Một trong những biện pháp toàn diện để phòng ngừa thoái hóa khớp là ăn những thực phẩm tốt cho quá trình tái tạo sụn. Về vấn đề này trang tin 'Arrowhead Health' đã giới thiệu 7 loại thực phẩm giúp tái tạo sụn.

Sụn ​​là một mô liên kết quan trọng được tìm thấy trên khắp cơ thể. Sụn ​​hoạt động như một chất đệm và hấp thụ năng lượng. Khi các khớp sụn này bị tổn thương, chúng có thể gây đau, viêm, hạn chế vận động, cứng khớp và cuối cùng là thoái hóa khớp.

Vì collagen là một loại protein nên protein trong các loại đậu giúp bổ sung lượng collagen cần thiết để xây dựng lại sụn. Đậu nành cũng rất giàu lysine, một axit amin quan trọng cho quá trình tái tạo sụn. Đậu que, đậu Hà Lan, đậu phộng,… đều thuộc họ đậu nên bạn có thể lựa chọn và ăn sao cho phù hợp.

Để có chức năng khớp khỏe mạnh thì điều quan trọng là phải hạn chế các bệnh viêm càng nhiều càng tốt. Viêm là nguyên nhân chính dẫn đến sự phá hủy collagen và sụn. Đậu có đặc tính chống viêm tuyệt vời.

Cam

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Collagen là một loại protein và là một trong những thành phần cơ bản của sụn. Vitamin C cần thiết cho cơ thể để tạo ra collagen. Vitamin C giúp tái tạo và bảo vệ sụn bằng cách tăng cường không chỉ sự hình thành collagen mà còn giúp chữa lành tế bào.

Vitamin C có nhiều trong trái cây và rau quả như cam, kiwi, ớt chuông đỏ, cải xoăn và dâu tây. Ngoài ra collagen còn giúp trẻ hóa làn da.

Quả lựu

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Lựu nổi tiếng với đặc tính chống oxy hóa và chống viêm cao. Theo một nghiên cứu của một nhóm nghiên cứu tại Đại học Case Western Reserve, Mỹ, lựu có thể giúp sản xuất một số chất điều chỉnh quá trình dị hóa sụn (sự phân hủy các chất xâm nhập vào các mô sống và sử dụng chúng làm nguồn năng lượng) trong viêm xương khớp.

Khi ăn cùng với các loại hạt, lựu sẽ giúp cơ thể sản sinh ra các chất bảo vệ sụn. Một món salad với lựu và quả óc chó với nước sốt dầu giấm chanh có thể hấp thụ tối đa lợi ích của lựu.

Trà xanh

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Các hợp chất như catechin và polyphenol trong trà xanh giúp tái tạo sụn và giảm viêm xương khớp. Các thành phần này còn có tác dụng bảo vệ và phục hồi sụn.

Gạo lứt

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Có axit hyaluronic thường được sử dụng để điều trị một số bệnh liên quan đến khớp. Thành phần này hoạt động như một chất giảm xóc và bôi trơn các khớp.

Nếu bạn bị viêm xương khớp, bạn nên bổ sung các loại thực phẩm giàu axit hyaluronic vào chế độ ăn uống của mình. Thực phẩm có chứa axit hyaluronic bao gồm cà rốt, thịt bò và gạo lứt. Hạt bí ngô cũng giúp cơ thể sản xuất axit hyaluronic.

Quả hạch

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Để tận dụng tối đa axit hyaluronic được đề cập ở trên cơ thể bạn cũng cần magie để giúp hấp thụ axit hyaluronic. Các loại hạt như hạnh nhân, quả hạch Brazil và hạt vừng là những nguồn cung cấp magie dồi dào.

Tuy nhiên, các loại hạt chứa nhiều calo và chỉ nên ăn vừa phải. Ngoài các loại hạt, cá thu, cá tuyết và cá ngừ cũng rất giàu magiê.

Cải Brussels

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Cải Brussels là loại rau rất giàu vitamin K. Vitamin K là một chất dinh dưỡng quan trọng đối với sức khỏe của xương khớp. Lợi ích sức khỏe của việc nấu cải Brussels có thể được tăng cường bằng cách sử dụng dầu ô liu, có chứa các đặc tính chống viêm và vitamin K.

(Theo Kormedi)