Bạn có thể trồng cây tại nhà mà không cần ánh nắng trực tiếp

Sống khỏe 10/05/2022 13:40

Ánh sáng mặt trời mang lại sự sảng khoái nhưng không phải nơi nào trong ngôi nhà của chúng ta cũng có được. Mặc dù chúng ta có thể bù đắp sự thiếu hụt ánh sáng tự nhiên bằng đèn và các ánh sáng khác, nhưng nhiều cây trồng trong nhà cần ánh sáng mặt trời trực tiếp để phát triển. Cây không cần ánh nắng là một giải pháp dễ dàng cho những căn phòng thiếu nắng.

Ánh sáng mặt trời mang lại sự sảng khoái nhưng không phải nơi nào trong ngôi nhà của chúng ta cũng có được. Mặc dù chúng ta có thể bù đắp sự thiếu hụt ánh sáng tự nhiên bằng đèn và các ánh sáng khác, nhưng nhiều cây trồng trong nhà cần ánh sáng mặt trời trực tiếp để phát triển. Cây không cần ánh nắng là một giải pháp dễ dàng cho những căn phòng thiếu nắng.

Cây trồng trong nhà ít ánh sáng là lý tưởng cho các khu vực trong phòng cần có màu xanh lá cây nhưng không nhận đủ ánh sáng mặt trời trực tiếp để phát triển. Tất cả các loại cây được đề cập dưới đây đều có thể trồng trong nhà và phát triển mạnh dưới ánh sáng gián tiếp. Tuy nhiên, phần lớn chúng cũng có thể phát triển mạnh trong ánh sáng nhân tạo.

Bạn có thể trồng cây tại nhà mà không cần ánh nắng trực tiếp - Ảnh 1
Bạn có thể trồng cây tại nhà mà không cần ánh nắng trực tiếp

Cây đuôi công (Calathea Makoyana)

Cửa sổ nhà thờ, cây rắn đuôi chuông và cây ngựa vằn đều là tên gọi của cây đuôi công. Những cái tên này xuất phát từ những tán lá xinh xắn của nó, mà một số người cho rằng nó gợi nhớ đến lông công. Cây lông công nổi tiếng là sặc sỡ và cầu kỳ khi được chăm sóc.

Cây đuôi công ưa ánh sáng từ thấp đến trung bình và lá sẽ quăn lại nếu tiếp xúc với ánh sáng quá mạnh. Những vết nhợt nhạt trên lá cho thấy loài cây này đã nhận quá nhiều ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, độ ẩm, nước tinh khiết hoặc nước mưa, và đất ướt (nhưng không ẩm ướt) đều thuận lợi.

Cây dong vằn (Maranta Leuconeura)

Cây dong vằn ưa ánh sáng gián tiếp, dịu nhẹ, nhưng chúng cũng có thể phát triển mạnh trong môi trường thiếu ánh sáng. Tuy nhiên, nếu lá không nhận đủ ánh sáng vào ban ngày, chúng sẽ đóng lại và không mở ra vào buổi tối. Lá của cây sẽ bắt đầu tàn nếu không nhận đủ ánh sáng. Nó thích đất ẩm và độ ẩm cao.

Khi màn đêm buông xuống, những chiếc lá của cây dong vằn sẽ gấp lại như những bàn tay sẵn sàng cầu nguyện. Các gân màu hồng và lá hình bầu dục của loại cây này được nhiều người biết đến. Vì những chiếc lá đặc biệt của chúng, cây dong vằn trông rất đáng yêu trong giỏ treo.

Cây trầu bà Nam Mỹ (Monstera Deliciosa)

Cây trầu bà Nam Mỹ là một loài thực vật cứng, ít bảo dưỡng được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau, trong đó phổ biến nhất là “cây pho mát Thụy Sĩ” do sự hình thành bất thường của các đường gờ và lỗ trên lá trưởng thành của nó như những đốm lửa.

Cây trầu bà Nam Mỹ thích khí hậu ôn hòa, ẩm ướt, nhiều nước và nắng dịu. Đặt chúng ở một vị trí mà nó sẽ nhận được ánh sáng gián tiếp từ trung bình đến sáng. Mặc dù nó có thể chịu được mức độ ánh sáng thấp hơn, nhưng kết quả là thân nó sẽ phát triển dài hơn. Do đó, một vị trí nơi nó có thể nhận được ánh sáng gián tiếp cách xa cửa sổ quay mặt về hướng Nam, Tây hoặc Đông vài bước chân là lý tưởng.

Bạn có thể trồng cây tại nhà mà không cần ánh nắng trực tiếp - Ảnh 2
Cây trầu bà Nam Mỹ (Monstera Deliciosa)

Cây mọng nước

Hình ảnh những sa mạc rộng lớn hiện lên trong đầu chúng ta khi nghĩ đến loài cây mọng nước. Đương nhiên, điều này cần rất nhiều ánh nắng mặt trời. Nhưng mặt khác, cây mọng nước là một nhóm thực vật phức tạp không chỉ có ở sa mạc.

Cây mọng nước vẫn là một trong những loại cây trồng trong nhà phổ biến nhất, nhưng chúng có thể khó phát triển nếu bạn không có điều kiện tiếp cận với nơi có ánh nắng và sáng. Hầu hết các loại cây mọng nước đều khao khát nhiều ánh sáng mặt trời nhất có thể. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể trồng thành công những loại cây trồng trong nhà được đánh giá cao này nếu chọn từ danh sách các loài xương rồng ít ánh sáng dưới đây.

Cây lưỡi hổ

Lô hội

Sen đá

Cây gấu trúc

Cây lưỡi trâu

Cây móng rồng

Hoa càng cua (hoa nhật quỳnh)

Cây tầm gửi Rhipsalis

Cây đuôi lừa

Thuật ngữ "ánh sáng yếu" không có nghĩa là "không có ánh sáng". Quá trình quang hợp, để thực vật tự kiếm thức ăn, cần ánh sáng cho tất cả các cây. Ánh sáng yếu là loại cây không được tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Ngoài ra, đối với một loại cây chịu được điều kiện ánh sáng phổ biến, bạn sẽ cần trồng nhiều ánh sáng trong không gian không có cửa sổ.

Bây giờ bạn đã biết về một số loại cây không cần ánh nắng trực tiếp và cách chăm sóc chúng, nếu bạn vẫn không chắc cây của mình sẽ phát triển mạnh, hãy thử di chuyển nó xung quanh nhà và xem phản ứng của nó như thế nào.

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Từ khóa:   cây trồng tại nhà thư giãn ánh nắng mặt trời cuộc sống xanh

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