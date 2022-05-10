Thiếu ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của chúng ta

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng thiếu ngủ có thể khiến bạn khó hiểu trạng thái cảm xúc của người đối diện.

Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Uppsala Thụy Điển đã tiến hành nghiên cứu để tìm hiểu tác động của việc thiếu ngủ đối với cách con người tìm kiếm và đánh giá sự hạnh phúc. Nhóm nghiên cứu đã tuyển chọn 45 người tham gia và chia họ thành hai nhóm. Một nhóm hoàn toàn không ngủ gì trong một ngày, và một nhóm ngủ trong 8 tiếng trong một ngày.

Ngày hôm sau, nhóm nghiên cứu đã quan sát chuyển động mắt của người tham gia khi họ nhận ra khuôn mặt của người khác và đo trạng thái nhận thức cảm xúc của họ. Kết quả là, nhóm không ngủ có thời gian nhìn chằm chằm vào mặt người khác ngắn hơn so với nhóm đã ngủ.

Ngoài ra, người không ngủ trong nhiều trường hợp còn nhận thức sai về trạng thái cảm xúc của người khác, chẳng hạn như nhận diện khuôn mặt tức giận của đối phương là khuôn mặt đáng sợ.

Ảnh minh họa: Internet

Tác giả chính của nghiên cứu Liv van Eggmond cho biết: "Các biểu hiện cảm xúc của con người chủ yếu được thể hiện qua mắt và miệng, nhưng khi thiếu ngủ thì thời gian để bạn nhìn vào mắt và miệng sẽ giảm đi. Bởi vì lý do này, con người ít chính xác hơn trong việc hiểu biểu hiện cảm xúc".

Nhóm nghiên cứu cho biết: "Hiểu được cảm xúc của đối phương thông qua biểu cảm trên khuôn mặt của họ là rất quan trọng đối với việc giao tiếp trong xã hội, nhưng thiếu ngủ sẽ làm cho điều này trở nên khó khăn. Vì vậy, những người thiếu ngủ có thể gặp rất nhiều vấn đề trong giao tiếp xã hội".

Nghiên cứu này đã được đăng tải trên tạp chí 'Dove Medical Press' vào ngày 2.

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