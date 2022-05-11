Chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải sẽ cải thiện “điều này” ở nam giới

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu một nam thanh niên ăn theo chế độ kiểu Địa Trung Hải thì sẽ giúp giảm bớt các triệu chứng trầm cảm. Chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải là chế độ ăn tăng cường hấp thụ trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, dầu ô liu và hạn chế hấp thụ nhiều thịt đỏ.​

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Sydney ở Úc đã tiến hành thí nghiệm về ảnh hưởng của chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải đối với chứng trầm cảm trên 72 người đàn ông từ 18 đến 25 tuổi.

Nhóm nghiên cứu đã chia ngẫu nhiên những người tham gia thành hai nhóm là nhóm ăn theo kiểu Địa Trung Hải và nhóm không ăn. Nhóm nghiên cứu đã đem kết quả đi so sánh và phân tích trong 12 tuần.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, nhóm nghiên cứu đã đo lường các triệu chứng trầm cảm của người tham gia thông qua thang đo kiểm tra chất lượng cuộc sống và độ trầm cảm Beck (Beck Depression Inventory Scale) để xác định các triệu chứng trầm cảm. Kết quả là, nhóm ăn theo chế độ kiểu Địa Trung Hải trong bài kiểm tra đánh giá triệu chứng trầm cảm đã ghi nhận được điểm số tốt hơn 7,8 điểm so với nhóm không ăn.

Nhóm nghiên cứu phân tích rằng chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải đã tạo ra một chất hóa học serotonin, đây là chất khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và giảm bớt các triệu chứng trầm cảm. Ngoài ra, những người tham gia cũng bày tỏ ý muốn là sẽ tiếp tục chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải sau khi kết thúc thí nghiệm.

Ảnh minh họa: Internet

Tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Jessica Bayes cho biết: "Nghiên cứu này đã chứng minh rằng một số chế độ ăn uống nhất định có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Giảm ăn các thực phẩm chế biến như thức ăn nhanh và nâng cao chất lượng chế độ ăn uống của mình sẽ giúp ích cho sức khỏe tinh thần của bạn."

Nghiên cứu này gần đây đã được đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ (The American Journal of Clinical Nutrition).

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