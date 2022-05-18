Ngủ ở tư thế như thế này sẽ gây ảnh hưởng rất xấu đến đôi mắt của bạn

Mỗi người đều có các tư thế ngủ khác nhau. Tuy nhiên, để cho sức khoẻ thể chất của bạn được khoẻ mạnh, bạn nên duy trì "tư thế ngủ đúng" trong khi ngủ.

Ảnh minh họa: Internet Tư thế ngủ lý tưởng nhất là tư thế duy trì 'đường cong chữ S' của cột sống. Cột sống có hình chữ S là để nâng đỡ cổ, lưng, eo và hấp thụ các tác động bên ngoài. Để duy trì điều này, tốt nhất là bạn nên giữ cho phần sau của đầu, cổ và cột sống thẳng hàng với nhau, đồng thời duỗi thẳng tay và chân để khoảng cách giữa nách hoặc háng lệch nhau 45 độ. Lúc này, lòng bàn tay hướng lên trần nhà để vai không bị cong lên. Nếu bạn hỗ trợ thêm một tấm đệm nhỏ ở dưới sau đầu gối, thì các khớp từ cột sống đến hông và chân có thể duy trì một đường cong bình thường.

Ảnh minh họa: Internet Ngược lại, thì tư thế ngủ tệ nhất mà bạn phải tránh là "tư thế nằm sấp". Tư thế nằm sấp làm tăng nhãn áp và cũng làm tăng nguy cơ bị mắc bệnh tăng nhãn áp. Sau khi phân tích sự thay đổi nhãn áp theo tư thế nằm ở 17 người đàn ông và phụ nữ trưởng thành, kết quả cho thấy nhãn áp khi nằm nhìn lên trần nhà là 16,2mmHg, nhưng khi nằm úp xuống thì tăng lên 19,4mmHg. Các nhà nghiên cứu cho biết: "Nếu nạn nằm sấp xuống, thì áp lực sẽ dồn lên đầu và cổ, làm tăng nhãn áp và nguy cơ bị tăng nhãn áp cao hơn so với khi bạn nằm ngửa trên trần nhà. Nhãn áp có quan hệ chặt chẽ với bệnh tăng nhãn áp vì vậy chỉ cần giảm 1mmHg thôi là tốc độ tiến triển của bệnh tăng nhãn áp có thể giảm xuống ngay 10%.”

Ảnh minh họa: Internet Tư thế nằm sấp cũng ảnh hưởng xấu đến cột sống và khớp cổ. Nằm sấp khi ngủ có thể khiến hông và cột sống của bạn sẽ cong về phía trần nhà, làm cong dây chằng cổ và khiến bạn bị đau. Ngoài ra, do mồ hôi hoặc gàu nên vi khuẩn trên gối ngủ của bạn rất dễ sinh sôi nảy nở, nên khi bạn nằm úp mặt xuống gối rất dễ bị mụn trứng cá. Bạn cũng nên chú ý đến việc chọn gối và nệm. Nếu bạn kê gối quá cao hoặc quá thấp có thể làm lệch góc cột sống, dẫn đến máu kém lưu thông và căng cơ. Chiều cao gối thích hợp đối với đàn ông giới trưởng thành là 4~6cm và đối với phụ nữ trưởng thành là 3cm. Nishino Seiji, giám đốc Viện nghiên cứu nhịp điệu sinh học giấc ngủ của Đại học Stanford, nói: "Chúng ta phải di chuyển nệm một cách linh hoạt để phù hợp với vóc dáng của bản thân. Những người có số cân nặng cao thì nên chọn nệm cứng."

Ăn những “thức ăn này” sẽ giúp bạn làm giảm nguy cơ bị lờn thuốc kháng sinh Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu bạn ăn một chế độ giàu chất xơ hoà tan có thể làm giảm nguy cơ kháng thuốc kháng sinh ở vi khuẩn đường ruột của bạn.

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