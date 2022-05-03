Nuôi móng tay dài thì đẹp thật đấy! Nhưng bạn có biết hàng tá vi khuẩn đang trú ngụ ở đó không?

Sống khỏe 03/05/2022 18:05

Có nhiều người nuôi móng tay dài để đôi bàn tay của mình được thon gọn và đẹp. Đặc biệt những mẫu móng tay dài và nhiều màu sắc được coi là xu hướng thời trang. Tuy nhiên, bạn cần phải chú ý vì hàng tá loại vi khuẩn và nấm mốc có thể đang trú ngụ trên những móng tay dài của bạn.

Nuôi móng tay dài thì đẹp thật đấy! Nhưng bạn có biết hàng tá vi khuẩn đang trú ngụ ở đó không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Móng tay dài dù có rửa tay thường xuyên cũng có thể không sạch được vì chúng ta thường không biết rửa chúng sao cho đúng cách. Sau khi rửa tay độ ẩm của nước trong móng tay không kịp khô, điều này sẽ tạo điều kiện tốt cho các loại vi khuẩn sinh sôi.

Theo nghiên cứu của tiến sĩ Jeffrey Kaplan, một nhà sinh vật học tại Đại học Mỹ, trung bình có 32 loại vi khuẩn và 28 loại nấm mốc sinh sống dưới những móng tay dài. Các vi khuẩn sinh sống dưới móng tay bao gồm vi khuẩn tụ cầu vàng, vi khuẩn viêm phổi, vi khuẩn viêm niệu đạo và nấm men.

Những vi khuẩn này gây ra các bệnh như cảm cúm, các bệnh về mắt, viêm phổi, các bệnh hô hấp cấp tính và ngộ độc thực phẩm. Kết quả nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng một loại vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh "Step Arureus" đã được phát hiện trú ngụ dưới móng tay dài. Trường hợp bạn bị nhiễm vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh, thì ngay cả khi bạn bị nhiễm vi khuẩn cũng có thể bị đe dọa tính mạng của bạn vì không có thuốc kháng sinh có thể điều trị được.

Nuôi móng tay dài thì đẹp thật đấy! Nhưng bạn có biết hàng tá vi khuẩn đang trú ngụ ở đó không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Vì vậy, tốt nhất là bạn nên cắt móng tay thường xuyên để móng không quá dài. Tuy nhiên, nếu cắt móng tay ngắn đến mức không nhìn thấy được phần trắng của móng tay thì vi khuẩn sẽ dễ xâm nhập hơn vì vậy bạn phải cẩn thận.

Độ dài móng tay thích hợp là để sao cho ầu ngón tay và đầu móng tay trùng với nhau. Lúc này, các dụng cụ chăm sóc móng phải được sử dụng riêng và phải khử trùng thường xuyên. Ngoài ra, bạn nên rửa tay thật kỹ phần dưới móng tay bằng xà phòng để giảm vi khuẩn dưới móng tay.

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Từ khóa:   kiến thức hay Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày Các bệnh về móng tay

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