịch. Sữa chua cũng rất giàu vitamin D giúp tăng cường miễn dịch. Súp lơ trắng Ảnh minh họa: Internet Súp lơ trắng, bông cải xanh và cải Brussels đều rất giàu chất chống oxy hóa có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn. Đặc biệt, súp lơ có chứa choline - một chất hóa học giúp cải thiện cấu trúc và chuyển động của tế bào. Súp lơ trắng cũng chứa một chất chống oxy hóa gọi là glutathione, có tác dụng chống nhiễm trùng. Cải xoăn Ảnh minh họa: Internet Cải xoăn cũng giàu vitamin C như rau bina. Vitamin C không chỉ là một chất chống oxy hóa tuyệt vời mà còn có thể giúp bổ sung các chất chống oxy hóa có lợi khác. Cải xoăn cũng rất giàu kẽm. Hệ thống miễn dịch sử dụng kẽm để tạo ra các tế bào bạch cầu mới. Tỏi Ảnh minh họa: Internet Theo Trung tâm Y tế Đại học Maryland, Mỹ cho biết tỏi cũng được sử dụng như một chất khử trùng bôi trực tiếp lên vết thương và rất giàu chất chống oxy hóa, giảm nguy cơ mắc các bệnh như Alzheimer và ung thư. (Theo Kormedi)

7 loại thực phẩm giúp tái tạo sụn Sụn ​​là một mô liên kết quan trọng được tìm thấy trên khắp cơ thể. Sụn ​​hoạt động như một chất đệm và hấp thụ năng lượng. Khi các khớp sụn này bị tổn thương, chúng có thể gây đau, viêm, hạn chế vận động, cứng khớp và cuối cùng là thoái hóa khớp.

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