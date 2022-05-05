Những cách hiệu quả để giảm bớt căng thẳng

Cho dù bạn là nhân viên, doanh nhân hay sinh viên, căng thẳng đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày. Tùy thuộc vào mỗi người, lo lắng và căng thẳng có thể được gây ra bởi một vài thách thức hoặc những thách thức lớn hơn. Căng thẳng có thể không dành cho bạn, nhưng người kia có thể phải vật lộn với nó trong nhiều ngày. Ngoài ra còn có một điều mà bạn cần hiểu là kỹ thuật mà bạn đã áp dụng có thể hoạt động tùy theo hoàn cảnh của bạn. Bạn sẽ phải tìm ra phương pháp có thể phù hợp với mình và cho kết quả khả quan.

Trong khi bạn cảm thấy mình đang ở trong một thời điểm bối rối, cách tốt nhất để giảm bớt căng thẳng là nói ra. Tuy nhiên, sẽ là tốt nhất nếu bạn cực kỳ tỉnh táo về người bạn thực sự của mình. Điều quan trọng là phải chia sẻ một số gánh nặng và có những người bạn hỗ trợ như vậy sẽ rất tốt cho một cuộc sống lành mạnh và nhẹ nhõm.

Bộ đôi, thức ăn ngon và tâm trí thoải mái có mối liên hệ rất tốt và liên quan với nhau khá nhiều. Hãy loại bỏ đường khỏi cuộc sống của bạn và thay thế bằng những loại trái cây có vị ngọt và giàu chất dinh dưỡng.

Tập thể dục

Khi bạn đang trải qua sự suy sụp về tinh thần, việc dồn thêm lực lên cơ thể nghe có vẻ lạ đối với bạn, nhưng đó là cách giảm căng thẳng tốt hơn nhiều. Tập thể dục sẽ không chỉ lấy đi các hormone căng thẳng mà còn giúp bạn ngủ ngon hơn.

Thắp một ngọn nến

Cơ thể chúng ta phản ứng mạnh với mùi hương, và bạn có thể sử dụng chúng để xoa dịu sự lo lắng của mình. Bạn có thể nhận được bất kỳ hương thơm nào như Oải hương, Cam Bergamot, Neroli, Gỗ đàn hương,… Ngoài ra còn có nhiều nghiên cứu chứng minh hiệu quả của liệu pháp hương thơm đối với sức khỏe của bạn, chủ yếu là tinh thần. Ngoài nến, bạn cũng có thể sử dụng tinh dầu.

Hạn chế uống cà phê

Không chỉ cà phê, mà bạn phải hạn chế số lượng bất kỳ đồ uống hoặc thực phẩm có chứa caffeine. Nhiều loại nước tăng lực có sẵn trên thị trường với hàm lượng caffein cao, ngay lập tức làm tăng cảm giác lo lắng. Tìm ngưỡng của bạn và giữ lượng caffein dưới mức đó.

Hạn chế uống cà phê

Viết nhật ký

Một cách khác bạn có thể thích nghi để giảm bớt căng thẳng là viết ra giấy những suy nghĩ của mình. Bạn có thể thực hiện bằng nhiều cách. Một là bạn ghi lại tất cả những gì bạn đang cảm thấy tại thời điểm đó. Nó sẽ cung cấp cho bạn một góc nhìn mới. Cách khác là bạn viết tất cả những thứ bạn biết ơn. Nó sẽ làm cho thử thách nhất thời này trông nhỏ bé.

Nhai kẹo cao su

Khi bạn nhai một miếng kẹo cao su, cơ thể bạn sẽ gửi những sóng tương tự đến não như một cơ thể đang thư giãn. Một số nghiên cứu cho thấy nhai một miếng kẹo cao su sẽ làm tăng lưu lượng máu tổng thể và đến não nhiều hơn.

Bạn có thể nói "Không"

Nhiều tình huống có thể bị bỏ qua nếu bạn nói không. Nhưng sẽ rất hữu ích nếu bạn tìm thấy những điều trong cuộc sống của mình mà bạn có thể kiểm soát hoàn toàn và từ chối rõ ràng với tất cả những điều đang gây áp lực vô ích cho bạn.

Đừng chần chừ

Một lý do chính dẫn đến căng thẳng ở thanh niên là sự trì hoãn. Họ có xu hướng tiếp tục trì hoãn mọi việc đến phút cuối cùng và họ trở nên lo lắng khi thời hạn đến gần. Sắp xếp thứ tự ưu tiên cho danh sách việc cần làm của bạn và tuân thủ nó một cách nghiêm ngặt.

Ôm

Sự tiếp xúc của con người là điểm nhấn mà không có thứ nào khác có thể thay thế được. Nếu bạn đang ở nhà với nửa kia của mình, âu yếm, ôm và quan hệ tình dục có thể làm giảm căng thẳng một cách đáng kể. Việc chạm vào nội tạng sẽ làm giảm mức cortisol và đồng thời giải phóng oxytocin.