Những con vật cưng luôn có một điều đặc biệt trong trái tim của chúng ta. Những loài động vật có bộ lông đáng yêu này luôn có sở trường khiến chúng ta yêu chúng gần như ngay lập tức. Nhưng bạn có biết tại sao bạn cần phải có một mối liên kết chặt chẽ với thú cưng của mình không?

Những con vật cưng luôn có một điều đặc biệt trong trái tim của chúng ta. Những loài động vật có bộ lông đáng yêu này luôn có sở trường khiến chúng ta yêu chúng gần như ngay lập tức. Nhưng bạn có biết tại sao bạn cần phải có một mối liên kết chặt chẽ với thú cưng của mình không? Tầm quan trọng của việc xây dựng một mối quan hệ gắn bó với thú cưng của bạn Thú cưng có thể giúp ích cho sức khỏe của chúng ta

Việc gắn kết với thú cưng của bạn quan trọng như thế nào? Trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, đã có rất nhiều nghiên cứu về cách con người âu yếm vật nuôi của họ có tác dụng trị liệu như thế nào. Những nghiên cứu này đã cho chúng ta thấy rằng gắn bó với chó hoặc mèo của bạn có thể giúp giảm huyết áp, cải thiện lòng tự trọng của chúng ta, giúp duy trì hoạt động thể chất và thậm chí góp phần giảm mức độ trầm cảm và căng thẳng. Sở hữu một con chó hoặc mèo cũng có thể giúp trẻ em đối phó với bệnh dị ứng và hen suyễn tốt hơn, và thậm chí là phúc lợi thể chất và tâm lý của người lớn tuổi. Vật nuôi cũng được hưởng lợi từ thời gian âu yếm. Vuốt ve chó hoặc mèo của bạn cũng làm giảm huyết áp của chúng, giúp chúng bình tĩnh hơn và giảm bớt lo lắng. Nó cũng giải phóng các hóa chất tạo cảm giác dễ chịu trong não của họ như serotonin, dopamine và norepinephrine.

Liên kết với chúng mỗi ngày Trước hết, hãy cố gắng làm quen với thú cưng của bạn bằng cách gắn bó với chúng mỗi ngày. Điều này giúp chúng kết nối hoặc liên kết một hoạt động với bạn. Ví dụ: để chúng chạy tự do trong công viên có thể không là trải nghiệm gắn kết tốt nhất cho cả hai bạn vì bạn không hoàn toàn ở bên chúng. Điều quan trọng là bạn phải dành cho chúng sự chú ý không phân tán. Đôi khi, một cái gì đó đơn giản như chơi trò nhặt đồ vật là đủ. Liên kết với chúng mỗi ngày Nó cũng giúp bạn biết thêm về giống chó hoặc mèo của bạn. Ví dụ, những con chó săn lông vàng ban đầu được lai tạo để đi cùng những người đi săn. Có lẽ một trò chơi tìm kiếm sẽ phù hợp hơn cho những con chó thuộc giống này. Đối với những người bạn mèo của chúng ta, mèo có xu hướng kén chọn người mà chúng muốn dành thời gian cho chúng nhưng điều này không có nghĩa là thỉnh thoảng chúng không thích chơi đùa một chút. Lôi kéo chúng bằng một món đồ chơi bằng dây để bộc lộ bản năng săn mồi của chúng. Hãy lưu ý đến cách bạn xử lý thú cưng của mình, bạn nên luôn nên vuốt ve nhẹ nhàng. Không ai muốn bị xử lý thô bạo, kể cả động vật. Chó thích xoa bụng và gãi sau tai, trong khi mèo thích được vuốt ve nhẹ nhàng trên trán trong khi nhìn âu yếm vào mắt bạn.

Bạn có thể trồng cây tại nhà mà không cần ánh nắng trực tiếp Ánh sáng mặt trời mang lại sự sảng khoái nhưng không phải nơi nào trong ngôi nhà của chúng ta cũng có được. Mặc dù chúng ta có thể bù đắp sự thiếu hụt ánh sáng tự nhiên bằng đèn và các ánh sáng khác, nhưng nhiều cây trồng trong nhà cần ánh sáng mặt trời trực tiếp để phát triển. Cây không cần ánh nắng là một giải pháp dễ dàng cho những căn phòng thiếu nắng.

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