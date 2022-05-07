Ung thư vú được biết đến là một trong những bệnh ung thư thường gặp ở nữ giới. Mặc dù là có tỷ lệ rất hiếm nhưng nam giới cũng có thể mắc bệnh ung thư vú.

Tuy tỷ lệ ung thư vú ở nam giới chỉ chiếm khoảng 0,5% trong tổng số các bệnh nhân bị ung thư vú. Nhưng khi số lượng bệnh nhân ung thư vú tăng lên thì bệnh nhân nam bị ung thứ vú cũng tăng lên. Ung thư vú ở nam giới cũng giống như ung thư vú ở nữ giới, phần lớn là do các yếu tố di truyền và sự mất cân bằng hóc môn. Đặc biệt, khoảng 80% trong số ca ung thư vú ở nam giới, được biết đến có liên quan đến đột biến gen ung thư vú BRCA1/2. Đó cũng là lý do tại sao nam giới khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú phải cân nhắc đi xét nghiệm gen BRCA.

Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, nếu tỷ lệ hormone estrogen nữ cao hơn hormone testosterone nam thì nguy cơ ung thư vú sẽ tăng lên, và cũng có thể gây ra sự mất cân bằng hormone và mắc các bệnh như bệnh di truyền, xơ gan, bệnh gan do nghiện rượu mãn tính và viêm tinh hoàn. Ung thư vú ở nam và ung thư vú ở nữ cũng cho thấy sự khác biệt trong độ tuổi phát bệnh. Bệnh nhân ung thư vú nữ chiếm tỷ lệ cao là phụ nữ ở độ tuổi cuối 40, trong khi ung thư vú ở nam giới phổ biến ở độ tuổi giữa 60.

Vấn đề là vì nó là một căn bệnh hiếm gặp nên hầu hết các trường hợp đều không nghi ngờ rằng đó có thể là bệnh ung thư vú ngay cả khi bản thân đã có các triệu chứng đáng ngờ. Khi nam giới bị ung thư vú, một khối u sẽ được hình thành dưới đầu vú và bạn sẽ sờ được, và hầu hết hình dạng của khối u không đều và cứng. Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, đầu vú có thể bị chảy mủ hoặc má, cũng có thể kèm các cơn co thắt và loét da. Đôi khi mọi người dễ bị nhầm lẫn giữa vú bị phù nề và ung thư vú. Vú bị phù nề là có các cục khối u tương đối mềm mại và đau đớn, khác hẳn với cục khối u của bệnh ung thư vú. Ung thư vú giai đoạn đầu không có cơn đau nào đặc biệt và có nguy cơ cao mọi người sẽ bỏ lỡ thời gian điều trị. Do đó, nếu bạn có bất kỳ triệu chứng đáng ngờ nào, tốt hơn hết là bạn nên chủ động đi kiểm tra. Cũng giống như ung thư vú ở nữ giới, ung thư vú ở nam giới cũng sẽ được tiến hành phẫu thuật tuỳ theo mức độ của khối u. Tùy thuộc vào giai đoạn, hoá trị hoặc xạ trị hóc môn sẽ được lựa chọn sao cho phù hợp.

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