Khi đến ngày "đèn đỏ" nên ăn gì để không ảnh hưởng đến sức khoẻ và cuộc sống?

Sống khỏe 18/05/2022 13:51

Phụ nữ khi đến kì kinh nguyệt sẽ rất khó chịu từ những cơn đau bụng, co thắt,.. Vậy nên ăn uống như thế nào theo lời của các chuyên gia để làm giảm những tình trạng này?

Rau màu xanh đậm

Cơ thể của bạn sẽ mất một lượng máu nhất định vào những ngày đèn đỏ. Nhiều bạn gái có thể mất một lượng máu khá lớn. Điều này có thể dẫn đến thiếu sắt, cảm giác mệt mỏi, đau nhức cơ thể và chóng mặt.

Các loại rau màu xanh đậm có chứa rất nhiều chất sắt, magie giúp bạn bổ sung nhanh chóng lượng máu đã mất. Bên cạnh đó, các loại rau này có chứa nhiều chất xơ giúp tiêu hóa thức ăn dễ dàng. Điều này giúp không phải chịu các cơn đau chồng chất do rối loạn tiêu hóa gây ra.

Cá rất giàu chất sắt, protein và axit béo Omega-3. Vì vậy, cá là loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng rất tốt cho chế độ ăn uống của mọi người. Ăn cá sẽ bổ sung sắt cho cơ thể, kiểm soát được tình trạng giảm nồng độ sắt trong thời kỳ kinh nguyệt. Bên cạnh đó, Omega-3 cũng làm giảm cường độ của cơn đau trong kỳ đèn đỏ. Đồng thời, dưỡng chất này còn làm giảm chứng trầm cảm, tâm trạng thất thường xung quanh kỳ kinh nguyệt.

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Ảnh minh họa: Internet

Thịt gà

Được biết đến là thực phẩm giàu hàm lượng protein, khi bổ sung thịt gà vào thực đơn dinh dưỡng bạn sẽ được cung cấp năng lượng cần thiết cho các hoạt động cũng như phòng ngừa triệu chứng uể oải mệt mỏi trong kỳ kinh nguyệt. Không chỉ vậy, lượng vitamin B6 của thịt gà sẽ giúp quá trình trao đổi chất trong cơ thể được thúc đẩy diễn ra nhanh chóng hơn, từ đó cải thiện chứng đầy hơi và đau bụng.

Tốt nhất là bạn nên sử dụng phần thịt gà nạc để chế biến thành các món ăn dinh dưỡng, không ăn quá nhiều da bởi đây là nơi tích trữ nhiều mỡ và cholesterol xấu.

Các loại hạt

Hầu hết các loại hạt đều giàu acid béo omega-3 và chúng là một nguồn protein tuyệt vời. Các loại hạt cũng chứa magie và các loại vitamin khác nhau. Nếu bạn không thích ăn hạt, hãy thử làm bơ hạt (như bơ đậu phộng) hoặc sữa hạt (sữa đậu nành, sữa hạnh nhân…)

Uống nhiều nước

Lời khuyên đầu tiên dành cho bạn là hãy uống thật nhiều nước trong những ngày kinh nguyệt. Hãy uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày để giảm nguy cơ bị đau đầu hay chuột rút. Khi cơ thể được cung cấp đủ nước, bạn cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn trong những “ngày đèn đỏ”.

Khi đến ngày 'đèn đỏ' nên ăn gì để không ảnh hưởng đến sức khoẻ và cuộc sống? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Muốn cơ thể vẫn hấp thụ được protein nhưng không muốn làm tăng chỉ số mỡ máu - "Thực phẩm" này sẽ có thể thay thế cho thịt giúp cung cấp đủ dưỡng chất

Muốn cơ thể vẫn hấp thụ được protein nhưng không muốn làm tăng chỉ số mỡ máu - "Thực phẩm" này sẽ có thể thay thế cho thịt giúp cung cấp đủ dưỡng chất

Nếu bạn cần protein, nhưng lại lo lắng về mức cholesterol của mình, yến mạch - một loại thực phẩm giàu protein từ thực vật, rất đáng để thử.

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