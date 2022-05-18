Có thể mọi người đều biết rõ về các loại thực phẩm tốt cho chế độ ăn kiêng nhưng những loại thực phẩm tốt cho não có vẻ vẫn còn khá nhiều người vẫn không hiểu rõ. Nhưng việc theo đuổi một chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp não bộ của bạn luôn nhạy bén.

Thức ăn ảnh hưởng đến sức khỏe của hệ thần kinh bao gồm cả não bộ. Điều này là do ảnh hưởng đến mức độ kháng insulin, viêm và độc tố. Nói cách khác, nếu bạn ăn uống lành mạnh, bạn có thể duy trì trạng thái não tối ưu trong một thời gian dài hơn. Chính vì vậy, các nhà khoa học y tế đang tìm cách để tìm ra loại dinh dưỡng nào có thể giúp tăng cường chức năng nhận thức và duy trì trí nhớ. Một số chế độ ăn kiêng điển hình và các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe não bộ là gì?

Quả mọng Ảnh minh họa: Internet Thực phẩm tốt cho sức khỏe não bộ đầu tiên là các loại quả mọng. Theo một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng của Đại học Tufts, các loại quả mọng giúp các tín hiệu não lưu thông trơn tru hơn. Điều này là do nó rất giàu chất chống oxy hóa và đặc tính chống viêm. Uống 1/2 cốc mỗi lần, hai lần một tuần, có thể hữu ích. Rau lá xanh Ảnh minh họa: Internet Thực phẩm giàu axit folic, chẳng hạn như các loại rau lá xanh giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer bằng cách giảm homocysteine (chất có thể gây ra hyperhomocysteinemia). Ngoài ra, các loại rau họ cải như bông cải xanh được khuyến khích ăn vì chúng có chức năng đào thải chất độc ra ngoài. Cố gắng ăn rau lá xanh 6 lần một tuần và ăn 1 chén rau nấu chín cùng 2 chén rau sống mỗi lần.

Cây họ đậu Ảnh minh họa: Internet Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng cho thấy ăn thực phẩm giàu chất xơ chẳng hạn như các loại đậu có thể giúp điều chỉnh chức năng nhận thức ở trẻ em trước tuổi dậy thì. Hãy cố gắng ăn 1/2 chén đậu nấu chín mỗi lần và ba lần một tuần. Ngũ cốc nguyên hạt Ảnh minh họa: Internet Đối với sức khỏe não bộ thì nên tránh các loại carbohydrate đơn giản như gạo trắng hoặc bánh mì trắng và ăn ngũ cốc nguyên hạt. Carbohydrate tinh chế có liên quan đến hội chứng chuyển hóa làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Điều này có nghĩa là bạn phải lựa chọn thông minh hơn khi ăn cơm, mì và bánh mì làm những thực phẩm chủ yếu. Gia cầm và Cá Khi ăn các sản phẩm động vật thì nên chọn thịt gia cầm hoặc cá hơn là thịt sẽ có lợi hơn cho sức khỏe của não. Một số nghiên cứu đã báo cáo rằng cá giàu axit béo omega-3, đặc biệt là cá hồi có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Mỗi tuần nên cho trẻ ăn ít nhất 1-2 lần những thức ăn từ động vật này. Quả hạch Ảnh minh họa: Internet Các loại hạt rất giàu polyphenol giúp giảm viêm trong cơ thể. Polyphenol trong chế độ ăn uống được cho là một trong những giải pháp tiềm năng cho chứng sa sút trí tuệ. Theo một bài báo đăng trên tạp chí Advances in Neurobiology, bạn có thể ăn khoảng 1 nắm hạt và ăn trong 5 lần/tuần.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/6-loai-thuc-pham-tot-cho-nao-va-chong-lai-benh-alzheimer-469559.html